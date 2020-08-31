Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Шахтеры Казахстана отмечают профессиональный праздник, передает Kazakhstan Today.

Шахтер - одна из самых сложных и героических профессий в современной промышленности, ведь люди, посвятившие себя шахтерскому делу, совершают подвиг ежедневно", - говорится в поздравлении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Угольная промышленность Казахстана была и остается одной из важнейших ресурсных отраслей экономики. По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Более 90% разведанных запасов угля сосредоточены на севере и в центральной части страны.

За годы независимости угледобывающими предприятиями добыто более 2,6 млрд тонн угля, более 0,7 млрд тонн экспортировано в ближнее и дальнее зарубежье.

На сегодняшний день угольная отрасль республики обеспечивает выработку порядка 70% электроэнергии, стопроцентную загрузку коксохимического производства, а также полностью удовлетворяет потребности в топливе коммунально-бытового сектора и населения", - отметили в МИИР РК.

В стране успешно реализуется "Дорожная карта по развитию угольной отрасли Республики Казахстан на 2019-2021 годы", а также сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2019-2020 годы.

Обновляются и совершенствуются методы работы, но главное - сохраняются славные традиции многих поколений тружеников отрасли. День шахтера - это повод сказать слова благодарности ветеранам горнодобывающей промышленности, выразить восхищение самоотверженности, командному духу, ответственному отношению к делу горняков.

В День профессионального праздника желаем всем шахтерам и ветеранам этой профессии крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях! Пусть ваши руки не знают усталости. И, самое главное, пусть число спусков всегда равняется количеству подъемов", - отмечается в тексте поздравления.

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