Питьевую воду в Актау будут давать по графику

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Руководители станции утаили информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА

Риддер. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Представители Восточно-Казахстанского территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК ни разу не были на Риддерской ТЭЦ во время подготовки к отопительному сезону.





Как сообщает "Хабар 24", 15 сентября представитель областного территориального департамента отправил письмо в Минэнерго РК о том, что "Риддер ТЭЦ" полностью готова к отопительному сезону.





Вместо того чтобы бить тревогу и говорить о критическом состоянии оборудования, обращаться в прокуратуру и другие органы, ведомство ограничилось несколькими незначительными административными штрафами. Это вопиющее бездействие и равнодушие", - заявил Даниал Ахметов.





Представитель территориального департамента Комитета энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Восточно-Казахстанской области Еркебулан Сергебаев, присутствовавший на совещании, расписался в собственном бессилии, пояснив, что руководство "Риддер ТЭЦ" ввело ведомство в заблуждение, предоставив письмо, где было указано, что котлы №№ 4, 5 отремонтированы, что не соответствовало действительности, поскольку они находились в аварийном состоянии.





Более того, руководители станции утаили информацию о пожаре на щите с оборудованием КИПиА. Но всего этого можно было бы избежать, если бы хоть один представитель департамента хоть раз приехал на ТЭЦ и своими глазами посмотрел, в каком критическом состоянии находится большая часть оборудования и агрегатов. Однако этого не произошло





Сейчас страшно представить, что может случиться, если с таким же отношением они отнесутся к проверке других энергетических объектов в нашей стране.





Своим бездействием ведомство поставило под угрозу замерзания целый город с населением почти 60 тысяч человек", - подчеркнул глава региона.



