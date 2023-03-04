Свыше 60 фактов бесконтрольной застройки близ Алматы выявила прокуратура

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Туркестан. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане несовершеннолетнюю девочку пытались вовлечь в занятия проституцией.





За отказ обслужить "клиента" 17-летнюю девушку сбросили с шестого этажа гостиницы. Она получила многочисленные травмы, но осталась жива.





О трагическом случае написала в Instagram известная казахстанская правозащитница Дина Тансари. Она опубликовала обращение родных девочки.





По их словам, 17-летнюю девочку пригласила приехать в Туркестан на заработки ее знакомая. Она предложила ей оказать клиенту интимные услуги за 140 тысяч тенге.





Клиент снимает номер в гостинице "Риксос", туда Б. отправляет несовершеннолетнюю, но так как ранее она никогда этого не делала, девочка начинает сильно паниковать. Клиент отказывается от услуги и просит деньги обратно. Девочка звонит Б., чтобы она отправила деньги, Б. отказывается отправлять деньги обратно, требует, чтобы та отработала с клиентом.





Далее, как написано в обращении, между клиентом и девочкой произошел конфликт, после которого он запер ее в номере и ушел. Затем в номер зашли три женщины, избили девочку, а затем сбросили с балкона шестого этажа.





Персонал гостиницы вызвал скорую помощь и полицию. Женщин нашли по видеокамерам, однако они заявили, что девочка сама спрыгнула с балкона в состоянии алкогольного опьянения. Однако судмедэкспертиза не обнаружила в крови у девочки алкоголь.





Полиция города Туркестана скрывает доказательства, в деле нет допроса этих женщин, вообще никто не допрошен. А дело расследуют по статье 105 УК РК (Доведение до суицида). С 23 февраля нет никаких результатов", - написала Тансари.





По словам родных, у девочки нет родителей, она сирота и живет с родственниками.





Правозащитница опасается, что виновные не понесут должного наказания, и просит пересмотреть дело.





В пресс-службе ДП Туркестана сообщили, что данный факт проходит проверку, идет следствие, подробностями обещали поделиться в официальном комментарии позднее", - пишет телеканал Otyrar .





Ранее сообщалось, что в Казахстане выросло число преступлений против детей. Только за январь этого года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе прошлого года.



