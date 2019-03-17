Подозреваемого в вымогательстве денег у студентов задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 16 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области полицейские задержали 19-летнего парня, подозреваемого в вымогательстве денег у учащихся младших курсов сельского колледжа, передает Kazakhstan Today.

Факты вымогательств выявлены в ходе анкетирования одного из колледжей в Уйгурском районе Алматинской области. Районная полиция возбудила уголовное производство пока по пяти фактам, но их количество в ходе досудебного расследования может возрасти.

Анкетирование среди учащихся учебных заведений проводится сотрудниками полиции на постоянной основе. При анкетировании преследуются несколько задач, одна из которых - выявление подобных уголовных правонарушений. Сейчас подозреваемый в вымогательстве, оказавшийся местным жителем и выпускником этого же колледжа, уже установлен и задержан. Досудебным расследованием по выявленным фактам занимаются следователи Уйгурской районной полиции", - сообщил руководитель Отдела ювенальной полиции Алматинской области Даулет Смаков.

Полицейские уже располагают заявлениями родителей несовершеннолетних, подвергшихся вымогательству со стороны более взрослого односельчанина. Предположительно, денежные средства у несовершеннолетних учащихся учебного заведения подозреваемый вымогал с января по март текущего года.

Согласно статистике, представленной ювенальной полицией, в регионе сегодня действуют свыше 760 различных учебных заведений, в которых обучаются около 400 тысяч учащихся.

За последние два месяца в области зарегистрировано 44 преступления и правонарушения, совершенных в отношении несовершеннолетних. Все раскрыты. То есть по всем фактам проведено расследование с принятием окончательного процессуального решения", - дополнили в областной полиции.

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