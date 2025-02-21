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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Полицейские задержали похитивших миллионы тенге мошенников.





В частности, в Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере. Также в Караганде задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.





Полиция начала проверку после видео, на котором арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата празднуют день рождения.





По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности, заверили в полиции.





В Алматы полицейских приговорили к условным срокам по делу о пытках.





Подсудимым назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе.





Дело о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко передано в суд.





Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.





Объявленный в межгосрозыск бывший замакима Актау задержан на границе в Узбекистане.





В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.





Полицейские начали расследование по факту избиения ребенка в столичном детсаду.





В Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводится досудебное расследование.





Суд вынес приговор экс-главе управления урбанистики Алматы.





Суд признал Алмасхана Ахмеджанова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





В Казахстане задержали четырех религиозных радикалов.





По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.





Партию мефедрона на 18 млн тенге изъяли в Абайской области.





Задержана 30-летняя жительница Семея с крупной партией наркотиков. Подозреваемая признала свою причастность к хранению и возможному распространению психотропного вещества в особо крупном размере. В отношении женщины начато досудебное расследование.





В Атырау похитили девушку.





В отношении похитителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, он задержан. Собранные материалы будут направлены в суд.





Участник ОПГ экстрадирован из России в Казахстан.





В августе 2024 года он был задержан на территории Амурской области Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





В деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.





В конце января был зарегистрирован новый эпизод, где она организовывала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Таким образом женщина собрала около 22 миллионов тенге, которые также потратила на свои личные нужды.





Главбух центра образования похитила 50 млн тенге в Кызылординской области.





Бухгалтер незаконно перечислила на личный счет денежные средства, предназначенные для командировок и заработной платы. По факту зарегистрировано уголовное дело.





Угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области.





В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие. Кроме того, по факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.





В АФМ подтвердили задержание главы Центра судебных экспертиз.





Он подозревается в хищении средств и растрате. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.





Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана.





Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.





Подозреваемого в педофилии задержали в Мангистауской области.





На железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Республики Казахстан, объявленный в розыск ДП Мангистауской области за тяжкое преступление. Он прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС.





В Алматы учебные корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно реализовали частникам.





Одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение. Объекты имущества возвращены национальному университету.





В Актюбинской области директора двух спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах.





Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела.





Самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане.





Он признан виновным по статьям 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 293 "Хулиганство" УК РК и по совокупности уголовных правонарушений приговорен к 3 годам лишения свободы.





Пьяный школьный охранник ударил шестиклассника в Павлодаре.





После инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности в виде штрафа.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



