27.02.2025, 21:35 4541
Тренды. Социальная деградация
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Группу грабителей задержали в Карагандинской области.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничества и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге.
В Костанайской области полиция задержала блогера-вымогателя.
Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере.
В области Жетысу задержали подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.
Незаконный игорный бизнес осуществляли в Мангистауской области под видом компьютерного зала.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге.
КНБ пресек канал незаконной миграции в Кызылординской области.
По предварительным данным, были незаконно оформлены более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства.
Сотрудники банков и сотовых компаний оказались замешаны в мошеннических схемах в Казахстане.
По данным Генпрокуратуры, 4 дела возбудили в отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле-2" и их дистрибьюторов. Сообщается, что они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи SIM-карт, которые были использованы для обмана граждан.
Житель СКО получил пожизненный срок за изнасилование собственной малолетней дочери.
Вина подсудимого установлена депонированными показаниями потерпевшей, фотографиями и заключениями экспертиз. Отбывать пожизненный срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Адвоката и двух алматинцев приговорили к лишению свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Они признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве жителей города к даче взятки в размере более 30 млн тенге должностным лицам государственных органов под предлогом узаконения здания бывшего детского сада под жилые помещения.
В области Жетісу лесники получили сроки за незаконную охоту на краснокнижного джейрана.
Они признаны виновными по статье 337 УК РК (Незаконная охота) и осуждены к 3 годам ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу. Кроме того, виновные полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.
В Павлодарской области незаконно вырубили лес на 1,3 млн тенге.
Задержаны несколько человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса на территории поймы реки Иртыш в районе Аққулы. Одним из задержанных оказался работник Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира. Уголовное дело направлено в суд.
В области Абай полиция возбудила уголовное дело после избиения подростка.
Все участники конфликта были установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры.
Дело о гибели подростка после драки в Актюбинской области передано в суд.
В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", остальные пятеро проходят по статьям "Хулиганство" и "Организация преступления".
В Астане вынесен приговор по делу об организации финансовых пирамид.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, часть 3, пункт 2, УК (Создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по статье 218, часть 1, УК (Легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
По факту драки подростков в ТЦ Алматы возбуждено уголовное дело.
Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности.
Похитителю экс-супруги и детей вынесли приговор в Аркалыке.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Караганде сотрудники ЦОНов и медучреждений помогали нелегальным мигрантам.
Факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду.
Задержанный в Узбекистане бывший замакима Актау доставлен в Казахстан.
После незаконного пересечения государственной границы он задержан Пограничной службой Республики Узбекистан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда. Подозреваемый водворен в следственный изолятор Шымкента.
Расследование по делу об убийстве Шерзата Полата завершено.
В рамках расследования проведены 40 судебных экспертиз, допрошено порядка 200 свидетелей, со всеми подозреваемыми проведены проверки их показаний на месте, очные ставки между участниками процесса, а также другие следственные действия, направленные для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Исследованы 8 видеоматериалов с дачей правовой оценки всем участникам преступления.
Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске.
Возбуждено уголовное дело. Мать ребенка установлена, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
В Алматы задержали группу интернет-мошенников.
Задержаны шесть человек, которые обманывали граждан под видом коммунальных служб, сотрудников правоохранительных органов, Национального банка, банков второго уровня и НФА "Правительство для граждан". В ходе обыска помещения были изъяты сотовые телефоны, SIM-карты, ноутбуки, банковские карты, деньги и аппарат для подсчета денег.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
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24.02.2025, 16:13 13216
Иртыш призывает к диалогу: решение трансграничных вызовов требует совместных действий Китая, Казахстана и России
Фото: depositphotos
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Водные ресурсы бассейна трансграничной реки Иртыш становятся все важнее для Китая, Казахстана и России. Высокие темпы экономического роста и растущее в бассейне население значительно увеличивают спрос на воду, отмечает Евразийский банк развития.
В новом исследовании банка "Бассейн реки Иртыш: трансграничные вызовы и практические решения" представлены результаты диагностики и прогноза состояния водных ресурсов в бассейне, определены позиции трех стран и предложены практические решения, включая инвестиционные. Ключевые из них направлены на укрепление двустороннего сотрудничества, развитие мягкой инфраструктуры и создание мультимодального транспортного коридора "Россия-Казахстан-Китай".
Река Иртыш - самая длинная трансграничная река-приток в мире. Ее протяженность составляет 4248 километров. Вместе с Обью, еще одной крупной рекой, Иртыш образует самую длинную водную артерию России, вторую по протяженности в Азии и седьмую в мире. Иртыш протекает по территориям трех государств: Казахстана, России и Китая. Это делает реку особенно значимой для каждой из стран, тесно связывая их интересы.
