Пассажирские поезда задерживаются из-за ремонта путей - КТЖ

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане в связи с проведением капитального ремонта железнодорожных путей наблюдаются нарушения в графике движения пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.

С апреля текущего года началась модернизация железнодорожных путей, направленная на повышение безопасности движения и увеличение скоростей пассажирских и грузовых поездов. Работы проходят в штатном режиме, без задержек. Учтены все меры безопасности, принятые в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

Компания приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства и сообщает, что для скорейшего окончания работ будут предприняты необходимые меры.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 80 закона Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года "О железнодорожном транспорте", предусмотрена выплата штрафа за опоздание пассажирского поезда. За задержку отправления, а также за опоздание пассажирского поезда, перевозящего пассажира на железнодорожную станцию назначения, перевозчик уплачивает штраф пассажиру в размере трех процентов от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки, помимо возмещения убытков пассажиру, если не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы. Сумма взысканного штрафа не может превышать стоимость проездного документа (билета). Уплата штрафа за опоздание пассажирского поезда производится по заявлению пассажира в соответствии с правилами перевозок.

Для получения компенсации, пассажир должен получить у дежурного по вокзалу на конечном пункте прибытия на проездном документе (билете) обязательную отметку о количестве задержанных часов. Далее пассажир с этим документом, а также документом, удостоверяющим личность, может обратиться в любую кассу КТЖ, чтобы получить положенную по закону компенсацию", - уточнили в пресс-службе.

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