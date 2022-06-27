Петропавловский акимат запретил флешмоб памяти Шатунова

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Уважаемые жители города! Мероприятие, посвященное памяти Юрия Шатунова, между улицами Интернациональная и Букетова не состоится. Флешмоб несанкционированный. Просим доверять только официальной информации ", - сообщили в акимате Петропавловска.
В местных пабликах в социальных сетях появились комментарии этого решения местных властей.
Собрались все равно человек 50-60, помянули, и свечи зажгли, и белые розы принесли".
Что же в этом плохого? Все выросли под эти песни".
Ну и зря, в городе и так ничего не проводится, никаких развлечений, концертов, ничего, уважения к такому знаменитому певцу нет".
По данным diapazon.kz, в Актобе прощаются с Юрием Шатуновым.
С 10 часов утра около центрального стадиона собрались десятки поклонников творчества Юрия Шатунова.
На скамейке стоят портреты певца, рядом цветы. Магнитофон играет песни Шатунова, собравшиеся поют "Белые розы" и "Седую ночь", другие песни Юрия, многие плачут. Из солидарности в кафе напротив стадиона также включили песни Юрия Шатунова. Атмосфера очень трогательная, многие пришли семьями", - информирует издание.