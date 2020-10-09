Педагоги колледжей в РК будут получать доплаты за квалификационные категории

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Начиная с этого учебного года преподаватели колледжей будут повышать квалификационные категории и получать доплаты от 30 до 50% от должностного оклада после присвоения квалификационной категории, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе мероприятия, посвященного 80-летию системы технического и профессионального образования.

По словам главы ведомства, ранее доплаты за квалификационные категории получали только школьные учителя. С принятием закона "О статусе педагога" педагоги колледжей также будут ежемесячно получать доплаты.

Благодаря поддержке главы государства с января текущего года увеличена заработная плата педагогов колледжей, она будет увеличиваться и в последующие годы. В течение долгого времени постоянно поднимался вопрос по доплате педагогам ТиПО за квалификационные категории. Если учителя школ получали доплаты за квалкатегории, то в колледжах таких доплат не было. Теперь и педагоги колледжей будут ежемесячно получать доплаты от 30 до 50% от должностного оклада. В свою очередь, директора и заместители директоров колледжей также будут получать доплаты в зависимости от эффективности работы до 100% от своего оклада. Это будет стимулировать повышение эффективности работы наших коллег", - подчеркнул министр.

Он напомнил, что для модернизации колледжей по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрения международного опыта подготовки квалифицированных специалистов идет реализация республиканского проекта "Жас маман".

Программа "Жас маман" - это беспрецедентная программа, которая реализуется благодаря инициативе Елбасы в 180 колледжах страны. В рамках программы предусмотрено не только приобретение оборудования, но и обновление образовательных программ", - сказал министр.

Аймагамбетов сообщил, что по инициативе группы депутатов мажилиса парламента РК рассматривается законопроект, в рамках которого предполагается внесение изменений в законодательство в части предоставления колледжам академической свободы для гибкого реагирования на запросы рынка труда и работодателей.

Внедрение механизма приема по принципу "Деньги за студентом" позволит повысить конкурентоспособность самого колледжа и конкуренцию между колледжами. Если сейчас региональные управления образования проводят конкурс и определяют, сколько мест получит тот или иной колледж в рамках государственного образовательного заказа, то в будущем это решение будут принимать студенты. Студенты своим выбором колледжа определят, какие колледжи более конкурентоспособны и дают лучшее образование", - сказал министр образования.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства