16.02.2025, 17:32 20721

Арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата отмечали день рождения в ИВС: полиция начала проверку

Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности
Арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата отмечали день рождения в ИВС: полиция начала проверку
Фото: Кадр из видео
Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала проверку по факту распространившегося в соцсетях видео, на котором арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата празднуют день рождения, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности", - проинформировали в полиции.


Как отметили в ДП региона, ход расследования взят на особый контроль, приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших правонарушению.

Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.

Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.

После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.

9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.

Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.

12 декабря стало известно, что на Нурумова завели уголовное дело по факту хулиганства.

22 января стало известно о завершении уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
 
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Теги:АрестУбийствоПодростокИВС

новости по теме

15.02.2025, 09:58 58946

Полицейские задержали похитивших миллионы тенге мошенников

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.

В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль при участии в тендере, завладел свыше 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570.

На железнодорожной станции "Бейнеу" Мангистауской области задержан иностранец, который разыскивался полицией за совершение кражи. В 2024 году мужчина, находясь в Атырау, в группе лиц тайно похитил со склада рынка товар на 19 млн тенге.

В Караганде задержан находившийся в межгосударственном розыске мужчина. Он подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Задержанный, будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте, со своими подельниками присвоил и растратил деньги ТОО на сумму 1 млрд тенге.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число киберпреступлений против пожилых.
 
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Теги:ЗадержаниеПолициямошенники
14.02.2025, 19:55 78921

В Казахстане участились кражи дорожных знаков на трассах

Кражи нанесли ущерб на сумму 1,35 млн тенге
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в стране участились случаи кражи элементов обстановки пути на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖол".

Злоумышленники похитили стробоскопы, солнечные батареи, профлисты, мусорные контейнеры, светильники, дорожные знаки и щиты водопропускных труб.

Национальная компания "КазАвтоЖол" подала в правоохранительные органы многочисленные заявления.
 
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Теги:Кражатрассадорожные знаки
14.02.2025, 18:25 80526

В Астане нарушителей оштрафовали почти на 18 млн тенге за вандализм в 2024 году

В 2024 году за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к ответственности привлечено 337 человек
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В 2024 году за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 337 лиц, из них арестовано 139, штраф назначен 198 лицам на общую сумму свыше 17,8 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


В частности, на 30 суток арестован астанчанин, который ночью в ноябре, будучи в состоянии наркотического опьянения, разбил стекло остановки, бросив металлический прут. Также в июне 37-летний житель города повредил пластиковую дверь подъезда. Его арестовали на 25 суток.

Прокуратура предупреждает жителей и гостей столицы, что умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере до 60 МРП либо арест до 30 суток", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.

Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.

В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.


 
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Теги:ШтрафАстанавандализм
14.02.2025, 11:31 91006

В Алматы воспитатель детсада мучила ребенка: полиция возбудила уголовное дело

Обстоятельства происшествия устанавливаются
В Алматы воспитатель детсада мучила ребенка: полиция возбудила уголовное дело
Фото: Depositphotos
Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция возбудила уголовное дело после инцидента в одном из детских садова города, где воспитатель мучила ребенка, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заверили в ДП.


Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.

Стоит отметить, что в казахстанских детсадах регулярно происходят случаи грубого обращения с детьми.

В ноябре прошлого года воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.

В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду. Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:РебенокДетсадАлматы
14.02.2025, 10:47 93126

В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию

Изъято свыше 7 килограммов наркотиков
Шымкент. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Шымкенту при координации органов прокуратуры ликвидирована нарколаборатория. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование", - проинформировали в комитете.


Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация разглашению не подлежит.
 
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Теги:Шымкентнарколаборатория
13.02.2025, 20:09 113911

В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете

Дропперы обманули пожилую женщину на 13 млн тенге
В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции раскрыли схему мошенничества, в результате которой 84-летняя женщина лишилась 13 млн тенге, сообщает пресс-служба ДП Астаны.

Злоумышленники связались с пожилой женщиной, представившись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили ей ложную информацию о ДТП с участием ее сестры, якобы виновной в аварии. Под предлогом необходимости срочного лечения пострадавшего, мошенники убедили женщину передать им крупную сумму наличными.

Передав деньги, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Полицейские установили личности подозреваемых и их местонахождение. Выяснилось, что двое иностранцев, пытались покинуть страну авиарейсом. Однако полицейские задержали их прямо в самолете перед вылетом.

У задержанных изъяли более 11 тысяч долларов. Выяснилось, что часть денег злоумышленники успели истратить.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Дропперы водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Ранее двух дропперов, обманувших пенсионерок на 6 млн тенге, задержали полицейские в Кокшетау.
 
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Теги:мошенникиполицейскиеЗадержание
13.02.2025, 18:30 116896

Почти 60 килограммов незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области

В отношении рыбака возбуждено уголовное дело
Почти 60 килограммов незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области
Фото: polisia.kz
Караганда. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 60 килограммов незаконно выловленного из озера Балхаш судака изъяли у 40-летнего браконьера в Карагандинской области, сообщает Polisia.kz.

Природоохранная полиция и сотрудники рыбной инспекции нагрянули в момент, когда браконьер уже начинал складывать свой улов в мешки. В результате их вмешательства изъято 59 килограммов судака, что причинило природным ресурсам ущерб почти в 500 тысяч тенге", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что в отношении рыбака возбуждено уголовное дело.

Ранее в Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:Карагандавыявлениебраконьерство
13.02.2025, 18:10 105451

Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение

Суд лишил его водительских прав на 7 лет
Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение
Фото: Depositphotos
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за пьяное вождение.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны признал Бабакумарова виновным в нарушении части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения). Суд назначил ему 15 суток ареста и лишил водительских прав на 7 лет", - цитирует tengrinews.kz материалы дела, опубликованные в судебном кабинете.


Уточняется, что в ночь на 29 января полиция остановила в Астане внедорожник, за рулем которого обнаружили экс-замакима в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".

Ранее в Акмолинской области замакима арестовали и лишили прав за пьяное вождение.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:АрестчиновникАстанаАлматы

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