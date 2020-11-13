Пассажирам совершившего аварийную посадку самолета вернут деньги за билеты

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Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Пассажирам самолета сообщением Атырау - Нур-Султан авиакомпании SCAT, совершившего аварийную посадку, вернут деньги за билеты, передает Kazakhstan Today.

Как заявили в отделе по связям с общественностью, более 30 человек уже перебронировали вылет на другую дату, остальным клиентам будет возвращена полная стоимость билета. Представители авиаперевозчика поселили всех иногородних пассажиров в гостиницу города Атырау и обеспечили трехразовым питанием, сообщает Almaty.tv

Напомним, борт, вылетевший по маршруту Атырау - Нур-Султан совершил экстренную посадку спустя 12 минут полета. Самолет столкнулся со стаей крупных птиц. На борту в момент ЧП находились 115 пассажиров.

Пилот не поддался панике. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. Посадка прошла в штатном режиме.

Проблема с птицами, с которыми не происходит сегодня никакой борьбы, является весьма актуальной. Благодаря высокому профессионализму командира воздушного судна Карповича Ивана и слаженной работе всего экипажа посадка воздушного судна, столкнувшегося с целой стаей крупных птиц, прошла в штатном режиме. SCAT планирует представить пилота к награждению медалью", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью АО "Авиакомпания SCAT" Виктория Старожилова.





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