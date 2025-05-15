14.05.2025, 15:58 62741
Подросток записал на видео 16-летнюю девушку в бане в Алматинской области
Участники инцидента доставлены в полицию
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Конаев. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Енбекшиказахском районе подросток тайно записал на камеру телефона 16-летнюю девушку в общественной бане.
Полицейские установили и доставили в участок всех участников инцидента, включая подростка, который тайно записал на видео девушку в общественной бане, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Также сообщается, что законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Вместе с тем для принятия дополнительных профилактических мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению, в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление.
Напомним, пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете.
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15.05.2025, 15:25 3756
Halyk Bank в очередной раз поддержал проведение выставки "Ulttyq ónim"
Фото: предоставлено пресс-службой DAMU
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уже завтра в Международном выставочном центре EXPO в Астане начнет работу VIII ежегодная выставка отечественных производителей "Ulttyq ónim". Это крупнейшая в стране площадка, объединяющая предпринимателей, производителей и потребителей со всех регионов Казахстана. В этом году участие в выставке примут 350 компаний, представляющих широкий спектр продукции - от продуктов питания и одежды до машиностроения, ювелирных изделий и высоких технологий.
В числе многолетних партнеров мероприятия крупнейший банк страны Halyk, активно кредитующий представителей МСБ. Участие банка в выставке - это продолжение системной работы по расширению возможностей отечественных предпринимателей, созданию условий для их роста и выхода на новые рынки.
На выставке "Ulttyq ónim" Halyk Bank традиционно организует специальную промо-зону, где предприниматели могут получить информацию о действующих продуктах и услугах, задать вопросы специалистам, а также узнать об актуальных мерах поддержки сектора МСБ.
Важно отметить, что проект "Ulttyq ónim" - это отражение результатов государственной политики в сфере бизнеса. Только через инструменты Фонда "Даму", реализуемые при участии банков, в том числе Halyk Bank, были профинансированы более 225 тысяч проектов на сумму 14,1 трлн тенге. Это позволило сохранить и создать свыше 1,4 млн рабочих мест, а также обеспечить устойчивый рост выпускаемой продукции и налоговых поступлений.
15.05.2025, 09:10 21266
Американцы массово подают в суд на Temu
Фото: Depositphotos
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Очередной групповой судебный иск против Temu рассматривают в США. Граждане обвиняют китайский маркетплейс в шпионаже и продаже их персональных данных третьим лицам.
Американская юридическая компания Potter Handy, LLP набирает истцов, готовых присоединиться к групповому иску против компании PDD Holdings, владеющей китайским маркеплейсом Temu. В исковом заявлении говорится, что приложение Temu нарушает условия сбора и обработки персональных данных пользователей.
Это не первый групповой иск, который американцы подают против китайского гиганта. В 2023 году похожие жалобы начали рассматривать в судах Иллинойса и нескольких других штатов. Тогда истцы заподозрили Temu в торговле их персональными данными. Они заявляли, что стали получать рассылки от микрокредитных организаций и онлайн-магазинов, клиентами которых никогда не были. Примечательно, что поток спама начался сразу после нескольких покупок на Temu.
Групповой иск против Temu также готовят и в Канаде. К нему призывают присоединиться граждан страны, которые считают, что стали жертвой недобросовестной политики китайского маркетплейса.
Об опасности Temu всерьез заговорили после полной проверки приложения. Ее проводила американская компания по исследованию рынка Grizzly Research. В ее отчете сказано, что приложение Temu "имеет полный набор характеристик наиболее агрессивных форм вредоносного и шпионского ПО". Компания также обнаружила, что "приложение имеет скрытые функции, которые позволяют осуществлять масштабную эксфильтрацию данных без ведома пользователей, потенциально может предоставлять злоумышленникам полный доступ практически ко всем данным на мобильных устройствах клиентов".
Специалисты утверждают, что приложение Temu без каких-либо уведомлений получает доступ к списку контактов, сообщениям, электронной почте. По их словам, оно также способно включать камеру и микрофон смартфона и вести запись незаметно для владельца. Независимые исследователи выяснили, что приложение имеет доступ к геоданным и биометрической информации: отпечаткам пальцев, характеристикам лица и образцам голоса.
Temu эти обвинения категорически отрицает. В компании заявили, что их методы сбора и обработки персональных данных пользователей "соответствуют отраслевым стандартам и подробно раскрыты в разделе "Политика конфиденциальности". Также представители компании сообщили, что намерены отстаивать свою невиновность в суде.
В настоящее время все групповые иски против Temu на стадии рассмотрения. Суды пока не вынесли решения ни по одному из них.
15.05.2025, 08:47 22636
Сильную жару прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На юге, юго-востоке, в центре РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере страны ожидается туман. Об этом сообщили в Казгидромете.
По данным синоптиков, днем в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской области, на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса.
Днем на юге области Улытау, Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов.
