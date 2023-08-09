Первый замакима Западно-Казахстанской области подозревается в коррупции

Ранее они могли подать заявку на получение документов без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Льготные категории граждан теперь могут подавать заявку на получение паспорта и удостоверения личности через терминал документирования бесплатно. Новую инициативу реализовало "Правительство для граждан" совместно с Министерством внутренних дел РК, сообщили в пресс-службе госкорпорации.





Ранее льготники могли подать заявку без оплаты госпошлины только через оператора ЦОНа.





Посредством терминала документирования можно подать заявку на получение паспорта и удостоверения личности. При этом можно самостоятельно сфотографироваться и выбрать удачное фото. После чего система предлагает оплатить госпошлину посредством QR-кода. При этом система не будет выдавать QR-код на оплату гражданам, которые входят в льготную категорию", - говорится в сообщении.





От уплаты госпошлин освобождаются:





герои Советского Союза, герои Социалистического Труда;

лица, награжденные орденами Славы трех степеней и Трудовой Славы трех степеней, "Алтын Қыран", "Отан", удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi";

многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күмiс алқа";

ветераны ВОВ и приравненные по льготам к ним лица;

лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью;

престарелые, проживающие в медико-социальных учреждениях общего типа для престарелых и лиц с инвалидностью, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении, проживающие в детских домах и (или) интернатах;

граждане, пострадавшие вследствие чернобыльской катастрофы.





Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году составляет 27 600 тенге, за удостоверение личности - 690 тенге.





В госкорпорации напомнили, что терминалы документирования имеются в ЦОНе в Астане, по адресу улица Керей Жанибек хана, 4, и в ЦОНе в Алматы по адресу улица Маркова, 44.

На сегодняшний день через терминалы документирования было подано порядка 5000 заявок.



