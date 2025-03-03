02.03.2025, 18:04 122716
Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете
Родители школьников привлечены к административной ответственности
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Талдыкорган. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете. Инцидент произошел в средней школе Талдыкоргана. Видео опубликовано в паблике krisp.tdk.
Сообщается, что дети сами сняли видео и выложили в Тикток. На нем запечатлено, как ученики толкают в туалет мальчика, называя его "осужденный", заставляют зайти в кабинку и сесть на унитаз.
Полиция установила всех участников инцидента, запечатленного на видео и опубликованного в социальных сетях.
По их словам, происходящее было игрой. Однако, учитывая возможные последствия подобных ситуаций, с ними проведены профилактические мероприятия. Родители школьников привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", - отметили в областном департаменте полиции.
В полиции призвали родителей и педагогов внимательно следить за поведением детей и разъяснять им важность соблюдения норм безопасности и уважительного общения.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Ермек Егинбаев сообщил, что с администрацией образовательной организации, педагогами и родителями проведена работа. В школу прибыли специалисты правоохранительных и профильных органов, организована проверка.
Стоит отметить, что о случаях жестоких избиений, массовых драк, изнасилований и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
В настоящее время полиция расследует громкое дело об избиении подростка в Семее.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
03.03.2025, 09:43 5816
В Казахстане на мартовские праздники запустят дополнительные авиарейсы
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в период празднования Наурыз мейрамы, сообщили в Министерстве транспорта РК.
С 16 по 30 марта 2025 года дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, из них:
- авиакомпанией "Air Astana" добавлено 55 рейсов:
по внутренним направлениям:
- Астана - Алматы + 8 рейсов;
- Атырау - Астана + 6 рейсов;
- Атырау - Алматы + 3 рейса;
- Алматы - Шымкент +2 рейса;
- Алматы - Кызылорда + 2 рейса;
- Алматы - Актау + 1 рейс;
- Алматы - Актобе + 1 рейс;
- Алматы - Усть-Каменогорск + 1 рейс;
- Астана - Актобе + 1 рейс;
- Астана - Уральск + 1 рейс;
- Астана - Костанай + 1 рейс;
по международным направлениям:
- Алматы - Сеул + 4 рейса;
- Алматы - Стамбул + 4 рейса;
- Астана - Стамбул + 4 рейса;
- Алматы - Мале + 4 рейса;
- Алматы - Пекин + 2 рейса;
- Астана - Сеул + 2 рейса;
- Алматы - Тбилиси + 1 рейс;
- Астана - Пхукет + 1 рейс;
- Астана - Фукуок + 1 рейс;
- Алматы - Лондон + 1 рейс;
- Алматы - Душанбе + 1 рейс;
- Алматы - Баку + 1 рейс;
- Алматы - Камрань + 1 рейс;
- Алматы - Гуанчжоу + 1 рейс.
Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы - Нячанг (4 рейса в неделю), с 31 марта - Астана - Нячанг (3 рейса в неделю), с 30 марта - Алматы - Гуанчжоу (3 рейса в неделю); с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы - Мумбай (3 рейса в неделю); с 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау - Тбилиси (3 рейса в неделю); с 1 июня - Астана - Франкфурт (3 рейса в неделю).
- авиакомпанией "FlyArystan" добавлено 33 рейса:
- Астана - Алматы + 11 рейсов;
- Астана - Уральск +4 рейса;
- Алматы - Шымкент + 3 рейса;
- Алматы - Караганда +2 рейса;
- Алматы - Кызылорда +2 рейса;
- Астана - Шымкент +2 рейса;
- Астана - Туркестан +2 рейса;
- Алматы - Костанай +1 рейс;
- Алматы - Семей + 1 рейс;
- Алматы - Павлодар +1 рейс;
- Алматы - Уральск +1 рейс;
- Астана - Кызылорда +1 рейс;
- Астана - Актау +1 рейс;
- Астана - Усть-Каменогорск +1 рейс;
Кроме того, с 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда - Стамбул (2 рейса в неделю);
- авиакомпанией "SCAT" добавлено 32 рейса:
- Астана - Алматы + 16 рейсов;
- Астана - Шымкент + 8 рейсов;
- Алматы - Шымкент + 8 рейсов;
Также будут открыты рейсы по маршруту Шымкент - Каир (с 29 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Сиань (с 28 мая, 2 рейса в неделю), Шымкент - Будапешт (с 27 мая, 2 рейса в неделю);
- авиакомпанией "Qazaq Air" с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана - Самарканд (2 рейса в неделю). Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана - Алматы, Астана - Шымкент, Астана - Туркестан.
