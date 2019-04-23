По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 376,99 тенге за доллар

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today.

Для USDKZT_TOM данная сессия является основной. Торги инструментом EURKZT_TОD и EURUSD_TOD сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 22 апреля в Германии и Великобритании (Второй день Пасхи).





В торгах приняли участие 19 членов KASE.

По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,99 тенге за доллар (-2,30 тенге), объем торгов - 152 725 тыс. USD (+134 235 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.

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