27.08.2024, 12:12 45911
Указ о проведении референдума по АЭС направлен на подпись Токаеву
Фото: Pixabay
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указ "О проведении республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане" внесен на рассмотрение президента, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
С соответствующим предложением сегодня выступил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
Учитывая вышесказанное предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта указа президента РК "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение президента", - заявил Саткалиев на заседании правительства.
Постановление приняли в правительстве и направили на рассмотрение президента.
Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии", - подчеркнул глава Минэнерго.
Точные сроки проведения референдума пока неизвестны.
Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью, точную дату определит правительство.
Сегодня глава Минэнерго РК подчеркнул, что на современном этапе альтернативы АЭС нет.
Опрос, проведенный Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК, показал, что более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране.
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27.08.2024, 19:18 31246
Глава государства провел оперативное совещание Совбеза
Фото: Акорда
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание Совета безопасности РК, сообщает пресс-служба Акорды.
Была заслушана информация председателя КНБ Ермека Сагимбаева, министра внутренних дел Ержана Саденова и генерального прокурора Берика Асылова об актуальных вопросах противодействия экстремизму и терроризму с учетом текущей международной обстановки.
В ходе мероприятия рассмотрены различные аспекты деятельности правоохранительных и специальных органов по укреплению антитеррористической защищенности.
Президент дал ряд конкретных поручений, направленных на усиление мер по обеспечению безопасности граждан нашей страны.
Ранее Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр.
27.08.2024, 17:45 33656
В Астане пять стройкомпаний лишили лицензий
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане пять строительных компаний лишили подвидов лицензий, сообщает пресс-служба столичного акимата.
Строительных лицензий лишены пять компаний за выполнение некачественных строительно-монтажных работ и отклонение от проектной документации в нарушении государственных нормативов", - проинформировали в пресс-службе.
В частности:
- ТОО "Пром Строй Гарант Кз" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов устройство инженерных сетей и систем, включающее ремонт и реконструкцию;
- TOO "Granite" лишено лицензии II категории на занятие строительно-монтажных работ по подвидам устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, специальные работы в грунтах;
- ТОО "Строительство зданий и сооружений" лишено лицензии на строительно-монтажные работы;
- TOO "Sheberbuild" лишено лицензии №23022845 от 18 октября 2023 года на занятие строительно-монтажными работами;
- ТОО "Астана-Көктем С" лишено лицензии №0000360 от 25 ноября 2022 года на занятие строительно-монтажных работ по подвидам возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе кровельные работы, устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов, специальные работы в грунтах, в том числе, устройство оснований.
Напомним, в Казахстане сотни строительных объектов возводятся без лицензий и разрешений.
27.08.2024, 17:25 35296
Антитеррористические учения пройдут в Восточно-Казахстанской области
Фото: gov.kz
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения пройдут 28 августа в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
В ходе мероприятия будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по перекрытию движения автотранспорта в районе Усть-Каменогорской ГЭС", - проинформировали в пресс-службе.
Жителей и гостей города попросили отнестись с пониманием к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Ранее в Уральске прошли антитеррористические учения.
27.08.2024, 10:28 50471
Глава Минэнерго РК: На современном этапе альтернативы АЭС нет
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев во вторник на заседании правительства рассказал о причинах отсутствия альтернативы АЭС.
Как известно, сейчас весь мир движется к углеродной нейтральности. Поэтому международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. В то же время реализовать масштабный ввод газовой генерации мы также не можем из-за ограниченности ресурсов газа в стране. В свою очередь возобновляемые источники энергии не могут служить надежным базовым источником генерации электроэнергии из-за их зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой. Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС нет", - заявил Саткалиев.
Он отметил, что в РК имеются все необходимые условия для развития атомной энергетики. Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и обладает практически полным ядерно-топливным циклом.
Устойчивый рост экономики страны сопровождается повышенным спросом на электроэнергию. Глобальные тренды, такие как цифровизация, электрификация транспорта и рост потребления продукции энергоемких отраслей, требуют внедрения чистых и высокоэффективных источников энергии. Уже сегодня для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, медицина, фармацевтика и переработка сельхозпродукции, требуются значительные объемы электроэнергии (около 8 ГВт). Эти проекты способны создать новые рабочие места, стимулировать экономический рост и повысить уровень благосостояния граждан. Однако их развитие сейчас сдерживается недостатком энергомощностей в стране. Если не принять экстренные меры по строительству новых устойчивых источников энергии - возобновляемых, регулирующих и базовых мощностей - ситуация может усложниться", - сказал министр.
Он сообщил, что на сегодняшний день основная доля выработки электроэнергии в стране приходится на угольные станции, которые обеспечивают 66% общей выработки. Вместе с тем сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) демонстрирует значительный рост. По итогам 2023 года количество объектов ВИЭ составил 148 объектов, и доля выработки ВИЭ достигла около 6%.