Отмечается, что авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний.
Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и т.д.). Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности", - проинформировали в министерстве.
Напомним, в Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
03.03.2025, 08:14 20301
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, на юге РК - осадки в виде дождя и снега.
По республике прогнозируются туман, гололед, на северо-западе, юго-востоке, в центре - низовая метель, на юге, юго-востоке, востоке, в центре - усиление ветра", - сообщает Казгидромет.
В Астане: снег, -1, -3 °C.
В Алматы: осадки (дождь, снег), +2, +4 °C.
В Шымкенте: осадки (дождь, снег), -1, +1 °C.
02.03.2025, 16:09 127361
Воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев
Фото: almobl_akimat
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Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. Сироты призывают власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.
Наш детский дом хотят переселить. У нас срубают деревья, превращают нашу территорию во что-то невозможное. Жить становится невозможно… Я очень прошу - помогите, пожалуйста, нашему детскому дому. Нас хотят переселить в Капчагай. Как есть поговорка: с глаз долой - из сердца вон. Вот нас хотят точно так же куда-то в Конаев или в Капчагай, где степь, где тюрьма, туда нас хотят засунуть. Пожалуйста, помогите кто чем может. Мы никаким образом не хотим никуда переезжать из этого детского дома. Это наш родной дом", - сказал воспитанник детского дома Кирилл Капранов.
В настоящее время детдом, построенный в 1963 году, дает приют для 165 детей.
При этом в управлении образования Алматинской области считают, что здание детского дома устарело и требует значительных финансовых вложений.
Учитывая это, было установлено, что проведение капитального ремонта здания нецелесообразно... Поскольку центром Алматинской области является город Конаев, принято решение о передислокации детского дома, оставшегося на территории Алматы, в областной центр - город Конаев", - отметили в ведомстве.
В настоящее время там идет строительство нового детского дома, его планируют завершить к концу мая 2025 года. Он рассчитан на 240 мест. Строительство ведет Damu Development Group.
Предложение инвестора оказалось актуальным и своевременным: вместо старого детского дома регион получит два важных социальных объекта, отвечающих всем современным требованиям. Особенностью проекта является то, что одно из зданий детского дома планируется отвести под центр реабилитации несовершеннолетних", - считают в управлении.
Информации о том, как планируется использовать территорию детдома в очень дорогом районе Алматы в случае переезда в Конаев, нет. Между тем общественники выражают беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ называют предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.
По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.
Кроме того, жители города задаются вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.
Стоит отметить, что история с изъятием земель детдома, который расположен в элитном районе города, началась еще в начале 2000-х годов, когда развернулось масштабное коммерческое строительство, в том числе точечная застройка, уплотнение, вырубка зеленых насаждений, снос домов и даже детских учреждений, включая знаменитый алмаатинский Дворец пионеров.
Детский дом в селе Баганашыл действительно построен в далеком 1941 году. В 1958-м соседний колхоз выделил детдому земельные наделы под садово-огородные нужды. В 1993 году учреждение, которое по территориальности отошло к Карасайскому району, получило новый государственный акт на 9 гектаров земли для ведения подсобного хозяйства. По поручению тогдашнего акима Алматинской области Шалбая Кулмаханова у сирот изъяли 3 гектара земли "для государственных нужд". Однако на отобранном участке детские сады, школы и больницы так и не появились", - рассказал изданию "Время" старший помощник прокурора Алматинской области по применению законодательства о несовершеннолетних Айдын Ускенбаев.
В 2007 году "Алматыжер" намеревался изъять часть земельного участка детдома № 1, на котором находится подсобное хозяйство. На этом участке дети учатся выращивать овощи и деревья, работать на тракторе. Тогда на защиту детского дома встали министры и депутаты.
Депутат мажилиса Алихан Байменов высказал мнение, что в данной ситуации возможно лоббирование чьих-то личных интересов. "Я вполне допускаю, что может быть корыстный интерес, особенно с учетом цен на землю", - сказал он.
Когда речь идет о детском доме, должно быть особо бережное отношение. Но мы видим, что вопрос выделения земельных участков становится уже в Алматы большим бизнесом. У меня складывается ощущение, что все чиновники полностью ощущают себя временщиками и у них один принцип: пока сидим - набивать карманы за счет выделения земельных участков", - считает Байменов.
В 2020 году, когда появилась новость о планируемом закрытии детдома, его воспитанники выступили с обращением к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и общественности не допустить переселения и ликвидации детского дома. По словам детей, они не хотели переезжать в Дом юношества и "SOS Детские деревни", куда их распределяли после закрытия детдома, сообщал NUR.KZ.