В Китае водные ресурсы в верховье Иртыша необходимы для развития Синьцзян-Уйгурский автономный района . Население СУАР увеличилось с 15,2 млн человек в 1990 году до 25,87 млн человек в 2022 году, а ВРП на душу населения за тот же период увеличился в 28 раз. Регион продолжает развиваться высокими темпами и является одним из самых уязвимых перед "водным стрессом". В перспективе ожидается кратное увеличение потребностей СУАР в воде, продовольствии и электроэнергии. Ведущие исследовательские институты ожидают, что изъятие водных ресурсов может увеличиться в более чем в 3 раза с текущих 1,5-2,0 кубических метров до 7 кубических метров в год из 8,3 кубических метров среднемноголетнего естественного стока.
В Казахстане водные ресурсы Иртыша и его притоков обеспечивают жизнедеятельность почти 30% населения. На территории бассейна производится около 45% сельскохозяйственной продукции страны. Иртышский каскад ГЭС обеспечивает 10% совокупной выработки электроэнергии страны. Возможные риски, связанные с изъятием стока Китаем, значительны. В этой связи Казахстан в двустороннем формате усиливает взаимодействие с Китаем и Россией. На национальном уровне прорабатываются проекты строительства новых водохранилищ, ГЭС, предусмотрено повсеместное внедрение водосберегающих технологий.
Для России определяющее значение имеет активная водохозяйственная политика стран верховья бассейна - Казахстана и Китая. В случае чрезмерного забора воды в Китае существует риск сокращения стока, поступающего с территории Казахстана. Прогнозируемое изменение количества и качества водных ресурсов в ближайшее десятилетие представляет собой серьезные вызовы социально-экономическому развитию для города Омска и прилегающего к нему Омского муниципального района. На их долю приходится 80% общего забора водных ресурсов и 90% объема использованных вод в регионе. В маловодные годы возникает риск распространения нехватки водных ресурсов по всему створу реки.
Трансграничный характер реки Иртыш определяет необходимость стратегического партнерства и сотрудничества в бассейне реки между тремя странами - Китаем, Казахстаном и Россией. Эффективное управление водными ресурсами требует выработки практических форм взаимодействия, отвечающих общим интересам. Они должны способствовать экономической интеграции, разрешению социальных и экологических проблем в бассейне.
В-первую очередь, предлагается расширение двустороннего межгосударственного сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также Казахстаном и Китаем с имплементацией ключевых положений международных конвенций в национальное водное законодательство и межправительственные соглашения. В программах сотрудничества могли бы содержаться такие направления, как:
- обеспечение международного судоходства на реке Иртыш и далее по реке Обь;
- борьба с загрязнением вод;
- регулирование безопасного режима использования водных объектов;
- повышение эффективности и безопасности водопользования в периоды наводнений, маловодья и засухи.
Впоследствии такой подход создаст необходимую правовую базу и облегчит подписание трехстороннего соглашения между странами.
Во-вторых, в рамках двустороннего сотрудничества уже сегодня важно сделать упор на развитии мягкой инфраструктуры. Целесообразно:
создание системы международного комплексного мониторинга -двусторонние программы сотрудничества должны быть основаны на единой и прозрачной системе мониторинга речного стока, где данные были бы доступны всем сторонам;
полезным представляется формирование согласованной системы подготовки и переподготовки кадров;
проведение междисциплинарных исследований на базе крупных институтов с участием ученых из Казахстана, Китая, России по водным ресурсам трансграничного бассейна реки Иртыш.
В-третьих, скоординированная эксплуатация существующих гидротехнических сооружений и планирование будущих сооружений заслуживают особого внимания. Приоритетными для реализации являются также проекты, направленные на обеспечение стабильности водоснабжения в бассейне реки Иртыш без ущерба для водных ресурсов в других странах. В качестве перспективных проектов можно выделить:
- строительство 2-й очереди Шульбинской ГЭС в Казахстане;
- строительство Семипалатинскогй ГЭС в Казахстане;
- реконструкция и модернизация канала Иртыш - Караганда в Казахстане;
- строительство Красногорского узла вблизи города Омска в России.
В-четвертых, создание полноценного мультимодального транспортного коридора "Россия - Казахстан - Китай" с задействованием судоходного потенциала рек Обь-Иртышского бассейна является стратегическим направлением. Реки Обь и Иртыш могут стать связующим звеном между Северным морским путем и Шелковым путем и интегрировать евразийские транспортные коридоры в глобальную транспортную систему. Новый мультимодальный коридор позволит странам Центральной Азии и северо-западным регионам Китая, не имеющих выхода к морю, выйти к внутренним российским регионам и далее к Северному Ледовитому океану.
Данная инициатива представляет интерес для всех стран бассейна реки Иртыш и может стать базой для проработки основ трехстороннего сотрудничества. Важным условием комплексного использования водотранспортного потенциала иртышского коридора является достижение трехсторонних соглашений о регулировании водного режима Иртыша в навигационный период и создании международного речного органа по судоходству. Такое сотрудничество может содействовать формированию межгосударственных механизмов скоординированного управления водными ресурсами иртышского бассейна.
