Избиение подростка в области Абай: возбуждено уголовное дело

Фото: polisia.kz

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Семей. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка, - В области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





В результате недавнего инцидента в области Абай, по факту которого уже возбуждено уголовное дело, все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями", - проинформировали в пресс-службе.





В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.





Особое внимание уделяется пострадавшему подростку - на данный момент он находится в специализированном центре под наблюдением специалистов. Психологи и уполномоченный по правам ребенка уже работают с ним, оказывая необходимую поддержку и помогая справиться с эмоциональными последствиями происшествия. Компетентные органы продолжают предоставлять квалифицированную помощь для восстановления психологического состояния ребенка", - добавили в ДП.





Стоит отметить, что о случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.





В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области. В начале июня 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре. В начале октября прошлого года в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки.





В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. дмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



