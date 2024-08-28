27.08.2024, 14:32 52051
Почему для строительства АЭС выбрали сейсмически активную площадку в Алматинской области, объяснил Саткалиев
Фото: pixabay.com
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, почему для строительства атомной электростанции выбрали Алматинскую область, несмотря на ее сейсмическую активность.
По словам главы Минэнерго, площадка под атомную станцию в районе озера Балхаш была определена еще в советское время как наиболее подходящая. Учтены были все факторы, включая и ее сейсмичность.
Уникальность площадки в районе озера Балхаш обусловлена развитием экономики. То есть именно топография электрических сетей, высоковольтных, наличие центра нагрузки на юге Казахстана. Строительство в районе Балхаша позволит также стабилизировать работу дефицитного карагандинского энергоузла", - рассказал Алмасадам Саткалиев.
По поводу вопроса сейсмики региона министр заверил, что современные технологии уникальны в части применения систем физической, технической, ядерной, экологической безопасности.
На стадии проектирования будут произведены дополнительные технологические, геологические исследования в части выбора оптимального решения и сейсмика не будет являться именно для этого участка существенной проблемой за счет применяемых технологических инноваций", - заверил Саткалиев.
Также глава Минэнерго ответил на вопрос об обеспечении контроля строительства АЭС. По его словам, любой ядерный объект при строительстве, проектировании, эксплуатации находится под постоянным контролем международных организаций, таких как МАГАТЭ, Ассоциация пользователей атомной энергии, Европейская ассоциация атомной промышленности.
Эти организации имеют доступ к строительству на любой стадии, что обеспечивает международное признание.
Также для коммерческих контрактов, как правило, привлекаются авторитетные международные консультанты.
Напомним, указ о проведении референдума по АЭС направлен на подпись Токаеву.
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28.08.2024, 10:55 8011
Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полиция отреагировала на инцидент.
В описании к видео сообщается, что инцидент произошел в поселке Жандосово Алматинской области.
В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за автомашину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
27.08.2024, 18:57 40286
В Усть-Каменогорске в честь Дня города состоялась премьера песни "Өскеменім"
Песня стала настоящим подарком жителям и гостям города
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в рамках празднования Дня города состоялась премьера новой песни "Өскеменім", исполненной талантливыми солистами Восточно-Казахстанской областной филармонии - Арникой Байбусыновой, Эльдаром Уадиновым, Романом Хохловым и Айжан Рахимбековой, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Песня стала настоящим подарком жителям и гостям города, олицетворяя его уникальный дух и неповторимую атмосферу.
Особое внимание привлекает яркий клип, который передает всю душу Усть-Каменогорска. Видеоролик гармонично сочетает природные пейзажи, окружающие город, с современными урбанистическими видами, подчеркивая уникальное единство природы и архитектуры.
Однако самое главное в этой композиции - улыбки горожан, которые наполнили ее особой теплотой и душевностью. Каждое слово и кадр ролика отражают радость и гордость жителей за свой родной город, делая клип и саму песню по-настоящему трогательными и близкими каждому, кто любит Усть-Каменогорск.
27.08.2024, 16:14 46981
Незаконно построенную автомойку сносят в Алматы
С начала прошлого года в городе снесено 46 незаконных объектов, включая жилые комплексы, рестораны и другое
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском микрорайоне Калкаман на улице Толе би сносят автомойку, которая была построена без необходимых разрешений.
В январе 2024 года районный суд удовлетворил иск о сносе незаконно построенной автомойки, а в апреле Алматинский городской суд подтвердил это решение, сообщили в акимате Алматы.
Работы по сносу проходят при содействии судебных исполнителей.
Всего, по данным ведомства, с начала прошлого года в Алматы снесено 46 незаконных объектов, включая жилые комплексы, рестораны и другое.
Ранее в Алматы снесли незаконно возведенное кафе и торговые площадки.
26.08.2024, 17:36 107756
В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь покупки в Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho можно делать с Kaspi Red+. В этих магазинах до 1 сентября акция 10% Бонусов за все покупки c Kaspi Red+.
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Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
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26.08.2024, 15:54 113231
Казахстанцев предупредили об ограничительных мерах из-за военных учений
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Тараз. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Как рассказали в Минобороны, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.