В основу доклада легли исследования ведущих институтов Республики Казахстан и Российской Федерации, стратегические документы и концепции, доступные материалы двусторонних встреч, а также обсуждения с представителями соответствующих государственных органов.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
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20.02.2025, 18:45 22956
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Полицейские задержали похитивших миллионы тенге мошенников.
В частности, в Алматы сотрудники криминальной полиции задержали находившегося в международном розыске мужчину за совершение мошенничества в особо крупном размере. Также в Караганде задержан находившийся в межгосударственном розыске гражданин. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Полиция начала проверку после видео, на котором арестованные по делу об убийстве Шерзата Полата празднуют день рождения.
По факту распространения видеозаписи из ИВС, на которой зафиксировано празднование дня рождения одного из арестованных, проводится всесторонняя проверка. Все виновные лица, включая руководство, будут привлечены к строгой ответственности, заверили в полиции.
В Алматы полицейских приговорили к условным срокам по делу о пытках.
Подсудимым назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе.
Дело о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко передано в суд.
Дело в отношении 10 фигурантов передано в суд по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.
Объявленный в межгосрозыск бывший замакима Актау задержан на границе в Узбекистане.
В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, он водворен в следственный изолятор.
Полицейские начали расследование по факту избиения ребенка в столичном детсаду.
В Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей. По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего проводится досудебное расследование.
Суд вынес приговор экс-главе управления урбанистики Алматы.
Суд признал Алмасхана Ахмеджанова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В Казахстане задержали четырех религиозных радикалов.
По подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей, задержаны четыре гражданина Казахстана. В ходе обысков по местам их проживания изъяты вещественные доказательства.
Партию мефедрона на 18 млн тенге изъяли в Абайской области.
Задержана 30-летняя жительница Семея с крупной партией наркотиков. Подозреваемая признала свою причастность к хранению и возможному распространению психотропного вещества в особо крупном размере. В отношении женщины начато досудебное расследование.
В Атырау похитили девушку.
В отношении похитителя составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве, он задержан. Собранные материалы будут направлены в суд.
Участник ОПГ экстрадирован из России в Казахстан.
В августе 2024 года он был задержан на территории Амурской области Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
В деле Перизат Кайрат появился новый эпизод.
В конце января был зарегистрирован новый эпизод, где она организовывала сбор денег на создание реабилитационного центра для детей-инвалидов. Таким образом женщина собрала около 22 миллионов тенге, которые также потратила на свои личные нужды. Позже стали известны подробности.
Главбух центра образования похитила 50 млн тенге в Кызылординской области.
Бухгалтер незаконно перечислила на личный счет денежные средства, предназначенные для командировок и заработной платы. По факту зарегистрировано уголовное дело.
Угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области.
В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие. Кроме того, по факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.
В АФМ подтвердили задержание главы Центра судебных экспертиз.
Он подозревается в хищении средств и растрате. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана.
Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
Подозреваемого в педофилии задержали в Мангистауской области.
На железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Республики Казахстан, объявленный в розыск ДП Мангистауской области за тяжкое преступление. Он прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС.
В Алматы учебные корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно реализовали частникам.
Одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение. Объекты имущества возвращены национальному университету.
В Актюбинской области директора двух спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах.
Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела.
Самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане.
Он признан виновным по статьям 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 293 "Хулиганство" УК РК и по совокупности уголовных правонарушений приговорен к 3 годам лишения свободы.
Пьяный школьный охранник ударил шестиклассника в Павлодаре.
После инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности в виде штрафа.
Совершенное 20 лет назад убийство раскрыли в ВКО.
Преступление было совершено в 2004 году в Усть-Каменогорске. Оперативники провели ряд мероприятий, собрали новые улики и восстановили фрагменты доказательств. Это позволило выйти на след подозреваемого. Он был арестован по санкции суда.
Свыше четырех килограммов наркотиков нашли полицейские в автомобиле на трассе Караганда - Астана.
Установлен ранее судимый 27-летний гражданин, занимающийся частным извозом. Задержание подозреваемого произошло на трассе Астана - Караганда. Он дал признательные показания и сейчас находится под стражей. По данному факту зарегистрировано уголовное дело.
После жалоб алматинцев на свалку мусора застройщик установит контейнерную площадку для сбора ТБО.
Жители Бостандыкского района Алматы пожаловались на свалку на улице Катаева. После жалоб жителей застройщик ТОО "GAB Construction" проведет работы по установке контейнерной площадки для сбора твердых бытовых отходов. До установки контейнеров подрядной организацией районного акимата будет организован временный вывоз ТБО.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
13.02.2025, 20:00 39876
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Кызылорде избили и ограбили таксиста.
Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Полицейские совместно с оперативниками Шымкента задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. В отношении них проводится досудебное расследование.
Группа молодчиков искалечила молодого парня и отделалась легким испугом.
В Бостандыкском районном суде Алматы в конце 2024 года пошел уголовный процесс над тремя студентами-спортсменами из Актау - Мирасом Аманкосом, Бекжаном Бакытом и Сабыром Адилом, беспричинно забившими в апреле 2023-го троих молодых людей - Эрика Куватова, Максима Романова и Александра Кима. На скамье должны были оказаться пятеро, но двое все еще под следствием, спустя два года после происшествия. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт.
