Национальная перепись населения Казахстана планируется в начале 2020 года

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Комитет по статистике Министерства национальной экономики сообщил о планах по проведению в начале 2020 года национальной переписи населения Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О Государственной статистике" и постановлением правительства Республики Казахстан от 11 октября 2010 года №1049 "О правилах и сроках проведения национальных переписей", для обеспечения сопоставимости сроков проведения переписей населения с очередными мировыми раундами, а также с учетом международных рекомендации (ЕЭК ООН), в Республике Казахстан переписи населения проводятся не реже одного раза в десять лет", - напомнили в пресс-службе ведомства.

По информации статкомитета, для соблюдения 10-летнего периода между переписями, для проведения переписи предпочтительны сроки с октября 2019 года по октябрь 2020 года. Подготовка проведения переписи населения раунда 2020 года начата в Казахстане еще в 2017 году.

"Согласно международной методологии, наиболее оптимальными сроками проведения переписей являются периоды года с наименьшей мобильностью населения (осеннее - зимний сезон). Данный период обеспечивает максимальные шансы на наиболее успешное проведение переписи с точки зрения охвата населения и качества собираемых данных. В этой связи в 2020 году наиболее приемлемыми сроками проведения переписи являются февраль - март. Учитывая ряд организационных и инструктивных моментов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи, принято решение о проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в начале 2020 года", - сообщает пресс-служба комитета.

В настоящее время проект постановления правительства "О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году" находится на стадии согласования с ГО и местными исполнительными органами, аккредитованными организациями, НПП "Атамекен". Он размещен в свободном доступе для обсуждения на интернет - ресурсе МНЭ РК. В случае согласования и принятия проекта постановления, проведение национальной переписи населения планируется с 5 февраля по 5 марта 2020 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства