16.03.2023, 13:45 56371
Пирматов: Чем раньше Нацбанк завершит программу "7-20-25", тем лучше для всех
Программу планировали завершить в этом году
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Чем раньше Национальный банк завершит эту программу, тем лучше будет для всех нас, завил в кулуарах сената председатель Национального бака Казахстана Галымжан Пирматов.
Программа началась в 2018 году, летом. Выделен был триллион тенге. Мы планировали ее завершить в этом году. Сейчас мы ее продолжаем на 100 млрд тенге в год. В целях макроэкономической стабильности и сдерживания инфляции - чем раньше Национальный банк завершит эту программу, тем лучше будет для всех нас", - заявил глава Нацбанка.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.
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16.03.2023, 19:02 40881
Агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Информационное агентство Kazakhstan Today публикует видео по обращениям жителей Бостандыкского района.
Начиная с осени прошлого года улицы Ж. Утегенова, Абулхаира и дорога на Ерменсайскую подстанцию и Ремизовское ущелье были перерыты неизвестными копателями, предположительно, незаконной канализации от Ерменсая к городским сетям, видимо, с целью узаконить многочисленные коммерческие постройки в предгорьях указанной территории. Дорога, на которой транспорт двигался в двух направлениях по одной полосе, были раскопаны наполовину и оставлены в таком виде до сего дня. Огромное количество транспорта, которое движется по этой дороге, постоянно находится в пробке, нормальное покрытие, которое держалось десятилетия, превратилось в грязный проселок с ямами и отвалами, все это благодаря неизвестной стройфирме, действовавшей неизвестно в чьих интересах. Об этом КТ рассказали местные жители, возмущенные уничтожением городской инфраструктуры в частных интересах.
Жители Ремизовки, Нур Алатау, Казахфильма считают работу Бостандыкского акимата по поддержанию дорог и улиц этого и не только этого района неудовлетворительной и обращаются в агентство с жалобами на отсутствие благоустройства и поддержания дорожной сети в должном состоянии.
По мнению жителей, кампания по переименованию улиц существенно опережает их ремонт и восстановление, многие граждане считают, что это насмешка людьми, чьими именами назвали улицы, которые в прошлом, со старыми именами, были в образцовом порядке.
Также возмущение горожан вызывает постоянно неработающая раздвижная автоматическая входная группа в поликлинике № 17.
В поликлинике № 17 постоянно не работает раздвижная автоматическая входная группа, предназначенная для удобства граждан, пришедших на прием к врачам, сообщили КТ жители Бостандыкского района, прикрепленные к медучреждению.
Посетители поликлиники, зачастую люди с инвалидностью, пожилого возраста, граждане с детьми в колясках и на руках, пришедшие за медицинской помощью, вынуждены проталкиваться в узкие тугие боковые распашные дверцы, где может протиснуться один человек, инвалидные и детские коляски застревают, создаются очереди. И все это притом, что раздвижные автоматические двери трехметровой ширины просто не включены и не работают.
Агентство по телефону пыталось прояснить вопрос у заместителя главврача и услышало в ответ, что в учреждении все работает, никаких проблем с входной группой нет, обещали прислать подтверждающее этот факт видео, но не прислали. Напротив, в агентстве имеется видео, свидетельствующее о том, о чем сообщали возмущенные посетители поликлиники. Таким образом, построенная и отремонтированная на деньги налогоплательщиков (ну уж точно модная) автоматическая входная группа поликлиники существует исключительно для показательных мероприятий. Больные и здоровые, пожилые и молодые граждане, которые содержат систему здравоохранения, не могут воспользоваться элементарными удобствами, на их деньги построенными и для них предназначенными.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней.
Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
16.03.2023, 18:45 42911
Хлеб и чай - родители пожаловались на питание в детсаду Алматы
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Родители детей, посещающих государственный детский сад в Алматы, пожаловались на скудное питание в дошкольном учреждении.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что дети едят хлеб, макая его в кружки с чаем. Опубликовавший видео пользователь написал, что речь идет о государственном детсаде № 164.
Ситуацию прокомментировали в управлении образования Алматы.
Касательно якобы некачественной организации приема пищи детей в государственном садике "Ясли-сад № 164". По данному инциденту создана мониторинговая группа для проведения детальной проверки. До 20 марта мониторинговая комиссия должна завершить свою работу. Сейчас сотрудники управления образования г. Алматы выехали в дошкольную организацию. Результаты проверки будут даны дополнительно", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в июле прошлого года стало известно, что в частных детсадах столицы выявлено 17 случаев жестокого обращения и необеспечения безопасности детей. В Минпросвещения РК рассказали о серьезных нарушениях, выявленных в ряде детсадов. После неоднократных случаев нарушений в Казахстане было решено ввести лицензирование детских учреждений. Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения.
16.03.2023, 18:00 44686
Новые правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Алматы
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Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии утвердило правила содержания и выгула домашних животных в Алматы.
В новых правилах не допускается содержание домашнего животного:
- в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
- в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
- в кухнях и коридорах общежитий.
Также правила запрещают владельцам загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.
Содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых несколькими семьями, разрешено только с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей с учетом медицинских противопоказаний.
Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:
- помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;
- передает его на временное содержание третьим лицам;
- помещает в зоологическую гостиницу.
В случае если владелец больше не может содержать домашнее животное, он обязан его устроить.
Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака находится в вольере или на привязи.
Выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности физических лиц и животных, а также защиты имущества физических или юридических лиц от нанесения вреда.
Порядок выгула домашних животных:
- Выгул домашнего животного осуществляется на поводке длиной, не превышающей 2 (два) метра, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости.
- Владелец своевременно надевает намордник на собаку и регулирует подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами.
- Производит выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим.
- При переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и его гибели на проезжей части.
- При отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 (полтора) метра.
- Оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке длиной 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности, нарушения общественного порядка, не возникает опасности для здоровья собаки и помех для свободы ее движений.
- Владельцы и ответственные лица, имеющие закрепленные территории, охраняемые собаками, содержат собак на своих базах, складах, производственных помещениях в свободном выгуле только в ночное время и на огороженной территории. В дневное время собаки находятся в вольере или на привязи.
На территории населенного пункта не допускается:
- самовыгул собак;
- выгуливать домашних животных и находиться с ними в общественных местах и транспорте лицам, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимся в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
- выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
- выгуливать домашних животных на территории, где разрешено купание людей;
- купать и мыть домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
- нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением), в торговых и производственных залах продовольственных магазинов сервисного обслуживания, культурных учреждениях (кроме случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с участием собак), религиозных организациях (объединениях), в помещения детских, образовательных, медицинских организаций.
Местный исполнительный орган города Алматы в области ответственного обращения с животными определяет места, в которых запрещены выгул домашних животных либо нахождение с животными с иной целью, а также при необходимости оборудует места для выгула домашних животных.
16.03.2023, 11:49 63031
Супермаркеты необоснованно завышали цены на подсолнечное масло в Актобе
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Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе установлены отдельные факты превышения допустимой торговой надбавки крупными реализаторами подсолнечного масла, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
По сообщению ведомства, подсолнечное масло в сетях розничной продажи (супермаркетах) продавалось с торговой надбавкой от 20 до 28% при максимально допустимой 15%.
По результатам проведенной работы в крупных торговых сетях Актобе цены реализации снизились в среднем на 5%-9%.
Подсолнечные масла "Злато" 5 литров было 3795 тенге - стало 3623 тенге, "Савола Рация" 1 литр было 756 тенге - стало 725 тенге, "Лето" 2 литра было 1646 тенге - стало 1469 тенге, "Хозяюшка" 0,8 литра было 664 тенге - стало 635 тенге, "Лето" 5 литров было 3795 тенге - стало 3623 тенге", - уточнили в пресс-службе.
16.03.2023, 10:36 68371
Бизнесменам Туркестанской области незаконно повысили тариф на газ
Такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям
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Туркестан. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Туркестанским производственным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак" незаконно применялись завышенные требования к коммунально-бытовым потребителям, осуществляющим предпринимательскую деятельность, информирует пресс-служба прокуратуры Туркестанской области.
Как уточнили в ведомстве, при превышении ежесуточного объема потребления газа к ним применялся повышенный коэффициент в размере 1,2-1,5 за каждые сутки.
Согласно действующему законодательству такие требования распространяются и могут быть применены лишь к промышленным потребителям.
По акту прокурорского надзора 37 предпринимателям возвращены необоснованно взысканные 4,7 млн тенге с исключением практики дальнейшего применения данного тарифа", - добавили в прокуратуре.
Напомним, жителям Алматинской области снизили тариф на газ после публичных слушаний.
16.03.2023, 09:33 69336
Эксперты СНГ начали работу над проектами по поддержке и продвижению русского языка
Казахстан и Россия предложили проекты договора о создании Международной организации по поддержке и продвижению русского языка и ее устава
Фото: cis.minsk.by
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Минск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Первое заседание экспертной группы по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, создаваемой под эгидой Содружества Независимых Государств, состоялось 15 марта в штаб-квартире СНГ, сообщает исполнительный комитет содружества.
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ и исполнительного комитета содружества.
Выступая на встрече, заместитель генерального секретаря СНГ Даурен Абаев отметил, что русский язык сохранил позиции основного средства межнационального общения в странах Содружества. Это произошло благодаря общей истории государств-участников.
Русский язык является языком науки, культуры, экономического и политического сотрудничества. Это также универсальное средство общения между нашими народами", - подчеркнул он.
Абаев напомнил, что на саммите в Астане в октябре прошлого года лидеры стран СНГ поддержали инициативу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой Содружества Международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию.
В соответствии с концепцией исполнительному комитету СНГ совместно с правительствами государств - участников Содружества поручено организовать разработку проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность создаваемой международной организации.
С этой целью исполком СНГ запросил предложения от государств - участников СНГ по содержанию проектов документов, которыми следовало бы утвердить создание новой международной структуры. К настоящему моменту поступили проекты соответствующих документов от Российской Федерации и Республики Казахстан. Стоит отметить, что обе стороны предложили проекты договора о создании международной организации и ее устава. Также в исполком поступили письма от Республики Армения, которая предложила разработать положение о функциональной деятельности организации, где будут представлены функции управления и координации разработки и реализации стратегических программ по поддержке и популяризации русского языка", - рассказали в исполкоме СНГ.
Поступившие предложения и проекты документов были своевременно направлены в государства, а также рассмотрены на заседании экспертной группы.
Планируется, что следующая экспертная встреча по разработке проектов документов, учреждающих и регламентирующих деятельность Международной организации по поддержке и продвижению русского языка, пройдет 26 апреля в Минске.
Напомним, 2023 год объявлен Годом русского языка в СНГ.
Летом прошлого года президент Токаев выразил уверенность, что позиции русского языка в Казахстане не претерпели какого-либо ухудшения.
Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается? Это другой вопрос, я, в принципе, знаю ответ на него, но сейчас это не предмет нашей беседы. В целом позиция русского языка в Казахстане не претерпела какого-либо ухудшения. Я в этом уверен", - заявил президент в интервью телеканалу "Россия 24".
15.03.2023, 17:00 105536
Будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова рассказала, будут ли в Казахстане пересматривать пенсионный возраст для женщин.
На пленарном заседании сената депутат напомнил, что по поручению президента до 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 61 год. В связи с этим спросил, планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года, сообщает zakon.kz.
Отвечая на вопрос, министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что возраст выхода на пенсию рассчитывается исходя из следующих показателей:
- продолжительность жизни;
- уровень пенсионного обеспечения.
