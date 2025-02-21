Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана

Фото: скриншот из видео АФМ

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под потребительский кооператив. Об этом сообщили в пресс-службе - Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под потребительский кооператив. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ





Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно", - пояснили в АФМ.





В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.





Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.





Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.