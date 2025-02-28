Фото: иллюстрация создана ИИ

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Актобе на 10 лет осудили полицейского по делу о хранении и продаже наркотиков.





Суд присяжных признал полицейского виновным в хранении и продаже мефедрона и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также по вердикту суда его лишат звания старшины полиции. Под стражей полицейский находится с мая 2022 года.





В одном из частных детсадов Кокшетау работники грубо обращались с малышами.





Воспитатель и няня грубо обращались с детьми во время "тихого часа", в частности хватали за руки, за шиворот и кидали на кровать. Об инциденте родители сразу же заявили в правоохранительные органы, а сотрудниками полиции начато досудебное расследование.





В Атырау воспитатель детского сада пнула ребенка.





По словам руководства учреждения, после обнаружения нарушения воспитатель была сразу же уволена в соответствии с трудовым законодательством. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.





Житель Астаны напал с ножом на своих родных.





В результате инцидента один человек скончался на месте, а трое других членов семьи госпитализированы в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По факту убийства возбуждено уголовное дело.





Транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу.





В ходе задержания изъято около 6 кг мефедрона и специальное оборудование. Подозреваемые находятся под стражей.





В СКО трое граждан осуждены за незаконный оборот цифровых активов.





Трое фигурантов осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 года с конфискацией имущества. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.





Двух подозреваемых в убийстве экстрадировали из России в Казахстан.





В настоящее время подозреваемые водворены в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых им преступлений предусмотрено наказание от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.





В Актюбинской области расследуют дело о продаже младенца в роддоме.





Полиция возбудила уголовное дело по факту продажи новорожденного. Расследование продолжается.





В Жамбылской области вынесли приговор обещавшей студентам дипломы мошеннице.





Приговором суда она признана виновной и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор уже вступил в законную силу.





Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области.





Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы "Сыбаға". В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.





В Алматы задержаны представители криминалитета.





В полицию доставлено 10 участников преступной группы, 6 из которых взяты под стражу. Проведено более 20 обысковых мероприятий. Изъято огнестрельное и холодное оружие. Проводится досудебное расследование по нескольким фактам хулиганства и самоуправства.





В Жамбылской области ликвидировали ОПГ.





Преступная группа под видом благотворительного фонда на протяжении 2 лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством.





В Алматы уголовное дело по факту мошенничества с участием руководителей стройкомпании направили в суд.





Потерпевшими по делу признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.





В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство.





По данным МВД, блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.





В 10 регионах Казахстана задержали криминальные группировки.





Всего задержано 118 человек криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды. Среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются.





Жительница Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу.





В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дропер в мошеннической схеме. По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие.





Сотрудников СОБР избили в Астане.





В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.





Разыскиваемого за торговлю наркотиками казахстанца экстрадировали из России.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.





В Сарани грабитель с ножом напал на продавщицу магазина.





Женщина скончалась. В полиции возбудили уголовное дело. Задержан 55-летний подозреваемый.





В Казахстане за 2024 год совершили свыше 870 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.





Как отметили в Генпрокуратуре, в стране преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократились с 876 до 874 за прошлый год.





Оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы.





По словам задержанного, он нашел работу через социальные сети в январе, откуда получал указания, а оборудование ему передали через курьера. По данному факту начато досудебное.





В Казахстане ликвидировали канал поставки наркотиков из южных областей в Астану.





При транспортировке наркотиков задержан наркокурьер. В ходе досмотра автотранспорта обнаружено и изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны. Кроме того, по результатам обысков дополнительно изъято 1,6 тонны марихуаны, а также 1 кг гашиша. Наркотики предназначались для оптового и розничного сбыта в северных регионах Казахстана.





В Алматы расследуют 10 фактов создания ОПГ.





В прошлом году была прекращена деятельность 22 человек, связанных с уголовным миром. В ходе операций по борьбе с преступностью из незаконного оборота изъято 99 единиц огнестрельного оружия.





В двух городах Казахстана задержаны члены экстремистской группы.





В частности, в городах Астане и Косшы Акмолинской области задержано четверо граждан Казахстана. Они подозреваются в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.





Виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению в Алматы.





Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.





Лейтенанта приговорили к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве солдата в Мангистау.





Кроме того, он лишен воинского звания лейтенанта. Вина подсудимого была доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.





В ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы.





Приговором суда она признана виновной и ей назначено наказание в виде 5,6 года лишения свободы.





В Астане у пассажира поезда изъяли чемодан с крупной партией наркотиков.





Подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов "синтетики". В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта - 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в ИВС.





Житель Костаная избил в автобусе женщину.





Полицейские установили личность и задержали 61-летнего местного жителя. В отношении него проводится досудебное расследование по факту хулиганства.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.



