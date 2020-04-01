Подразделения биологической защиты Минобороны проводят дезинфекцию в девяти городах Казахстана

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - С момента введения в Казахстане режима чрезвычайного положения военнослужащие подразделений биологической защиты Вооруженных сил проводят специальную обработку территорий и объектов в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Кызылорде и Таразе, передает Kazakhstan Today.

Привлечение к работам по гражданской защите военнослужащих, основным предназначением которых является защита бойцов от оружия массового поражения на поле боя, продиктована необходимостью. В соответствии с поручением президента РК - верховного главнокомандующего Вооруженными силами, увеличено количество объектов и привлекаемых подразделений биологической защиты", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев проверил, как проводится дезинфекция в Нур-Султане. В беседах с военнослужащими он подчеркнул, что военные выполняют важные и сложные задачи по защите здоровья и благополучия граждан.

Особенность военных в том, что в спокойное время их не видно, но в трудное время они приходят на помощь", - сказал Нурлан Ермекбаев, обращаясь к строю солдат и сержантов. В стране принимаются необходимые меры, ситуация с инфекцией под контролем, но необходимо собраться и проявить выдержку.

На вас обращены взоры не только руководства, ваши родные, друзья, весь народ смотрит на вас с уважением и надеждой", - отметил министр.

По его словам, не менее важно позаботиться о безопасности здоровья самих военнослужащих. Болезнь даже одного бойца может сделать не боеготовым целое подразделение и даже часть. Военным предписано строго соблюдать требования санитарно-гигиенических норм, знать симптомы вируса и при первых же признаках докладывать командованию.

Учитывая повышенные физические нагрузки, будет пересмотрен рацион питания с добавкой витаминов. Организована ежедневная помывка в бане, специальная обработка одежды, своевременное обеспечение индивидуальными средствами гигиены. В ходе работ военные продолжительное время пребывают на улице, поэтому решается вопрос установки биотуалетов по секторам и доступа в административные здания.

Поручено контролировать соблюдение рецептур рабочих растворов, исключение экологического ущерба. Тщательный подход к обработке отведенных территорий и объектов. Кроме того, решается вопрос замены и ремонта оборудования.

Глава оборонного ведомства лично выразил благодарность военнослужащим, участвовавшим накануне ночью в срочной дезинфекции крупного городского объекта и специальной обработке в очаге заражения в одном из близлежащих поселков.





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