Также у него изъяли Sim-box с 128 слотами. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции.
Прокуратурой начато досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории.
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава.
Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК.
Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг.
Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.
В Костанае водитель такси и его друг избили пассажира и забрали смартфон.
Сотрудники полиции установили личности злоумышленников - двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет. По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений.
В Шымкенте судье вынесли приговор по делу о мошенничестве.
Судья получил на 7,5 лет за мошенничество. Приговор также вынесли в отношении еще двух человек. Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках.
По данным полиции, 27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск. Его задержали с поличным. По данному факту полиция проводит расследование.
В Алматинской области при изготовлении психотропных веществ задержали казахстанца.
В ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристализации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование. Проводится досудебное расследование.
Житель Тараза заплатит 36 тысяч тенге за то, что его сын издевался над одноклассником.
В декабре 2024 года ученик 7 класса средней школы систематически унижал своего одноклассника вместе с двумя одноклассниками, которые ранее стояли на внутришкольном и городском учетах. Они неоднократно ставили подножки, обзывали, отбирали и прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили с нанесением травмы своего одноклассника.
В Астане подросток напал с ножом на ребенка в лифте.
По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом. Малыша, получившего резаные раны лица в лифте, прооперировали: угрозы для жизни нет
Жителя области Абай задержали по подозрению в пропаганде терроризма.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.
Замаскированную под продажу БАДов финпирамиду разоблачили в Астане.
В период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды "LIVEGOOD". Он задержан в аэропорту Астаны при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания.
В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве.
Преступник находился в международном розыске более 16 лет. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование.
Товары на 450 млн тенге похитили в одной из торговых сетей Астаны.
Бывшие работники одной из крупных торговых сетей организовали схему хищения товаров. Преступную схему разоблачило управлением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры. Досудебное расследование проводится по фактам хищения и мошенничества в особо крупном размере.
В Алматы обнаружили расчлененное тело женщины.
По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, подозреваемый в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу.
Факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.
Прокуратура изучила записи камер наблюдения и выявила вопиющие факты жестокого обращения с пожилыми людьми. Возраст одной из потерпевших составляет 84 года. Их регулярно избивали, выкручивали руки, и зимой выставляли на улицу раздетыми. По данному факту начато досудебное расследование.
В четырех городах Казахстана пресекли деятельность sim-box .
В частности, деятельность устройств пресекли в Балхаше, Таразе, Екибастузе и Петропавловске. Задержаны четыре человека, двое из которых являются гражданами соседнего государства. Во время обысков изъяты шесть устройств sim-box, более 24,5 тысячи sim-карт и периферийное оборудование.
Сразу в несколько школ Павлодара поступили звонки о заложенных бомбах.
В департаменте полиции Павлодарской области заявили, что по факту заведомо ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве в нескольких школах города сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлению личность причастного к данному факту.
Двух студентов с наркотиками задержали в Шымкенте.
В отношении подозреваемых начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Экс-замакима Алматы арестован за пьяное вождение.
Ержана Бабакумарова арестовали на 15 суток за пьяное вождение. Также суд лишил его водительских прав на 7 лет.
Незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.
В частности, изъято 59 килограммов судака, что причинило природным ресурсам ущерб почти в 500 тысяч тенге. В отношении рыбака возбуждено уголовное дело.
В Астане полицейские задержали мошенников прямо в самолете.
Дропперы обманули пожилую женщину на 13 млн тенге. В настоящее время ведется досудебное расследование. Они водворены в изолятор временного содержания ДП Астаны.
В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 7 килограммов наркотического средства "альфа-PVP", 500 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.
В Алматы воспитатель детсада мучила ребенка.
В Сети появились кадры, на которых видно, как воспитательница перекрывала плачущему мальчику дыхательные пути. По факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
В Астане нарушителей оштрафовали почти на 18 млн тенге за вандализм в 2024 году.
В столице в прошлом году за умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества к административной ответственности привлечено 337 лиц, из них арестовано 139, штраф назначен 198 лицам на общую сумму свыше 17,8 млн тенге.
Водитель грузовика избавился от шламовых отходов в степях Атырауской области.
По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования.
В Казахстане участились кражи дорожных знаков на трассах.
В 2024 году в стране участились случаи кражи элементов обстановки пути на республиканских автодорогах, что нанесло ущерб на сумму 1,35 млн тенге.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
13.02.2025, 11:53 42341
Обязать банки возмещать ущерб от кибермошенничества предложил депутат
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Ринат Заитов предложил возложить ответственность на банки второго уровня по возмещению убытков и расходов, возникших в результате действий кибермошенников, передает корреспондент агентства.
