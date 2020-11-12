В КГА прокомментировали инцидент с самолетом авиакомпании SCAT

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете гражданской авиации рассказали, что ведется расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном авиакомпании SCAT, передает Kazakhstan Today.

10 ноября 2020 года, в 22.00, по времени Атырау при выполнении рейса DV-766 по маршруту Атырау - Нур-Султан на воздушном судне Boeing 737 авиакомпании SCAT на этапе взлета произошло повреждение левого двигателя, по предварительным данным, по причине попадания птиц. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет", - говорится в сообщении КГА.

В ведомстве отметили, что инспекторы Авиационной администрации Казахстана находятся в аэропорту Атырау для выяснения обстоятельств инцидента.

АО "Международный аэропорт Атырау" выполняет мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов на аэродроме Атырау, имеет квалифицированных специалистов в области авиационной орнитологии, которые осуществляют меры по отпугиванию птиц, а также контроль на приаэродромной территории за условиями, которые могут привлекать птиц. АО "Авиационная администрация Казахстана" обеспечивает надзор за реализацией эксплуатантом аэродрома необходимых мер по орнитологическому обеспечению полетов и их эффективностью. Основная задача принимаемых мер заключается в снижении привлекательности аэропорта и прилегающей к нему территории для птиц", - пояснили в пресс-службе комитета.

В КГА рассказали, что авиационная администрация совместно с авиационной отраслью проводит активную работу по снижению случаев столкновения воздушных судов с птицами в аэропортах Республики Казахстан путем поиска и применения наиболее эффективных мер орнитологического обеспечения полетов. С этой целью в сентябре 2020 года на базе Авиационной администрации был создан координационный совет по предотвращению столкновения воздушных судов с птицами, в состав которого вошли специалисты крупных аэропортов Казахстана, авиакомпаний и организации, специализирующейся в области авиационной орнитологии.

В соответствии с авиационным законодательством Республики Казахстан по данному событию будет проведено расследование для выяснения причин и сопутствующих обстоятельств", - заключили в комитете.





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