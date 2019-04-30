Подавляющее большинство участников опроса отрицательно относится к введению всеобщего декларирования

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Агентство Kazakhstan Today провело опрос об отношении граждан РК к введению всеобщего декларирования, передает корреспондент агентства.

Респондентам было предложено ответить на вопрос "Как Вы относитесь к всеобщему декларированию доходов и имущества, которое вводится с 2020 года?".

Большая часть опрошенных (75%) сообщила, что относится к введению декларирования отрицательно. 17% респондентов положительно отнеслись к введению всеобщего декларирования доходов и имущества, 8% оказались равнодушны к заданному вопросу.

Напомним, в Казахстане будет поэтапно вводиться всеобщее декларирование доходов и имущества.

На первом этапе, с 1 января 2021 года, предлагается начать декларирование с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к ним и их супругов. На втором этапе, с 1 января 2023 года, декларации станут подавать работники государственных предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и так долее) и их супруги. На третьем этапе, с 1 января 2024 года, - руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги. На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, - оставшиеся категории населения.

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