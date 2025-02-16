Полицейские задержали похитивших миллионы тенге мошенников

Рассказать друзьям

Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает - В Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz





В ноябре 2023 года злоумышленник под видом предпринимательской деятельности, пообещав потерпевшему хорошую прибыль при участии в тендере, завладел свыше 76 млн тенге и автомобилем Lexus 570.





На железнодорожной станции "Бейнеу" Мангистауской области задержан иностранец, который разыскивался полицией за совершение кражи. В 2024 году мужчина, находясь в Атырау, в группе лиц тайно похитил со склада рынка товар на 19 млн тенге.





В Караганде задержан находившийся в межгосударственном розыске мужчина. Он подозревается в присвоении и растрате чужого имущества. Задержанный, будучи директором филиала одного из ломбардов в Шымкенте, со своими подельниками присвоил и растратил деньги ТОО на сумму 1 млрд тенге.





Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.



