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В Алматы задержали экс-главу управления урбанистики Дополнено
Алматы. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан экс-руководитель управления урбанистики. Его подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
На предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 гг. он незаконно согласовал строительство 3 многоквартирных жилых комплексов", - говорится в сообщении Антикора.
Государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге.
Кроме того, в 2020 году глава управления незаконно согласовал строительство медцентра и ЦОНа (под видом реализации инвестпроектов) и способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованным лицам по заниженной стоимости. Ущерб составил 180 млн тенге.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц.
Дополнено 19.07.2023, 18.30
Экс-руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы арестован на два месяца.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда города Алматы от 18 июля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на 2 месяца, то есть до 16 сентября 2023 года", - проинформировали в пресс-службе горсуда.
В мае прокуратура выявила в мегаполисе более 150 нарушений при застройке в предгорьях и водоохранных зонах. По данным прокуратуры Алматинской области, бесконтрольная застройка пригородной зоны Алматы занимает территорию более 17 тысяч квадратных километров.
Эксперт по экологии Ася Гейдт в качестве примера привела застройку Ремизовского ущелья. По ее словам, нарушение регламентированной высотности, широтности и меридианальной ориентации зданий ведет к перекрытию коридоров движения основных воздушных масс. Она также отметила, что застройка требует расчистки территории, в том числе от растительности.
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Кроме того, отмечает специалист, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
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