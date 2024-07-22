В Алматы начался суд над бывшими руководителями управлений урбанистики и земельных отношений

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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался судебный процесс в отношении экс-руководства управления урбанистики и управления земельных отношений города, - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался судебный процесс в отношении экс-руководства управления урбанистики и управления земельных отношений города, сообщает телеграм-канал Михаила Козачкова.





Самый известный из подозреваемых - бывший начальник управления урбанистики Алмазхан Ахмеджанов, возглавлявший госорган пять лет - с 2018 года фактически до ареста. Вместе с ним по делу проходит экс-руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов. Их обвиняют в коррупционных деяниях", - написал журналист.





Он добавил, что за соучастие в преступлениях привлекают также бывших сотрудников управлений и бизнесменов, приобретавших земельные участки и строивших на них различные объекты.





Ранее сообщалось о задержании экс-главы управления урбанистики.





В Антикоре сообщили, что на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах он незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов.





Государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.





В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность алматинцев вызывает застройка предгорных районов Алматы.