В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - предупредили в ведомстве.
26.08.2024, 12:15 124186
Трасса Ушарал - Достык станет платной
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет автомобильных дорог разработал проект приказа "Об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Ушарал - Достык на платной основе".
Участок Ушарал - Достык (...) используется на платной основе", - сообщается в документе.
Также уточняется, что протяженность платной дороги составляет 180 километров.
Срок использования платной дороги на платной основе - 20 лет", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году казахстанцы отдали 30 млрд тенге за платные дороги.
Ранее премьер-министр раскритиковал качество строительства и ремонта дорог в Казахстане и поручил оперативно реагировать на жалобы жителей. По его словам, подрядчикам платят миллиарды, а состояние дорог оставляет желать лучшего.
26.08.2024, 11:56 125081
Зачем нам Игры кочевников?
Фото: Мейірбек Тажкуранов
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Всего через две недели Астана станет центром одного из самых крупных и комплексных спортивных и культурных мероприятий: в столице Казахстана пройдут 5-е Всемирные игры кочевников, генеральным партнером которых является Halyk.
Принять на своей территории эстафету соревнований, не имеющих аналогов ни по формату, ни по содержанию - это большая честь для страны. Что дадут Казахстану Игры кочевников?
Сама идея проведения Всемирных игр кочевников сплетает воедино яркую многовековую культуру кочевых народов, их историю и образ жизни с современным прочтением традиций и устоев и почитанием наследия предков. И конечно же, одним из основных мотивов в проведении Всемирных игр является привлечение дополнительного интереса к нашей стране и последующее развитие туризма.
Как не раз подчеркивал руководитель дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, на сегодняшний день в мире практически отсутствуют соревнования, на которых выступают спортсмены, выбравшие национальные виды спорта.
Это достаточно странная ситуация, поскольку этнические виды спорта пользуются огромной популярностью по всему миру. Об этом легко сделать вывод, всего лишь сравнив динамику проведения Игр за все годы. Интерес к национальным спортивным состязаниям очень высок, количество спортсменов увеличивается год за годом. Но при том у них нет собственных аналогов чемпионатов мира, Олимпиад. И мы должны дать возможность адептам этнических видов спорта выступать на международных аренах, под флагом своей страны. Так мы узнаем имена новых кумиров, батыров. Это станет прекрасным примером для молодежи и подрастающих детей и послужит толчком к развитию массового спортивного движения. Об этом в своей речи на Курултае говорил наш президент, и именно в этом мы видим миссию 5-х Игр", - подытожил Наиль Нуров.
В самом названии нашего банка - Халык, Народный - содержится айдентика, призванная подчеркнуть неразрывную связь с казахстанским народом. Понимая значимость и масштаб данного проекта, призванного продемонстрировать важность сохранения нашего общего наследия и культурного кода, Halyk Bank поддержал организацию и проведение Игр и выступил Генеральным партнером. Я уверен, что мы сможем продемонстрировать всему миру нашу культуру, отношение к традициям, заботу о воспитании следующих поколений. Все это послужит целям формирования имиджа Казахстана как страны, трепетно относящейся к сохранению своего культурного наследия. Как сказала глава нашего банка Умут Шаяхметова, мы всегда поддерживаем то, что направлено на развитие страны и благо народа Казахстана", - рассказал заместитель председателя правления Halyk Bank Даурен Сартаев о важности проведения Всемирных игр кочевников в Казахстане.
23.08.2024, 20:01 285636
Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава
Фото: ДП на транспорте
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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года транспортные полицейские страны сняли с воздушных судов 356 граждан, в том числе за распитие алкоголя и появление в общественных местах в пьяном виде - 175, за мелкое хулиганство - 19, за нарушение правил поведения на воздушном судне - 19 лиц, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
К примеру, сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Астаны сняли с рейса сообщением Астана - Варшава правонарушителя. 49-летний гражданин Германии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выполнял требования экипажа.
Задержанный привлечен к административной ответственности за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за нарушение правил поведения на воздушном судне. Его оштрафовали на 8 МРП.
Напомним, в июле столичный суд приговорил казахстанского певца Кайрата Нуртаса к 15 суткам ареста за драку на борту самолета, следовавшего из Алматы в Астану.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?