Тем временем сегодня акимат области сообщил, что "воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 отправятся в Конаев для ознакомления с условиями проживания в новом здании".
3 марта воспитанники осмотрят новое здание и ознакомятся с условиями проживания. В этот же день запланирована их встреча с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым. В числе детей, которые посетят объект, - Кирилл Капранов, Алексей Некрасов и Денис Узлов", - уточнили в акимате.
2 марта детский дом посетила руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева. Она пообщалась с коллективом и воспитанниками. В процессе встречи сотрудники учреждения подняли вопросы, касающиеся предстоящего переезда и сохранения рабочих мест.
Мы держим на контроле все вопросы, касающиеся детского дома и его воспитанников. Важно не только обеспечить новое здание необходимым оборудованием, транспортом и школьными принадлежностями, но и создать комфортные и безопасные условия проживания для детей", - подчеркнула Салтанат Беспаева.
Кроме того, в управлении образования опровергли распространяемые в Сети слухи о продаже земельного участка аффилированным лицам.
Строительство нового комплекса, рассчитанного на 240 мест, осуществляется в связи с аварийным состоянием действующего здания, построенного в 1963 году. Общая площадь нового объекта составит 4000 квадратных метров. В структуре учреждения также будет открыт центр адаптации несовершеннолетних. Комплекс расположен рядом со школой на 900 мест, а для транспортировки воспитанников уже предоставлен 14-местный автобус. Расстояние до Алматы составляет 65 км", - проинформировали в акимате.
ИА Kazakhstan Today направило в акимат Алматы запрос о том, как планируется использовать землю в случае переселения воспитанников детского дома в Конаев. Мы продолжаем следить за развитием событий.
01.03.2025, 08:00 237366
Что ждет казахстанцев в марте
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в марте 2025 года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники в марте
В Казахстане в марте отмечается Международный женский день и Наурыз, которые подарят казахстанцам дополнительные выходные дни.
8 Марта выпадает на субботу, поэтому будет дополнительный выходной в понедельник, 10 марта.
Наурыз отмечается в Казахстане с 21 по 23 марта. Праздник в этом году выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, поэтому будут два дополнительных выходных - 24 и 25 марта. То есть при пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать пять дней подряд.
Всего в марте казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ждет 14 выходных и 17 рабочих дней.
В первый день весны в Казахстане празднуют День благодарности. Праздник отмечается в стране с 2016 года и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.
Школьники уйдут на весенние каникулы
Заканчивается III четверть, весенние каникулы продлятся 11 календарных дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.
В Казахстане билеты на поезда подорожают на 7%
С 1 марта билеты на поезда в Казахстане подорожают на 7%.
Единый часовой пояс: будут озвучены результаты исследования
По итогам общественных слушаний в парламенте было принято решение до 1 марта исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны.
Напомним, год назад, в ночь на 1 марта 2024 года, Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время. Казахстанцы с надеждой ждут марта и верят, что власти прислушаются к их требованиям вернуть прежнее время.
КФГД отошел от практики установления предельных ставок по депозитам в тенге
С 1 марта 2025 года КФГД не будет устанавливать предельные ставки по депозитам в тенге, и менее чем хорошо капитализированные банки будут определять свою депозитную политику так же в рыночных условиях, как и остальные банки.
Вместе с тем, если менее чем хорошо капитализированные банки значительно (более, чем рыночная ставка + спред) повышают ставки по своим депозитам, это накладывает на банковскую систему дополнительные риски. В связи с этим такие банки в дополнение к взносу за системный риск будут уплачивать также повышенный взнос, соразмерный степени превышения и объему привлечения", - пояснили в КФГД.
Начиная с марта 2025 года КФГД начнет публиковать на своем официальном сайте сведения о рыночных ставках, сложившихся на розничном депозитном рынке. Предельные ставки по депозитам в иностранной валюте по-прежнему устанавливаются для всех банков.
Посольство Казахстана в России прекращает прием документов на утрату гражданства по почте
С 1 марта 2025 года консульский отдел посольства Республики Казахстан в Российской Федерации прекращает временный прием документов по почте на утрату гражданства, который был введен в связи с пандемией коронавируса, уведомили в пресс-службе казахстанского дипведомства.
В посольстве РК в РФ проинформировали, что прием документов будет осуществляться при личном обращении. При этом отмечается, что количество слотов для записи будет увеличено.
