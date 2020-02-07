Перевозчик отменил сегодняшний поезд из Алматы в Уральск

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило т об отмене курсирования пассажирского поезда № 51 сообщением "Алматы-2 - Уральск" (из вагонов "Тулпар-Тальго"), который должен был отправиться сегодня со станции "Алматы-2", передает Kazakhstan Today.

Для организации перевозки пассажиров вышеуказанного поезда со станции "Алматы-2" назначен разовый поезд № 501/502 сообщением "Алматы-2 Уральск" из стандартных вагонов 2019 года выпуска ТОО "Вагоностроительный завод "Тулпар". По прибытию в Уральск пассажирский поезд № 501/502 сообщением "Алматы-2 - Уральск" отправится в Алматы 8 февраля 2020 года", - сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что пассажиры также могут воспользоваться ранее приобретенными проездными документами (билеты) или вернуть 100% стоимость проездных документов в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки".

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