Фото: qarmaqshy-tany.kz

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Перепись населения Казахстана пройдет в октябре 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Согласно Постановлению правительства №419 от 19 июня 2019 года было принято решение о проведении национальной переписи населения Республики Казахстан с 1 по 30 октября 2020 года", - сообщается на сайте Комитета по статистике МНЭ РК.

При этом в ведомстве подчеркнули, что у интервьюера будет при себе соответствующее удостоверение, синий портфель и шарф с логотипом.

Новшеством проведения переписи населения является альтернативный метод прохождения посредством сети Интернет на специализированном сайте sanaq.gov.kz в онлайн-режиме и традиционным методом путем сплошного обхода населения с использованием планшетных компьютеров, что ускорит и автоматизирует процесс сбора данных.

Скоро будет запущен специализированный сайт sanaq.gov.kz в тестовом режиме, где общественность сможет принять участие и внести свои предложения по доработке сайта", - указали в Комитете.

В ведомстве также прокомментировали появившуюся в мессенджерах рассылку с предложением пройти опрос, связанный с переписью населения.

В различных мессенджерах появилось "сообщение" от имени сотрудников акимата, в котором предлагалось пройти опрос к проведению переписи населения. Комитет официально сообщает, что подобные "рассылки" не соответствуют действительности и никакого отношения к проведению переписи населения не имеют", - резюмировали в Комитете.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства