Первый центр обслуживания молодежи открыли в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Акмолинской области открылся первый на сегодня центр обслуживания молодежи. Проект станет площадкой для консультаций по государственным программам, направленным на поддержку молодежи и оказание консультативной помощи по актуальным проблемам молодых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на областное управление внутренней политики.
В ЦОМе специалисты оказывают консультацию по нескольким направлениям. Самые актуальные из них - трудоустройство, приобретение жилья, получение государственных грантов. К тому же здесь имеется уголок самообслуживания с наличием всей необходимой компьютерной техники с выходом в Интернет, поэтому у посетителей будет возможность самостоятельно получить государственные и другие услуги", - отметила руководитель областного молодежного ресурсного центра Мансия Есекеева.
Посещение центра будет бесплатным.
Сразу после открытия консультацию по интересующим вопросам получили более 20 молодых людей. В частности, молодые люди смогли проконсультироваться у сотрудников "Отбасы банка" по открытию депозитного счета для молодежи и актуальным программам банка.
Также оказана психологическая и юридическая помощь.
В регионе на сегодня проживают более 151 тыс. молодых граждан, которые составляют 20% от всего населения области.