Мошенники, быстро приспособившиеся к новой эпохе, не только ежедневно крадут деньги со счетов беззащитных людей, но и выдают кредиты на имена тысяч людей, тем самым лишая и без того бедных средств к существованию. К сожалению, ни правительство, ни банки, похоже, не знают о тяжелом положении невинных жертв. И было доказано, что во многих случаях мошенничества замешаны представители банков или местных органов власти", - выступил с депутатским запросом Ринат Заитов.
Мажилисмен привел пример, когда сотрудником Карагандинского управления занятости и социальной защиты населения были совершены хищения денежных средств со счетов 90 инвалидов и пенсионеров. В Талдыкоргане, Астане и Алматы также выявлены факты, когда сотрудники банков помогали получать доступ к персональным данным граждан.
По данным спикера, за январь и февраль этого года в отношении сотрудников банков возбуждено 15 дел по факту кибермошенничества по статье 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями), а по статье 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям) - 17 дел.
Неясно, что на банки, которые должны защищать от киберпреступности и обеспечивать безопасность счетов граждан, не возложена никакая ответственность. Справедливо ли это? Мы так не думаем", - возмутился мажилисмен.
Депутат назвал заморозку счетов пострадавших от действий мошенников казахстанцев "неоправданным издевательством над народом".
Как долго будут молчать безжалостные банки, которые могут отобрать у государства миллиарды долларов без всякого возврата, если им доставить хоть немного хлопот, устанавливать любые процентные ставки и избегать ответа за свои ошибки? Пришло время защитить людей, утопающих в долгах. Напомню, что согласно нашей Конституции, главным богатством государства является не банк, а народ", - подчеркнул мажилисмен.
Он рекомендовал Генеральной прокуратуре РК привлечь банки к ответственности за все убытки и потери, возникшие в результате кибермошенничества, поскольку банки несут ответственность за сохранность средств на своих счетах.
Банкам второго уровня предложено рассмотреть меры по разблокированию банковских счетов граждан, пострадавших от преступной деятельности киберпреступников, и запретить блокировку счетов данной категории лиц.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.02.2025, 18:50 55686
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Краснокнижного капуцина изъяли в частном зоомагазине в Темиртау.
По словам управляющего зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов. В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, начато следствие, чтобы установить, как этот редкий представитель фауны оказался в Казахстане.
Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Разыскиваемых в Казахстане подозреваемых в мошенничестве задержали в России.
В частности, в Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации взял у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся. Также в городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана, которая обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента.
Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана.
Он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызстан. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом. Фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.
В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года.
Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра.
Совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске.
В декабре 2000 года двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия. Задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору".
Петропавловск вошел в тройку самых "преступных" городов Казахстана.
Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности - на 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения.
Сотрудника стоянки осудили по делу об убийстве администратора кемпинга в Хромтау.
Подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.
В Актюбинской области чиновники подозреваются в хищении 672 млн тенге.
Завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.
Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области.
Подозреваемая находится под домашним арестом. Финпирамида действовала всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года, однако ее деятельность за это время распространилась на территорию Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.
В Костанайской области председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции.
Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям. Надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду.
Полицейские ликвидировали три нарколаборатории за сутки.
Задержаны трое подозреваемых. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование.
В Алматы расследуют зверское убийство девушки.
Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог.
Крупную партию мефедрона изъяли у наркокурьеров в Караганде.
Задержаны житель Караганды и два жителя столицы. Всех задержанных поместили в изолятор временного содержания.
В Актюбинской области задержана преступная группа за хищение газа.
Фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба.
В Алматы перехватили наркопосылку из США.
Посылка была адресована 30-летнему местному жителю. Из США ему отправили упаковки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Актау бухгалтер детсада похитила более 9 млн тенге.
Бухгалтер яслей-сада № 39 "Хиуаз" подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета свыше 9 млн тенге из госбюджета. Суд приговорил подсудимую к ограничению свободы на 3,5 года.
Разыскиваемую в Казахстане мошенницу задержали в Бишкеке.
Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в следственную службу Сокулукского РОВД.
В Казахстане за три года обнаружили свыше 700 схронов с оружием.
За последние три года найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий.
В Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы.
Вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре было обнаружено 530 кг незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также были изъяты два ножа и два радиоприемника. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
В СКО руководитель сельхозкооператива незаконно получил более 50 млн тенге субсидий.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.
Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.
Он завладел денежными средствами 88 жителей области Улытау. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
В Алматы военного осудили за превышения власти.
Подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы. Кроме того, он лишен воинского звания.
В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.
Всего с начала года в регионе выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 килограммов различных наркотических средств.
Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы.
В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе.
Главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау.
Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
04.02.2025, 17:47 63011
Масштабные изменения - политолог высказался о ситуации с USAID
Фото: depositphotos
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Известный казахстанский политолог Марат Шибутов высказался о ситуации, сложившийся вокруг Агентства Соединенный штатов Америки по международному развитию.
