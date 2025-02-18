17.02.2025, 19:50 23706
Суд вынес приговор экс-главе управления урбанистики Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в понедельник, 17 февраля, огласили приговор бывшему руководителю управления городского планирования и урбанистики Алмасхану Ахмеджанову.
Суд признал Алмасхана Ахмеджанова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, сообщает Kazinform.
По информации Zakon.kz, помимо Ахмеджанова, на скамье подсудимых были:
- бывший руководитель управления земельных отношений Ардак Самамбетов. Он получил 10 лет лишения свободы;
- бывший руководитель отдела землеустройства, изъятия и резервирования земель управления земельных отношений Алматы Ерлан Жармухамбетов - осужден к 14 годам лишения свободы;
- Алмазхан Бакиров, глава оценочной компании, получил восемь лет;
- Муханбеталы Шалкарбеков, Берик Ускембаев, предприниматели, получили по пять лет условно.
В июле 2023 года стало известно о задержании экс-главы управления урбанистики. В Антикоре сообщили, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах он незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов. Государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.
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18.02.2025, 11:10 5806
В Казахстане задержали четырех религиозных радикалов
Фото: gov.kz
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городах Алматы, Шымкенте и Туркестанской области задержали четырех религиозных радикалов, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.
Проводится досудебное расследование по статье 256 Уголовного Кодекса (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - добавили в КНБ.
Напомним, полиция раскрыла 85 экстремистских преступлений в 2024 году.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
18.02.2025, 09:29 8501
С участием МВД Казахстана в Армении задержали транснациональную преступную группу интернет-мошенников
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность двух call-центров мошенников пресечена в Ереване в результате совместных мероприятий сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана и главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении, сообщает Polisia.kz.
Установлены и задержаны организаторы и члены транснациональной преступной группы, занимавшиеся интернет-мошенничествами в отношении граждан Казахстана и европейских стран, которые предлагали потерпевшим вложить деньги в якобы крупные инвестиционные компании. При обысках изъято более 70 единиц компьютерной техники, около килограмма золота, 5 автомашин, 30 тысяч долларов США, российские рубли, грузинские лари и холодный кошелек с криптовалютой", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
При проведении спецоперации задержан 41 участник преступной группы из числа граждан Армении, Грузии, Ирана, Сирии и Ливана.
На данный момент армянской стороной при содействии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Они направлены на установление всех обстоятельств, дополнительных эпизодов, соучастников противоправной деятельности, а также суммы ущерба, причиненной гражданам Казахстана.
17.02.2025, 18:53 25406
Полицейские начали расследование по факту избиения ребенка в столичном детсаду
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей.
Управление полиции района Алматы проводит досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
По результатам будут приняты меры в соответствии с законодательством", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Ранее в Алматы полиция возбудила уголовное дело после инцидента в одном из детских садов города, где воспитатель мучила ребенка.
До этого в Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.
Стоит отметить, что в казахстанских детсадах регулярно происходят случаи грубого обращения с детьми.
В ноябре 2024 года воспитанники одного из детских садов в Семее пожаловались родителям, что воспитатель их бьет за незнание букв и другой программы. На воспитателя завели уголовное дело.
В Темиртау проводится служебное расследование по факту грубого обращения пьяного воспитателя с детьми в детском саду. Прокуратура Акмолинской области выявила свыше 300 нарушений в детских садах региона.
17.02.2025, 17:19 27641
Объявленный в межгосрозыск бывший замакима Актау задержан на границе в Узбекистане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что находящийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов Т.Х. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении АФМ.
В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан.
В ведомстве напомнили, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.
В июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении Обуховское, используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров. После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге Садвакасов и адвокат присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили, разъяснили в пресс-службе АФМ.
Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.
Напомним, в начале февраля текущего года стало известно, что бывший замакима Актау был объявлен в розыск по делу о незаконной добыче полезных ископаемых. В феврале 2024 года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержанодин из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако в декабре 2024 года суд припряжных оправдалпредпринимателя, признав его невиновным.
17.02.2025, 16:28 29361
Дело о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко передано в суд
Расследование уголовного дела завершено
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил о завершении расследования уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко.
Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ", - написал Асылов в соцсети.
Напомним, в октябре 2023 года в шахте имени Костенко произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек.
17.02.2025, 11:11 33801
В Алматы полицейских приговорили к условным срокам по делу о пытках
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы приговорил двух сотрудников полиции к условным срокам по делу о пытках, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Приговором суда, учитывая процессуальное соглашение о признании вины, подсудимым назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно и установлен пробационный контроль", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе.
Доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки в целях получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества. В результате противоправных действий полицейских потерпевшему причинены физические страдания", - добавили в прокуратуре.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.02.2025, 17:32 57096
Арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата отмечали день рождения в ИВС: полиция начала проверку
Фото: Кадр из видео
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Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала проверку по факту распространившегося в соцсетях видео, на котором арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата празднуют день рождения, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности", - проинформировали в полиции.
Как отметили в ДП региона, ход расследования взят на особый контроль, приняты меры по устранению причин и условий, способствовавших правонарушению.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурумова завели уголовное дело по факту хулиганства.
22 января стало известно о завершении уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
15.02.2025, 09:58 93731
Полицейские задержали похитивших миллионы тенге мошенников
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль при участии в тендере, завладел свыше 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570.
На железнодорожной станции "Бейнеу" Мангистауской области задержан иностранец, который разыскивался полицией за совершение кражи. В 2024 году мужчина, находясь в Атырау, в группе лиц тайно похитил со склада рынка товар на 19 млн тенге.
В Караганде задержан находившийся в межгосударственном розыске мужчина. Он подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Задержанный, будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте, со своими подельниками присвоил и растратил деньги ТОО на сумму 1 млрд тенге.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число киберпреступлений против пожилых.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?