Глава Минэнерго РК: На современном этапе альтернативы АЭС нет
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев во вторник на заседании правительства рассказал о причинах отсутствия альтернативы АЭС.
Как известно, сейчас весь мир движется к углеродной нейтральности. Поэтому международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. В то же время реализовать масштабный ввод газовой генерации мы также не можем из-за ограниченности ресурсов газа в стране. В свою очередь возобновляемые источники энергии не могут служить надежным базовым источником генерации электроэнергии из-за их зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой. Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единственно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергонезависимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС нет", - заявил Саткалиев.
Он отметил, что в РК имеются все необходимые условия для развития атомной энергетики. Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана и обладает практически полным ядерно-топливным циклом.
Устойчивый рост экономики страны сопровождается повышенным спросом на электроэнергию. Глобальные тренды, такие как цифровизация, электрификация транспорта и рост потребления продукции энергоемких отраслей, требуют внедрения чистых и высокоэффективных источников энергии. Уже сегодня для реализации новых проектов в таких секторах, как промышленность, металлургия, транспорт, IT, медицина, фармацевтика и переработка сельхозпродукции, требуются значительные объемы электроэнергии (около 8 ГВт). Эти проекты способны создать новые рабочие места, стимулировать экономический рост и повысить уровень благосостояния граждан. Однако их развитие сейчас сдерживается недостатком энергомощностей в стране. Если не принять экстренные меры по строительству новых устойчивых источников энергии - возобновляемых, регулирующих и базовых мощностей - ситуация может усложниться", - сказал министр.
Он сообщил, что на сегодняшний день основная доля выработки электроэнергии в стране приходится на угольные станции, которые обеспечивают 66% общей выработки. Вместе с тем сектор возобновляемых источников энергии (ВИЭ) демонстрирует значительный рост. По итогам 2023 года количество объектов ВИЭ составил 148 объектов, и доля выработки ВИЭ достигла около 6%.
К 2035 году потребление электроэнергии прогнозируется на уровне 152,4 млрд кВт-ч. При этом выработка действующих на сегодня энергоисточников по ряду объективных причин (вывод из эксплуатации, повышение износа, усиление экологических санкций) снизится и составит меньше 135 млрд кВт-ч. В этой связи к 2035 году требуется обеспечить ввод новых генерирующих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт", - уточнил глава Минэнерго.
По его словам, в настоящее время заключены 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению действующих электростанций за счет частных инвестиций. Реализуются проекты по строительству маневренных газовых электростанций в Кызылординской, Туркестанской, Улытауской областях, а также в Алматы суммарной мощностью свыше 3500 МВт. Также принимаются меры по строительству новых ТЭЦ.