Агентство США по международному развитию (USAID) оказалось в центре масштабных изменений - администрация Дональда Трампа приостановила на 90 дней финансирование международной помощи и начало масштабную проверку деятельности и расходов. Исключение сделано только для гуманитарных программ и то после кучи жалоб. Президент США заявил о грядущих кадровых перестановках в руководстве агентства, назвав его деятельность несовместимой с текущим внешнеполитическим курсом. Сегодня стало известно об увольнении 60 сотрудников, которые, по данным администрации, пытались обойти указ о заморозке финансирования", - заявил политолог в своем телеграм-канале.
По его мнению, наибольшие изменения затронут не только USAID, но и госдепартамент, который также лишен права предоставлять иностранную помощь до пересмотра программ.
В 2023 году на эти ведомства приходилось $64,69 млрд - почти треть от общего объема глобальной помощи, выделенной развитыми странами. Все эти меры могут коренным образом изменить механизмы распределения американских средств за рубежом, а также отразиться на деятельности НПО и СМИ, получающих финансирование по линии USAID", - заявил Марат Шибутов.
Пока неизвестно, отметил он, каким будет окончательное решение Вашингтона, но очевидно, что Белый дом взял курс на пересмотр прежней политики.
Явно помощь будет сокращена и сильно, причем выкинут из списка получателей помощи кучу организаций, имеющих связи с Демократической партией США. Как это повлияет на наши так называемые "либеральные" организации - вопрос открытый, особенно с учетом объема и длительности получаемого ими финансирования. Но уже видно какая паника царит среди российских релокантов работающих в разных "независимых" СМИ и политических организациях. До наших еще доходит. В условиях сокращения внешних ресурсов можно ожидать от них пересмотра риторики и приоритетов грантополучателей. Или им нужно будет искать другого донора или закрываться. Но кто согласится на это в нынешних финансовых условиях? В общем, выкинули на мороз", - добавил Марат Шибутов.
Казахстанский правозащитник Альжан Исмагулов также прокомментировал ситуацию с USAID.
Поскольку уже сам бывший директор USAID Джон Гиллиган признал, что агентство фактически является филиалом ЦРУ, то есть разведывательной сетью, предназначенной для сбора информации в странах, на которые хочет влиять США, возникает вопрос, откуда такая лояльность у властей Казахстана к данной организации?" - задается вопросом правозащитник на своей странице в Сети.
Он подчеркнул, что "сторонники евразийской интеграции, да и просто адекватные граждане постоянно, годами, говорили о том, что данное американское агентство является филиалом ЦРУ".
Приводили доказательства того, что агентство собирает информацию в Казахстане, сотрудничая с государственными органами, которые сами предоставляют информацию представителям агентства. Данная информация публиковалась открыто на сайтах агентства (...) Информация о рождаемости, эмиграции, здравоохранении, разработках в биологических лабораториях и много-много других данных. Десятки министерств Казахстана напрямую предоставляли информацию американским разведчикам из USAID. И продолжают предоставлять", - заявил Альжан Исмагулов.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию (USAID) преступной организацией и заявил, что ей пора умереть. Так бизнесмен ответил на публикацию о том, что двое должностных лиц организации были отправлены в отставку после отказа предоставить членам департамента эффективности госуправления (DOGE), главой которого является Маск, доступ к системам USAID.
Позднее Маск выложил пост, в котором снова назвал USAID преступной организацией. На этот раз это был ответ на публикацию исполнительного директора Фонда свободы в интернете (FFO) Майка Бенза. FFO - онлайн-группа по наблюдению за правами, которая выступает за открытый интернет.
В своем посте Бенз написал, что вел прямые эфиры о деятельности USAID, в частности о ее "ключевой роли в мошеннической работе Центрального разведывательного управления".
Еще в одном сообщении Маск спросил своих подписчиков: "Знаете ли вы, что USAID, используя ВАШИ деньги с налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, в результате которых погибли миллионы людей?" Доказательств в подтверждение своих слов он не привел.
Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, общаясь с журналистами на авиабазе Эндрюс возле Вашингтона, что "USAID управляют радикалы-помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.
20 января Трамп подписал указ о заморозке программ международной помощи USAID на 90 дней. За это время планируется оценить их "эффективность и соответствие внешней политике Соединенных Штатов". В 2023 году по линии USAID было выделено $42,5 млрд. Американская помощь через USAID шла в том числе на Украину.
Сайт USAID ранее перестал работать. Как сообщил CNN, его отключили в субботу, 1 февраля, без объяснения причин. Демократы в конгрессе обеспокоены тем, что Трамп может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать его госдепартаменту. Они настаивают, что у республиканца нет юридических полномочий ликвидировать агентство, финансируемое конгрессом, и что его работа жизненно важна для национальной безопасности, отмечает телеканал.
Позже Белый дом жестко раскритиковал некоторые программы USAID.
Пресс-секретарь президента Соединенных Штатов Кэролайн Ливитт перечислила несколько таких программ, вызвавших резкие возражения у нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь упомянула, в частности, программу по расширению расового и иного разнообразия, равенства и инклюзивности в Сербии, на которую ушло $1,5 млн, постановку "трансгендерной оперы" в Колумбии, профинансированную в размере $47 тыс. и выделение $32 тыс. на выпуск в Перу комиксов, героями которых являются трансгендеры.
