Число киберпреступлений против пожилых растет в Казахстане
Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В свете участившихся случаев обмана среди пенсионеров, полиция Алматы настоятельно рекомендует всем гражданам обучать своих пожилых родственников основам безопасности.
Полиция Алматы информирует о увеличении случаев интернет-мошенничества, затрагивающих пожилых людей, сообщает Polisia.kz.
Как правило, мошенники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и сообщают о проведении важной спецоперации. В таких разговорах они настоятельно требуют выполнять свои указания и не обсуждать ситуацию с кем-либо. В результате пожилые люди теряют свои сбережения, а иногда даже вынуждены оформлять кредиты, якобы по просьбе мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступлениям департамента полиции города Алматы Анес Калдыбаев.
В полиции также обратила внимание на способы, которыми мошенники пытаются обмануть граждан.
Если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов или другими государственными структурами и просят продиктовать SMS-коды или другую личную информацию, немедленно завершите разговор и заблокируйте номер, а затем сообщите о происшествии в ближайший правоохранительный орган. Никогда не передавайте свои личные данные или данные о банковских счетах третьим лицам. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют ваши данные по телефону. Не передавайте другим лицам свои банковские карты и не сдавайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях, и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника. Если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаев это мошенники", - предостерегли полицейские.