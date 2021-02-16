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По миллиону тенге предлагают выплатить ко Дню Победы ветеранам Нур-Султана

15.02.2021 8074
Нур-Султан. 15 февраля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в этом году планируют выплатить по 1 млн тенге, передает Kazakhstan Today.
 
На портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения опубликован проект решения маслихата города Нур-Султана "Об оказании дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне".
 
В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан города Нур-Султана, социальная помощь ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны в размере 9 месячных расчетных показателей (195 439 тенге). 
 

В текущем году ко Дню Победы предлагается оказание дополнительной социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, в размере 805 000 (восемьсот пять тысяч) тенге. Таким образом, 26 лицам будет выплачено по 1 000 439 тенге. В случае одобрения данного проекта решения маслихата города Нур-Султана, необходимо выделить из местного бюджета 18 194 000 тенге для оказания социальной помощи. Данный проект не противоречит действующему законодательству Республики Казахстан и отвечает требованиям, предъявляемым к правовым актам. Прошу поддержать", - сказано в документе, подписанном заместителем акима Нур-Султана М. Бектуровым.

 
Проект находится на публичном обсуждении до 26 февраля 2021 года.
 

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