Мартовское ЕНТ в Казахстане
С 1 марта по 11 апреля будут проводить ЕНТ для:
- выпускников 11-х (12-х) классов организаций среднего образования для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования прошлых лет, технического и профессионального или послесреднего образования для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- выпускников организаций среднего образования, обучавшихся за рубежом, а также лиц казахской национальности, не являющихся гражданами РК, окончивших учебные заведения за рубежом для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или для зачисления в ОВПО на платной основе по желанию;
- лиц, зачисленных в ОВПО по очной форме обучения на платной основе, не набравших пороговый балл по результатам ЕНТ, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ для дальнейшего зачисления в ОВПО на платной основе в календарном году.
Блокировка нелегальных смартфонов
С 24 марта 2025 года вступят в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
По информации Минцифры, новые правила будут распространяться только на новые устройства, ввезенные после 24 марта текущего года, телефоны казахстанцев, уже находящиеся в Казахстане и внесенные в базу данных идентификационных кодов (БДИК), автоматически попадают в белый список и продолжают функционировать без ограничений.
Нововведения направлены на совершенствование системы регистрации, борьбу с мошенничеством, защиту прав потребителей и повышение безопасности использования мобильных устройств. Сегодня в Казахстане насчитывается около 3,7 млн устройств с дублирующими IMEI-кодами. Их нелегальный ввоз приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям. Серый рынок мобильных устройств затрудняет контроль за поставками, способствует росту краж телефонов и создает нечестную конкуренцию. Чтобы изменить ситуацию, вводятся новые правила, направленные на создание прозрачного и безопасного рынка мобильных устройств", - пояснили разработчики правил.
Прямое железнодорожное сообщение запустят между Алматы и Балхашом
Пассажирские перевозки" с 1 марта 2025 года запускает новое прямое железнодорожное сообщение между Алматы и Балхашом.
Поезд будет курсировать с периодичностью через день, обеспечивая пассажирам комфортный и удобный способ передвижения между регионами. В составе поезда предусмотрен один купейный и один плацкартный вагон. Вместимость вагонов соответствует стандартным параметрам: до 36 пассажиров в купейном и до 54 пассажиров в плацкартном. Таким образом, поезд сможет перевозить до 180 пассажиров", - проинформировали в компании.
Стоимость билета начинается от 7722 тенге.
В Казахстане запустят новую жилищную программу "Отбасы банка" "Наурыз жұмыскер" для технических специалистов
Программа охватывает работников сфер промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и водных ресурсов. В текущем году в рамках программы "Наурыз жұмыскер" планируется выдать представителям рабочих профессий порядка 2440 займов на сумму 72 млрд тенге. Начало приема заявок запланировано на 17 марта 2025 года. "Наурыз жұмыскер" станет частью уже известной жилищной программы "Наурыз".
Отмечается, что по условиям программы заем выдается по ставкам 7% для социально уязвимых категорий граждан и 9% для всех остальных категорий. Первоначальный взнос - от 10% при приобретении первичного жилья в чистовой отделке, от 20% при приобретении первичного жилья в черновой отделке и вторичного жилья. Максимальная сумма займа - 30 млн тенге для регионов и 36 млн тенге для Астаны и Алматы.
Казахстан запустит новые рейсы в Китай, Вьетнам и Египет
По информации Минтранса РК, с марта 2025 года авиакомпания Air Astana открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы - Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана - Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы - Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.
Кроме того, с весенне-летнего сезона авиакомпания Air Cairo планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю.
Религия. Посты.
1 марта начнется Священный месяц Рамадан (Рамазан) у мусульман, он закончится 29 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр). 30 марта начнется Ораза айт.
У православных 3 марта начнется Великий пост, предшествующий празднику Светлого Христова Воскресения - Пасхе. Пост продлится до 19 апреля.
У католиков начало Великого поста выпадает на 5 марта. В 2025 году православные и католики отметят Пасху в один день - 20 апреля.
Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане
С 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы за I квартал.
Погода в марте
По предварительным данным синоптиков Казгидромета, средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -8, +5°С на большей территории Казахстана, +6, +12°С - на большей части Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской областей, в юго-восточной половине Кызылординской области, в центре Алматинской области.
В марте средняя температура воздуха за месяц ожидается выше нормы на 2° на всей территории республики.
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей территории республики, около нормы - в Мангистауской, на большей части Кызылординской, Туркестанской областей, на северо-западе Жамбылской области, на юге Актюбинской и области Улытау.
28.02.2025, 17:13 311631
Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 5 марта в связи с плановыми профилактическими работами отключат сигнал на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
5 марта 2025 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться плановые профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - сообщили в "Казтелерадио".
Напомним, профилактические работы проводятся ежеквартально, в связи с чем в стране временно отключают радио и телевидение.
28.02.2025, 15:05 327871
Прекратить пересылку видео избиения мальчика в Семее призывают казахстанцев
Фото: Depositphotos
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Семей. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК к казахстанцам обратились с призывом перестать пересылать в социальных сетях и мессенджерах видео, на котором подростки избили несовершеннолетнего.
В последние дни в социальных сетях распространяется видео, на котором подростки в Семее совершают насилие над несовершеннолетним. В связи с этим казахстанцев призывают прекратить его дальнейшее распространение.
В комитете отметили, что особую обеспокоенность вызывает то, что некоторые блогеры публикуют фотографии пострадавшего, а это лишь усиливает травму ребенка.
В ведомстве подчеркнули, что виновные в насилии над ребенком привлечены к ответственности. На месте работает региональный уполномоченный по правам ребенка.
СМИ и общественность призвали воздержаться от публикации материалов, способных навредить психологическому состоянию ребенка.
Напомним, в области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Стоит отметить, что в Минпросвете не уточнили, как планируют бороться с ростом и распространением криминала в детской подростковой среде школьного возраста. При этом в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.02.2025, 16:17 480061
В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение
На строительство объекта отсутствовали разрешительные документы
Фото: Акимат Алматы
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Алматы. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районе Алматы по решению суда начат снос объекта по 3-й улице, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Как пояснили в ведомстве, на строительство отсутствует пакет разрешительных документов, что было выявлено в ходе внеплановой проверки.
В результате в отношении собственника (физлицо) были приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений. Поскольку требования предписания собственником не исполнены, исковое заявление на снос направлено в районный суд", - рассказали в управлении.
7 февраля 2024 года решением Медеуского районного суда иск управления удовлетворен. 27 мая 2024 года Алматинским городским судом решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос объекта начат 27 февраля с участием департамента юстиции города.
В управлении подытожили, что с начала 2023 года полностью или частично снесено 67 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.
27.02.2025, 14:44 482391
Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году Kaspi.kz вновь поддержит музыкальный проект OYU, включая съемку документальных фильмов о талантливых казахстанских музыкантах.
Музыкальный проект OYU Live, основанный известным режиссером и продюсером Айсултаном Сеитовым в 2021 году, уже несколько лет открывает новые имена в казахстанской музыке. Цель проекта - дать пространство для поддержки и развития талантливых музыкантов со всей страны. Исполнителям бесплатно делают профессиональную запись выступления и размещают на YouTube-канале OYU Live. В проекте участвуют как звезды, так и начинающие артисты, что помогает им находить своих слушателей и знакомиться с ключевыми игроками индустрии - продюсерами, режиссерами и музыкантами.
Кроме того, в Алматы и Астане ежегодно проходят фестивали современной казахстанской музыки OYU Fest, собирая более 10 000 зрителей.
В 2024 году Kaspi.kz стал генеральным партнером OYU, что позволило проекту выйти на новый уровень. В 2025 году компания продолжит сотрудничество, поддерживая инициативы, направленные на развитие казахстанской музыкальной сцены.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В прошлом году мы с удовольствием поддержали OYU Fest и выступили генеральным партнером этого замечательного музыкального фестиваля и съемок сезона OYU Live. В этом году мы продолжим наше сотрудничество и дружбу. Это классный проект, который объединяет казахстанцев вокруг современной казахстанской музыки. Главное - дать дорогу молодым талантливым исполнителям. У нас сложилось отличное партнерство наших команд, которые хотят сделать мир вокруг лучше и прекраснее".
Айсултан Сеитов, основатель OYU:
В этом году нам исполняется 5 лет, и я рад поделиться с вами нашей общей победой - канал преодолел отметку 100 000 подписчиков. Эта серебряная кнопка - не просто награда, а символ того, что вместе с вами мы создаем пространство для казахской музыки. Каждый из вас - часть этой истории, и без вас OYU просто не существовал бы. Спасибо за вашу любовь, поддержку и веру в нас! А еще у нас отличные новости: мы продлеваем сотрудничество с Kaspi.kz и уже готовим множество новых проектов. Нам не терпится показать, что впереди! Следите за обновлениями - будет интересно. До скорой встречи на OYU Fest!".
В 2025 году впервые пройдет конкурс для молодых исполнителей, победители которого попадут в восьмой сезон OYU Live. Фестивали в Алматы и Астане вновь соберут тысячи поклонников казахской музыки. А по итогам всех этих событий выйдут новые документальные фильмы о самых ярких именах на большой сцене.
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