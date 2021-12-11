Подростка жестоко избили старшеклассники в Алматинской области

Фото: скриншот из видео
Фото инцидента, снятое с видеокамер, опубликовали очевидцы в Instagram-паблике фонда "Не молчи". В сообщении говорится, что старшеклассники поставили мальчика "на счетчик" и вымогали у него деньги. Чтобы платить, мальчик по ночам чистил снег. Когда ребенок не смог в очередной раз отдать вымогателям деньги, его сильно избили и раздели. Избиение сняла на видео одна из жительниц района, она же остановила драку. Также стало известно, что мама подростка одна воспитывает троих детей.
Данная ситуация произошла 6 декабря 2021 года, есть свидетели, видеозаписи с мобильного телефона. Ранее свидетель обещала дать показания, но после встречи с администрацией села и школы отказалась, в РОВД дело не возбуждают, просят примириться, также оказывают давление на мать и других ее детей. В данное время ребенок находится в реанимации больницы города Есика, врачи также имели встречу с администрацией, и беседовали с мамой, просили о замалчивании", - говорится в сообщении.
Между тем стало известно, что дети младших классов в школе №1 Рахатского сельского округа тоже подвергаются насилию со стороны старшеклассников.
Администрация села и школы зная об этом, усердно замалчивает ситуацию, родители с участием РОВД организовали разбирательства, но как это часто происходит, "действенных" мер принято не было, отказали в возбуждении уголовного дела. Директор школы Букаева Бибигуль Жумахановна покрывает малолетних преступников и их родителей, мало того, что не смогла детям привить правильные моральные ценности и ориентиры в жизни, она потакает росту безнаказанности малолетних преступников", - пишут авторы поста.
Между тем известная правозащитница Дина Тансари написала в Facebook, что врачи поставили мальчику диагноз "легкое сотрясение мозга".
Нам упорно сообщают, что у ребенка легкое сотрясение мозга, но подруга мамы, врач, со мной на связи, уверена, что врачей запугали. Она боится, что травма гораздо серьезнее. У мальчика была длительная потеря сознания, и он не мог самостоятельно передвигаться, даже сходить в туалет. Это значит, что его пинали по голове. Судя по фото, которые нам прислали, синяки хоть и свежие, но их видно, по всему лицу шишки".
По ее словам, также департамент образования рассылает пресс-релиз с фамилией ребенка, грубо нарушая права несовершеннолетнего. Свои слова она подтвердила скрином сообщения от управления образования Алматинской области. В нем говорится, что мальчик находится в районной больнице с диагнозом "легкое сотрясение мозга", его состояние удовлетворительное.
Также в управлении сообщили, что в настоящее время в школе находится рабочая группа в составе сотрудников управления образования и ДКСО области, в школе ведут работу привлеченные психологи.
По данному происшествию проведено экстренное совещание с участие первого заместителя акима района, прокуратуры и отдела полиции", - говорится в сообщении.
Директор школы, а также заместитель директора по воспитательной работе отстранены от занимаемой должности до принятия решения", - рассказала заместитель руководителя управления образования Алматинской области Айжан Адамбекова.