Партия AMANAT вернула в госсобственность свыше 27 тысяч гектар пастбищ в Костанайской области

Фото: пресс-служба партии «AMANAT»

КОСТАНАЙ. 1 АВГУСТА - По выездного совещания Комиссии "Жер аманаты" при партии AMANAT в Костанайской области в госсобственность возвращено 27,9 тысяч гектар пастбищных земель, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продолжается активная деятельность комиссии "Жер аманаты" при AMANAT. Усилиями партийцев в Костанайской области в государственную собственность возвращены пастбища общей площадью 27,9 тысяч гектар", - сообщили в пресс-службе партии.

По данным пресс-службы, в Федоровском районе возвращено 7,1 тысяч гектар, в Наурзумском районе - 20,8 тысяч гектар, а в Мендыкаринском районе заключен меморандум с одним из крупных крестьянских хозяйств о безвозмездной передаче 3,4 тысяч гектар для общественного пользования.

Главная цель нашей комиссии – возвратить неиспользуемые пастбища, в том числе незаконно перешедшие в частную собственность и сделать их доступными для сельчан. Всего с начала текущего года в Костанайской области возвращено 60 тысяч гектар неиспользуемых земель. Дополнительно в судебном производстве находится вопрос о возврате 24 земучастков общей площадью 45,4 тысячи гектар. В целом, работа комиссии "Жер аманаты" посодействовала возвращению в госсобственность 267 тысяч гектар земли", - проинформировал секретарь партии Даулет Карибек.

В ходе беседы с жителями Мендыкаринского района партийцы выступили с инициативой. В настоящее время, согласно действующего законодательства, допускается изъятие земель в радиусе от 5 до 20 километров вокруг сельского населенного пункта для общественного пользования. Члены комиссии предлагают оставлять подобные изъятые участки на балансе сельских округов, чтобы не допустить их передачи в частные руки.

С этим согласен предприниматель Еркин Буканов. Он также отметил, что государству следует большее внимание уделять агробизнесу.

На селе очень много предприимчивых людей, которые готовы заниматься сельским хозяйством, но отсутствие земель- острый вопрос. Как они были распределены? Неосвоенные земли надо, конечно, возвращать государству", - заявил он.

Также член комиссии, общественный деятель Мурат Абенов обратил внимание, что определенные личности просто владеют землей, не занимаясь никакой деятельностью, что приносит вред экономике.

Для чего идет возврат земли? Не для того, чтобы государство обратно под себя все взяло. В первую очередь это делается для того, чтобы передать землю тем, кто готов на ней работать. Вопрос я еще по-другому хочу поставить. Мы сужаем вопрос до уровня выпаса скота. На самом деле это вопрос справедливости. Мы рассматриваем и городскую землю, и в поселках. Есть еще одна не менее актуальная проблема. Из-за того, что земли нет в аулах, и, как следствие, нет и работы, молодежь переезжает в города. А там нет жилья. Они возвращаются обратно, а здесь нет земли. Вернуть земли народу наша непосредственная обязанность", - сообщил он.

Кроме того, член комиссии, блогер Галым Байтук обратил внимание на значительный прогресс в вопросе противодействия недобросовестным землевладельцам.

Очень многие латифундисты держали эти земли, не давали другим пользоваться, или раздавали в аренду. У нас были случаи, когда доходило до того, что в одних руках собиралось до 1 млн гектар в Карагандинской области, около 3 млн гектар в Мангистауской области. В дальнейшем задача нашей комиссии держать все это на контроле, потому что важно не просто изъять угодья у нерадивных хозяев, но и проследить, чтобы землей эффективно пользовались", – проинфомировал он.