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Перепись населения Казахстана пройдет в октябре 2020 года

11.09.2019, 10:36 9883
Перепись населения Казахстана пройдет в октябре 2020 года
Фото: qarmaqshy-tany.kz
Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Перепись населения Казахстана пройдет в октябре 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Согласно Постановлению правительства №419 от 19 июня 2019 года было принято решение о проведении национальной переписи населения Республики Казахстан с 1 по 30 октября 2020 года", - сообщается на сайте Комитета по статистике МНЭ РК.

 
При этом в ведомстве подчеркнули, что у интервьюера будет при себе соответствующее удостоверение, синий портфель и шарф с логотипом.
 
Новшеством проведения переписи населения является альтернативный метод прохождения посредством сети Интернет на специализированном сайте sanaq.gov.kz в онлайн-режиме и традиционным методом путем сплошного обхода населения с использованием планшетных компьютеров, что ускорит и автоматизирует процесс сбора данных. 
 

Скоро будет запущен специализированный сайт sanaq.gov.kz в тестовом режиме, где общественность сможет принять участие и внести свои предложения по доработке сайта", - указали в Комитете.

 
В ведомстве также прокомментировали появившуюся в мессенджерах рассылку с предложением пройти опрос, связанный с переписью населения.
 

В различных мессенджерах появилось "сообщение" от имени сотрудников акимата, в котором предлагалось пройти опрос к проведению переписи населения. Комитет официально сообщает, что подобные "рассылки" не соответствуют действительности и никакого отношения к проведению переписи населения не имеют", - резюмировали в Комитете.

  
Напомним, в феврале 2019 года Комитет по статистике проинформировал о планах по проведению в начале 2020 года национальной переписи населения РК.
 

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