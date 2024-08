Глава Минэнерго РК: На современном этапе альтернативы АЭС нет

Фото: Минтранспорта

Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За первые семь месяцев 2024 года объем перевозок по маршруту ТМТМ составил 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,57 млн тонн). Об этом - За первые семь месяцев 2024 года объем перевозок по маршруту ТМТМ составил 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,57 млн тонн). Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





По данным правительства, ведется работа по реализации дорожной карты по устранению "узких мест" и развитию Среднего коридора до 2027 года между Казахстаном, Азербайджаном, Турцией и между Казахстаном и Грузией, которая позволит увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.





Для обеспечения достаточного объема транзитных грузов с востока на запад в ноябре 2023 года Казахстан и Китай подписали ряд соглашений по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, включая контейнерные поезда Китай - Европа. Эти соглашения были ратифицированы законом Республики Казахстан 1 июля 2024 года.





Для повышения привлекательности и конкурентоспособности маршрута создан единый мультимодальный сервис на всем его протяжении.





На базе Международного финансового центра "Астана" создано совместное предприятие Middle Corridor Multimodal Ltd., объединяющее железнодорожные администрации Казахстана, Азербайджана и Грузии для управления маршрутом на паритетной основе. Важную роль в этом процессе играет цифровизация и оптимизация транспортных операций, включая пересечение границ и терминальные процедуры.





Для улучшения логистического сервиса по принципу единого окна проведена интеграция IT-систем АО "НК "ҚТЖ" с таможенным модулем платформы DTC (Digital Trade Corridor) - Tez Customs, разработанным Global DTC Kazakhstan Ltd. 5 декабря 2023 года утверждена дорожная карта по взаимодействию КТЖ и Global DTC Kazakhstan Ltd для внедрения платформы DTC. В настоящее время информационные системы железных дорог Казахстана и Азербайджана уже интегрированы в платформу, аналогичная работа планируется с грузинскими железными дорогами.





В рамках совместного предприятия "Китайско-казахстанская торгово-логистическая компания", созданного в 2023 году с участием Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. и АО "НК "КТЖ" (в лице АО "Кедентранссервис"), построен терминал в сухом порту города Сианя. Терминал, открытый 28 февраля 2024 года, консолидирует 40% всех контейнерных поездов, идущих в направлении Казахстана, что способствовало значительному росту транзитных перевозок по ТМТМ. Только с начала года транзит по ТМТМ из Китая показал почти двукратный рост.





По итогам 2023 года объем перевозок по маршруту ТМТМ увеличился на 65% по сравнению с 2022 годом, составив 2,76 млн тонн (в 2022 году - 1,7 млн тонн). За первые 7 месяцев 2024 года перевозки составили 2,56 млн тонн, что на 63% больше, чем в аналогичный период прошлого года (1,57 млн тонн).





Эти достижения подтверждают эффективность совместной работы с партнерами и важность развития Среднего коридора. Интерес к его становлению как стабильного и конкурентоспособного маршрута проявляют не только страны вдоль коридора, но и регионы Юго-Восточной Азии, Персидского залива и Европы", - отметили в правительстве.