Первый рейс в Абу-Даби был совершен сегодня из Алматы авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi

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Как сообщает МИИР РК в своем телеграм-канале, это первый международный рейс по направлению Абу-Даби - Алматы - Абу-Даби, совершенный данной авиакомпанией благодаря достигнутым договоренностям в рамках Совместного заявления между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi, при содействии посольства РК в ОАЭ и компетентных органов двух стран.
В церемонии открытия приняли участие председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев, а также чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах Мадияр Менилбеков, управляющий директор Wizz Air Abu Dhabi Кис Ван Шайк, временный поверенный в делах посольства ОАЭ в Республике Казахстан Аммар Омар Абдулла Альбрейки, президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, сообщили в ведомстве.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 рейса в неделю по понедельникам и пятницам на ВС А320/321NEO в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании, а также со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Стоимость авиабилетов в одну сторону начинается от 50 евро, в зависимости от выбранной даты", - говорится в сообщении министерства.
В настоящее время авиакомпания выполняет международные рейсы по 15 маршрутам: Россия (Москва, Краснодар), Украина (Киев, Одесса), Оман (Маскат), Бахрейн (Манама), Египет (Сохаг, Александрия), Израиль (Тель-Авив), Греция (Афины), Грузия (Кутаиси), Сербия (Белград), Армения (Ереван), Азербайджан (Баку), Албания (Тирана), Босния и Герцоговина (Сараево).
Новый авиамаршрут позволит жителям и гостям Казахстана воспользоваться всеми преимуществами и услугами, предлагаемыми авиакомпанией Wizz Air Abu Dhabi.
Как сообщалось ранее, с 27 декабря авиакомпания QAZAQ AIR открывает новый рейс из Нур-Султана в Екатеринбург.
Также напомним, что новый международный авиарейс по маршруту Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways открылся в Казахстане.