По ее словам, в ближайшие пять лет в сфере здравоохранения будет проводиться крупный национальный проект, предусматривающий улучшение сельской медицины, строительство многофункциональных больниц, специализированных медицинских учреждений, телемедицины, скрининги, информирует sputnik.kz.
В результате проведенной работы, если будет утверждено, что продолжительность жизни наших граждан будет лучше, то с 2029 года мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, будет ниже, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться, безусловно", - добавила министр.
При этом она отметила, что в Казахстане действует норма, при которой некоторые граждане могут раньше выйти на пенсию. К примеру, многодетные матери, граждане, проживающие в районе Семипалатинского ядерного полигона, а также те, кто имеет активы в пенсионном фонде, посредством пенсионного аннуитета могут выйти на пенсию в 55 лет.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал, будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст для женщин за рождение каждого ребенка.
15.03.2023, 16:30 79706
Сенат принял в первом чтении проект Социального кодекса
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента, рассмотрев на пленарном заседании палаты, приняли в первом чтении проект Социального кодекса РК, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова отметила, что новая социальная политика является важным аспектом масштабных изменений, объявленных главой государства.
Основы этих преобразований отражены в представленном проекте Социального кодекса. В нем, во-первых, предлагается кардинальное изменение парадигмы господдержки: она будет больше направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий. Во-вторых, предусматривается углубление цифровизации социальной сферы, обеспечивающей переход от используемой сегодня заявительной формы оказания социальных услуг к выявительной форме и проактивному формату их предоставления. В-третьих, ответственность за социальное обеспечение граждан будет возлагаться не только на государство, но и на работодателей и самих граждан. Эти обязательства будут реализованы в рамках нового социального контракта. В-четвертых, меры по развитию системы социального страхования будут направлены на стимулирование продуктивной и формальной занятости", - сказала Тамара Дуйсенова.
Глава МТСЗН добавила, что при разработке Соцкодекса был изучен международный опыт, за его основу взята структура Социального кодекса Евросоюза, но с учетом специфики нашей страны. Проект кодекса содержит 5 разделов и 21 главу.
Также министр сделала акцент на 5 основных новеллах документа.
Первая новелла - это Цифровая карта семьи, которая формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. Главной целью ее внедрения является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Поэтому в кодексе мы обозначили ЦКС как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС будет являться своеобразным электронным уведомителем, информирующим людей о полагающейся им государственной поддержке исходя из социального статуса и степени благополучия членов семьи", - сообщила Тамара Дуйсенова.
По ее словам, уведомление будет направляться каждой семье в виде SMS-сообщений центральным государственным органом. Пособия и выплаты будут назначаться гражданам в проактивном формате на основе данных, имеющихся в информационной системе.
Вторая новелла - усиление адресной социальной поддержки, которое будет предусматривать сначала адресные меры для упреждения социальных рисков, только затем адресную помощь, направленную на борьбу с последствиями социальных рисков. Необходимость оказания адресных мер будет выявляться на основе данных из ЦКС.
При этом в Соцкодексе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми: продление срока выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет; монетизация гарантированного социального пакета для детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи; присвоение статуса награжденных матерей женщинам, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", и увеличение им размера пособий; увеличение размеров государственных пособий отдельным категориям социально уязвимых слоев населения.
Кроме того, черта бедности для назначения адресной социальной помощи будет определяться медианным доходом вместо прожиточного минимума.
Мы изучили подходы, применяемые в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде - 50%, в Швеции, Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции - 60%. Мы также намерены внедрить этот опыт", - заявила министр.
По ее словам, если прожиточный минимум обеспечивает физиологическое восстановление человека, медианный доход - это средний прожиточный минимум, покрывающий фактические потребительские расходы населения в целом.
С 2025 года адресная социальная помощь будет предоставляться гражданам, имеющим доходы ниже среднего медианного. Вместе с адресными мерами это обеспечит семьям возможность выхода из трудной жизненной ситуации", - добавила Тамара Дуйсенова.