К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд кВт-ч. При этом выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин (вывод из эксплуатации, повышение износа, усиление экологических санкций) снизится и составит меньше 135 млрд кВт-ч. В этой связи к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт", - уточнил глава Минэнерго.
По его словам, в настоящее время заключены 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению действующих электростанций за счет частных инвестиций. Реализуются проекты по строительству маневренных газовых электростанций в Кызылординской, Туркестанской, Улытауской областях, а также в Алматы суммарной мощностью свыше 3500 МВт. Также принимаются меры по строительству новых ТЭЦ.
27.08.2024, 09:16 53166
За семь месяцев объем перевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 63%
Фото: Минтранспорта
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За первые семь месяцев 2024 года объем перевозок по маршруту ТМТМ составил 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,57 млн тонн). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным правительства, ведется работа по реализации дорожной карты по устранению "узких мест" и развитию Среднего коридора до 2027 года между Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и между Казахстаном и Грузией, которая позволит увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.
Для обеспечения достаточного объема транзитных грузов с востока на запад в ноябре 2023 года Казахстан и Китай подписали ряд соглашений по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая контейнерные поезда Китай - Европа. Эти соглашения были ратифицированы законом Республики Казахстан 1 июля 2024 года.
Для повышения привлекательности и конкурентоспособности маршрута создан единый мультимодальный сервис на всем его протяжении.
На базе Международного финансового центра "Астана" создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., объединяющее железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии для управления маршрутом на паритетной основе. Важную роль в этом процессе играет цифровизация и оптимизация транспортных операций, включая пересечение границ и терминальные процедуры.
Для улучшения логистического сервиса по принципу единого окна проведена интеграция IT-систем АО "НК "ҚТЖ" с таможенным модулем платформы DTC (Digital Trade Corridor) - Tez Customs, разработанным Global DTC Kazakhstan Ltd. 5 декабря 2023 года утверждена дорожная карта по взаимодействию КТЖ и Global DTC Kazakhstan Ltd для внедрения платформы DTC. В настоящее время информационные системы железных дорог Казахстана и Азербайджана уже интегрированы в платформу, аналогичная работа планируется с грузинскими железными дорогами.
В рамках совместного предприятия "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания", созданного в 2023 году с участием Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. и АО "НК "КТЖ" (в лице АО "Кедентранссервис"), построен терминал в сухом порту города Сианя. Терминал, открытый 28 февраля 2024 года, консолидирует 40% всех контейнерных поездов, идущих в направлении Казахстана, что способствовало значительному росту транзитных перевозок по ТМТМ. Только с начала года транзит по ТМТМ из Китая показал почти двукратный рост.
По итогам 2023 года объем перевозок по маршруту ТМТМ увеличился на 65% по сравнению с 2022 годом, составив 2,76 млн тонн (в 2022 году - 1,7 млн тонн). За первые 7 месяцев 2024 года перевозки составили 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года (1,57 млн тонн).
Эти достижения подтверждают эффективность совместной работы с партнерами и важность развития Среднего коридора. Интерес к его становлению как стабильного и конкурентоспособного маршрута проявляют не только страны вдоль коридора, но и регионы Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы", - отметили в правительстве.
26.08.2024, 11:40 97626
В Алматинской области пройдут спецучения со спасательными подразделениями государств - членов ОДКБ
Фото: odkb-csto.org
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Конаев. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на полигоне "Скальный город - Астана" пройдут специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности "Скала-2024", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
С 1 по 5 сентября 2024 года на учебно-тренировочном полигоне "Скальный город - Астана" МЧС РК, расположенном в урочище Тамгалы Тас Алматинской области будут проведены специальные учения со спасательными подразделениями государств - членов ОДКБ", - проинформировали в ведомстве.
Также с 12 по 14 сентября будет проведен мастер-тренинг по применению беспилотной авиации для представителей Центральной Азии и Ближнего Востока.
В рамках сбора-семинара с 12 по 14 сентября в полевых условиях состоится ІІ Республиканский форум волонтеров в сфере реагирования на ЧС с привлечением волонтеров из всех регионов страны", - добавили в МЧС.
Ранее военные учения стран ОДКБ прошли в России.
26.08.2024, 10:52 100601
В Казахстане введен мораторий на создание квазигосударственных компаний
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК от 21 августа 2024 года вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.
Ввести до 31 декабря 2026 года мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора", - говорится в документе.
Мораторий вводится за исключением:
1) необходимости обеспечения исполнения закона Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
2) особых случаев по прямым поручениям президента Республики Казахстан.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
26.08.2024, 10:05 77891
Состоялось заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии
Стороны обсудили демаркацию границы на ее различных участках
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Алматы. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 19-23 августа 2024 года состоялось сто сорок первое заседание совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии.
Стороны продолжили работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации казахстанско-российской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также планы работ на 2025 год", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Следующее заседание комиссии состоится в сентябре-октябре 2024 года на территории Российской Федерации.
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