В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, на юге, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской, Актюбинской областей, на западе, юге, востоке Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре, юге области Абай, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C.
В Шымкенте: ясно, без осадков, +36, +38 °C.
14.05.2025, 15:30 63721
В Казахстане намерены ввести уголовную ответственность за принуждение к браку
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намерены ввести уголовную ответственность за принуждение к браку, сообщил в кулуарах мажилиса депутат Мурат Абенов.
Все случаи рассматриваем. Мы ушли от вопросов похищения (...) Там три позиции есть. По первой - штраф. Где более сложные (случаи. - Прим. ред.), где несовершеннолетние, с применением силы - это будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали (норму. - Прим. ред.), теперь будут выходить на второе чтение", - заявил он.
Мурат Абенов не назвал точную сумму штрафа, но заверил, что он будет серьезным.
Есть административная, то есть штраф, а по серьезным, где, например, девушка до 18 лет или где применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до (...) уголовной (...) 5-7 лет (лишения свободы. - Прим. ред.)", - пояснил депутат.
Мажилисмен также рассказал, для чего в Казахстане принимается данная норма.
За три года было 214 жалоб в полицию по принуждению к вступлению в брак, о похищении, из них всего лишь 10 дошло до суда. И в половине случаев ничего не сделали, отпустили. Во всех 205 случаях даже не рассматривали, закрыли уголовные дела", - добавил он.
Стоит отметить, что пока не уточняется, какие именно действия являются принуждением к браку.
Ранее на заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
14.05.2025, 14:25 68576
В Казахстане еще одна дорога станет платной
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписан приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кандыагаш - Макат на платной основе", передает корреспондент агентства.
Участок Кандыагаш - Макат километр 100+000 - километр 480+525 (А-27) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе - Атырау - граница Российской Федерации используется на платной основе", - сообщается в тексте документа.
Подчеркивается, что протяженность платной дороги составляет 380 километров 525 метров.
При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге - Кандыагаш - Актобе - Уральск - Атырау - Макат.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что участок дороги Шу - Бурылбайтал станет платным.
14.05.2025, 10:56 84976
Об ограничениях на проспекте Райымбека предупредили алматинцев
На проспекте проводится масштабная реконструкция
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Алматы. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На проспекте Райымбека в Алматы проводится масштабная реконструкция, в связи с этим возможны временные ограничения, сообщили в пресс-службе городского акимата.
Работы затронут следующие участки:
- от пр. Райымбека, 348/1, до 451а (Ауэзовский район);
- от моста ул. Розыбакиева до ул. Брюсова (аллея и северная сторона);
- от моста ул. Розыбакиева до ул. Тургут Озала, от Брусиловского до Тлендиева;
- от ул. Байзакова до ул. Галилея;
- от ул. Райымбека 193 до ул. Торетая (по северной части);
- от ул. Райымбека 172 до ул. Райымбека 174/2 (по южной части);
- от ул. Панфилова до Абылай хана и от Чайковского до пр. Желтоксан.
В акимате отметили, что на вышеуказанных участках проводятся работы по демонтажу старого асфальта, установке тротуарной плитки и брусчатки, создаются зоны отдыха, пешеходные и велодорожки, а также производится озеленение территорий.
Будут созданы современные общественные пространства с приоритетом для пешеходов и доступностью для всех категорий жителей, включая детей и людей с ограниченными возможностями.
14.05.2025, 08:23 92751
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в среду в Казахстане
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе - сильные дожди. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре, на юге РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман.
В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетісу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской области, на юге, западе Актюбинской области, на западе, севере, востоке Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетісу, на северо-западе, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматинской, Кызылординской областях, в областях Жетісу, Улытау, на юге Актюбинской, на западе, юге Карагандинской областей ожидается сильная жара 35-43 градуса.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +30, +32 °C.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C.
В Шымкенте: ясно, без осадков, +35, +37 °C.
13.05.2025, 15:11 129181
Мошенники получают доступ к банковским картам родителей через вовлечение детей в онлайн-игры и мессенджеры
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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан сообщили, что в последнее время участились случаи мошенничеств в интернете и мессенджерах, нацеленных на подростков.
Мошенники используют такие каналы, как онлайн-игры и мессенджеры (в том числе Telegram), чтобы обманным путем получить доступ к банковским картам родителей или вовлечь несовершеннолетних в незаконную финансовую деятельность", - предупредили в комитете.
Под предлогом выигрыша в играх или легкого заработка детей убеждают предоставить фото банковских карт с CVV-кодами, передать свои карты "в аренду", собрать карты друзей и одноклассников.
В комитете рекомендуют рассказать детям о мошенничестве, объяснить, почему нельзя никому передавать данные банковских карт. Также советуют установить родительский контроль и ограничить доступ к подозрительным каналам. Родителям следует быть в курсе, с кем и о чем ребенок общается в интернете.
Напомним, в Казахстане планируют внедрить детские SIM-карты.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?