Третья новелла - трансфомация системы социального обслуживания, главная цель которой - повышение доступности специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью.
Предусматривается вовлечение членов семей в оказание услуг лицу, имеющему инвалидность. Родственники ЛСИ будут оформляться в качестве индивидуальных помощников с соответствующей оплатой труда и социальными отчислениями. Еще одно изменение - пересмотр стандартов ССУ и введение подушевого норматива. Для услуг будут отдельные нормативы, а для компенсаторных технических средств - предельные цены. Эти изменения, с одной стороны, приведут к дальнейшей монетизации некоторых видов техсредств или товаров, с другой стороны, широкое вовлечение частного сектора позволит обеспечить доступность ССУ, особенно в сельских населенных пунктах", - рассказала министр.
Кроме того, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу социальных услуг, созданных при местных исполнительных органах: прием и рассмотрение в течение 5 дней заявления ЛСИ о некачественном товаре или услуге; направление заявления поставщику и контроль его исполнения; принятие решения о снятии поставщика с ПСУ и включении в список недобросовестных поставщиков.
Четвертая новелла касается системы социального страхования и пенсионного обеспечения граждан.
В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по 5 социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.
Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан", - сообщила министр.
При этом главным трендом предлагаемых изменений является: участие в системе социального обеспечения государства, работодателей и работников; усиление взаимосвязи между стажем участия в системе и размерами социальных выплат; поэтапное увеличение пенсионных и социальных выплат работникам, своевременно перечисляющим социальные взносы.
Так, с этого года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из Государственного фонда социального страхования в размере 45% от прежнего дохода сроком до 6 месяцев", - отметила глава МТСЗН.
Говоря об изменениях в системе пенсионного обеспечения, предусмотренных в проекте Соцкодекса, Тамара Дуйсенова сообщила, что для действующих пенсионеров в ближайшие 5 лет будет увеличена базовая пенсия. Также размер максимального дохода, используемого для расчета размера трудовой пенсии, увеличивается с 46 до 55 месячных расчетных показателей, или до 70% от средней заработной платы. Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, с 1 января 2024 года будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей.
Кроме того, вносятся изменения по расширению прав вкладчиков по управлению своими активами. Теперь пенсионные накопления выше установленного порога достаточности граждане будут тратить только на лечение и приобретение жилья.
Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий, или от всей накопленной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами. При этом необходимо отметить, что государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк.
Пятая новелла - новые подходы к сфере обеспечения занятости населения, которые будут реализованы по следующим направлениям.
Первое - либерализация рынка труда. Это означает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость.
В этих целях введено понятие "независимого работника" - лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющего официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.
Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн-платформе "Яндекс.Такси", курьеры, присоединившиеся к онлайн-платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников", - проинформировала министр.
Второе - формирование цифровых центров занятости.
На сегодняшний день процесс поиска работы, регистрации в качестве безработного, подачи заявления на назначение соцвыплат по потере работы из ГФСС полностью оцифрованы и реализуются через электронную биржу труда. В связи с этим в проекте Соцкодекса предусматривается трансформация центров занятости в мобильные центры, которые будут координировать все инициативы и программы по развитию региональных рынков труда с учетом специфики областей", - пояснила Тамара Дуйсенова.
Глава МТСЗН сообщила, что также подготовлен ряд поправок в законодательство, направленных на формирование новой миграционной политики и дальнейшее совершенствование трудового законодательства.
Их цель - обеспечение экономики Казахстана востребованными и квалифицированными кадрами, совершенствование трудовых отношений между работодателями и работниками", - добавила министр.
Тамара Дуйсенова отметила, что большая часть новелл, предусмотренных проектом Социального кодекса, принята в рамках законов, подготовленных во исполнение поручений главы государства, и реализуется с 1 января текущего года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2022 году выплачено более 440 млрд тенге на пособия по инвалидности и потере кормильца.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?