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Парламент РК узаконил дистанционную работу

24.06.2021 9613
Парламент РК узаконил дистанционную работу
Фото автора ShotPot: Pexels
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Депутаты сената приняли в двух чтениях поправки в Трудовой кодекс по вопросам совершенствования правового регулирования дистанционной работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Теперь в законодательстве появятся такие понятия, как "дистанционная работа" и "комбинированная дистанционная работа". Также поправки прописывают порядок направления на дистанционную работу сотрудников, осуществляющих служебные (должностные) обязанности без заключения трудового договора (государственные служащие, военнослужащие, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов).
 
В трудовом договоре будет закреплена норма по фиксированному учету рабочего времени при дистанционной форме работы, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем.
 
Поправками предлагается ввести по соглашению сторон возможность применения режима гибкого рабочего времени.
 
Минтруда и соцзащиты населения ранее заявило, что из-за пандемии коронавируса в Казахстане в 2020 году на удаленную работу в среднем перешли до 70% работников.
 
Комбинированная работа позволит чередовать периоды работы как по месту, так и вне места расположения работодателя. В законопроекте предусмотрена норма, что при временной дистанционной работе на период введения ЧП, объявления ЧС и введения ограниченных мероприятий, в том числе карантина, работодатель будет обязан обеспечить работников средствами коммуникаций и возместить расходы.
 
Если работник использует собственные средства коммуникаций на постоянной основе, работодатель может выплачивать компенсацию, размер, порядок и сроки которой устанавливаются по соглашению сторон.
 
Регламентирован порядок направления по акту работодателя на дистанционную работу госслужащих, военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, которые осуществляют служебные обязанности без заключения трудового договора.
 
Закреплено право работодателя заключать договор о защите конфиденциальной информации, которую используют работники при дистанционной работе.
 
В целях защиты трудовых прав работников предусмотрена норма по установлению в трудовом договоре фиксированного учета рабочего времени, в течение которого работник должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем, в пределах рабочего времени и с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени.
 
При этом по соглашению сторон трудового договора для работников, занятых на дистанционной работе, может устанавливаться режим гибкого рабочего времени с применением суммированного учета рабочего времени.
 
С принятием законопроекта будет обеспечена защита трудовых прав работников путем четкой регламентации дистанционной работы и закрепление прав и обязанностей сторон трудового договора.
 
Принятый парламентом закон направлен на подпись президенту Казахстана.
 

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