По ее словам, в USAID "в последние несколько лет" наблюдались "расточительность и злоупотребление полномочиями". Организация намечала в своей работе "безумные приоритеты", убеждена Ливитт.
Позднее пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что USAID затратило "сотни миллионов долларов" фактически на то, чтобы "поддержать беспрецедентное выращивание опийного мака и производство героина в Афганистане", а также "сотни тысяч долларов" - на приобретение продовольствия для "связанных с террористической группировкой "Аль-Каида" боевиков в Сирии".
Напомним, в 2023 году стало известно, что USAID выделит до 12 млн долларов на противодействие "дезинформации" в Центральной Азии.
В документе отмечалось, что цель новой американской инициативы в Центральной Азии может быть достигнута посредством проведения кампаний по повышению уровня "медиаграмотности", по противодействию "дезинформации" и "ложным нарративам", по взаимодействию с имеющими влияние на аудиторию пользователями соцсетей и прочее.
По словам авторов гранта, мероприятия в рамках проекта в основном будут сосредоточены на Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
В 2022 году RT сообщал, что USAID распределяет бюджетные деньги как напрямую, так и через ответственные ведомства и институты в США, которые, в свою очередь, уже работают с НКО и ведомствами в Казахстане. Их в отчетах называют "партнерами".
RT выделил для подсчета те направления, где назначение средств было явно связано с политическими, медийными целями, а также с целью построения лояльного Западу общества. Из статистики мы исключили все медицинские и военные проекты, а также технические траты на американский персонал, работающий в Казахстане.
В 2021 году самой крупной статьей расходов USAID в Казахстане были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" - $800 тыс. Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы".
В 2020 году на те же цели было потрачено $115 тыс.
Второй по объему транш в 2021 году - $400 тыс. - выделен на поддержку мероприятий, способствующих вовлечению граждан в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ".
На поддержку казахских СМИ в 2021 году выделили $150 тыс. (в 2020 на эти цели потратили $325 тыс). Средства массовой информации финансируются в рамках Центральноазиатской медиапрограммы полной стоимостью $15 млн. Она рассчитана на пять лет и работает в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Официально декларируемая цель - помощь СМИ в создании беспристрастных материалов на политические и обществе.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
30.01.2025, 19:11 77441
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Call-центр интернет-мошенников выявили в Алматы.
Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших. По данному факту начато досудебное расследование.
В Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий.
В городе Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау. По итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Всего задержано пять человек, причастных к преступной деятельности
Блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск.
Как сообщили в ДП Алматы, по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Блогеру заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В Туркестане полиция начала проверку после появившейся в Сети аудиозаписи.
В Сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный критикует полицейских за то, что они не выписывают штрафы и ограничиваются предупреждениями. В Туркестане полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников.
Похищенное в ходе январских событий оружие обнаружили в Казахстане.
С начала 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.
Более 20 килограммов мефедрона изъяли в Павлодаре.
При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Возбуждено уголовное дело.
Крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.
Установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.
Дикого Армана осудили по делу о январских событиях.
Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы. Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела.
Казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты.
Он, находясь на территории России, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт РФ. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Казахстана, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы. Казахстанец привлечен к административной ответственности.
Полицейский насмерть сбил пешехода в Западном Казахстане.
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания.
Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте.
Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.
Похищавшим продукцию "АрселорМиттал Темиртау" членам ОПГ вынесли приговор в Астане.
Приговором суда обвиняемые получили от 12 до 2,5 года лишения свободы, некоторые отделались ограничением свободы и условным сроком. Один фигурант приговорен к штрафу в 200 МРП, поскольку добровольно возместил ущерб.
В Атырау сотрудник детского дома ударил ребенка.
По факту происшествия в детском доме "Шанырак" возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. В связи с происшествием в областном детском доме семейного типа и доме подростков начата проверка.
Дело о растрате 37 млн тенге в области Жетысу поступило в суд.
Судить будут трех сотрудников акимата. Их обвиняют в растрате бюджетных средств. Материальный ущерб полностью возмещен государству.
В Астане Елдосу Коспаеву вынесли приговор.
Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ.
Канал нелегальной миграции пресекли в Жамбылской области.
Уголовное дело в отношении организаторов канала нелегальной миграции направлено в суд. Их будут судить по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", наказание по которой предполагает до 5 лет лишения свободы.
Используемые для мошеннических звонков устройства и sim-карты изъяли у иностранца полицейские Алматы.
В городе Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам.
Замглавы ДГД Атырауской области впал в кому после драки.
По факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений проводится досудебное расследование. Также в целях установления всех обстоятельств, в том числе участия в указанном инциденте сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.
Пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку.
Жительница Актобе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания. Женщину задержали сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту.
Руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.
В Алматы арестовали подозреваемых в вымогательстве блогеров.
В отношении блогеров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы.
В ДП мегаполиса сообщили, что участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, привлечены к административной ответственности.
В Мангистау ужесточили приговор виновным по делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера.
По громкому делу осуждены пять человек. Один из фигурантов получил пожизненное лишение свободы. Еще одного подсудимого приговорили к 16 годам лишения свободы. Остальные получили 13 лет 6 месяцев и 13 лет лишения свободы.
Новорожденного ребенка нашли в одном из дворов Алматы.
По данным сотрудников скорой помощи, малышке было всего пару часов от роду. Ребенок госпитализирован. Личность матери девочки была установлена. Она задержана.
Экс-главу управления культуры Астаны осудили за хищение.
К 8,5 года лишения свободы приговорили экс-главу столичного управления культуры за крупное хищение при строительстве фонтана "Солнце".
В Жамбылской области замглавы отдела полиции подозревают в пытках.
Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Участников разбойного нападения разыскивают в Экибастузе.
По данным ДП Павлодарской области, разбой был совершен в частном доме города Экибастуза. Возбуждено уголовное дело.
В Акмолинской области бухгалтера детсада подозревают в хищении.
Бухгалтер детского сада "Болашак" подозревается в хищении 9 млн тенге бюджетных средств. По данному факту начато досудебное расследование.
В Астане чиновницу осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына.
Руководитель управления отдела образования получила 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ.
Судебная коллегия пришла к выводу, что срок давности по этому делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому штраф в размере 6,9 млн тенге, в остальной части приговор суда оставлен без изменения.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу.
23.01.2025, 20:11 94021
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
В Актобе на 10 лет осудили полицейского по делу о хранении и продаже наркотиков.
Суд присяжных признал полицейского виновным в хранении и продаже мефедрона и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также по вердикту суда его лишат звания старшины полиции. Под стражей полицейский находится с мая 2022 года.
В одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами.
Воспитатель и няня грубо обращались с детьми во время "тихого часа", в частности хватали за руки, за шиворот и кидали на кровать. Об инциденте родители сразу же заявили в правоохранительные органы, а сотрудниками полиции начато досудебное расследование.
В Атырау воспитатель детского сада пнула ребенка.
По словам руководства учреждения, после обнаружения нарушения воспитатель была сразу же уволена в соответствии с трудовым законодательством. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Житель Астаны напал с ножом на своих родных.
В результате инцидента один человек скончался на месте, а трое других членов семьи госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу.
В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.
В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов.
Трое фигурантов осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.
Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан.
В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.
В Актюбинской области расследуют дело о продаже младенца в роддоме.
Полиция возбудила уголовное дело по факту продажи новорожденного. Расследование продолжается.
В Жамбылской области вынесли приговор обещавшей студентам дипломы мошеннице.
Приговором суда она признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.
Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы "Сыбаға". В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
В Алматы задержаны представители криминалитета.
В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства.
В Жамбылской области ликвидировали ОПГ.
Преступная группа под видом благотворительного фонда на протяжении 2 лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.
В Алматы уголовное дело по факту мошенничества с участием руководителей стройкомпании направили в суд.
Потерпевшими по делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.
В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство.
По данным МВД, блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.
В 10 регионах Казахстана задержали криминальные группировки.
Всего задержано 118 человек криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются.
Жительница Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу.
В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дропер в мошеннической схеме. По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие.
Сотрудников СОБР избили в Астане.
В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Разыскиваемого за торговлю наркотиками казахстанца экстрадировали из России.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
В Сарани грабитель с ножом напал на продавщицу магазина.
Женщина скончалась. В полиции возбудили уголовное дело. Задержан 55-летний подозреваемый.
В Казахстане за 2024 год совершили свыше 870 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Как отметили в Генпрокуратуре, в стране преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократились с 876 до 874 за прошлый год.
Оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы.
По словам задержанного, он нашел работу через социальные сети в январе, откуда получал указания, а оборудование ему передали через курьера. По данному факту начато досудебное.
В Казахстане ликвидировали канал поставки наркотиков из южных областей в Астану.
При транспортировке наркотиков задержан наркокурьер. В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша. Наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.
В Алматы расследуют 10 фактов создания ОПГ.
В прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром. В ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия.
В двух городах Казахстана задержаны члены экстремистской группы.
В частности, в городах Астане и Косшы Акмолинской области задержано четверо граждан Казахстана. Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.
Виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению в Алматы.
Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.
Лейтенанта приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве солдата в Мангистау.
Кроме того, он лишен воинского звания лейтенанта. Вина подсудимого была доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
В ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы.
Приговором суда она признана виновной и ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы.
В Астане у пассажира поезда изъяли чемодан с крупной партией наркотиков.
Подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов "синтетики". В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта - 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в ИВС.
Житель Костаная избил в автобусе женщину.
Полицейские установили личность и задержали 61-летнего местного жителя. В отношении него проводится досудебное расследование по факту хулиганства.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
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