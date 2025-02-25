Прокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольныхПрокуратура привлекла к ответственности руководителей поликлиник в Алматы за нарушение прав онкобольных
24.02.2025, 19:41 19901
Житель СКО получил пожизненный срок за изнасилование собственной малолетней дочери
Подсудимый вину не признал и просил его оправдать
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Петропавловск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам СКО 24 февраля вынес приговор в отношении 29-летнего Адильхана Сакенова, сообщает 7152.kz.
Судом установлено, в июне 2024 года подсудимый, использовав беспомощное состояние восьмилетней девочки, изнасиловал ее.
Вина подсудимого установлена депонированными показаниями потерпевшей, фотографиями и заключениями экспертиз.
Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание - пожизненное лишение свободы.
Отбывать пожизненный срок осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Ранее сотрудники оперативных подразделений ДП на транспорте задержали подозреваемого в педофилии, который ранее был объявлен в международный розыск.
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24.02.2025, 18:15 22491
Сотрудники банков и сотовых компаний оказались замешаны в мошеннических схемах в Казахстане
Фото: Генпрокуратура РК
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Тысячи казахстанцев пострадали от кибермошенников в 2024 году. Об этом говорилось на заседании координационного совета в Генеральной прокуратуре, участники которого рассмотрели вопросы противодействия интернет-мошенничеству.
Для обмана широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.
К примеру, в Алматы телефонные мошенники убедили 82-летнего пенсионера совершить подряд 14 транзакций на 67 млн тенге. Они представлялись сотрудниками силовых органов, сообщив потерпевшему о террористической атаке с использованием его счетов.
Также известны факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в Казахстане. Оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.
Например, в Актюбинской области МФО "Кредит 365 Казахстан" и "Авто Сыйлык" оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался еще в июле 2023 года", - рассказали в Генпрокуратуре.
Там напомнили, что в Казахстане усилят ответственность финансовых организаций, операторов связи и лиц, оказывающих услуги мошенникам путем предоставления им своих банковских карт, так называемых дропов.
По поручению Генеральной прокуратуры с декабря прошлого года за злоупотребление и ненадлежащее исполнение обязанностей, вследствие чего граждане попались на уловки злоумышленников, в отношении финансовых организаций и операторов связи начато 71 уголовное дело", - уточнили в ведомстве.
К примеру, в Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. Именно на его счет пострадавшие переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.
Еще 4 дела возбудили в отношении сотрудников операторов сотовой связи "Билайн", "Теле-2" и их дистрибьюторов. Они помогли мошенникам зарегистрировать тысячи сим-карт, которые были использованы для обмана граждан.
За 2024 год зафиксировано свыше 8 тысяч звонков от лжесотрудников банка, правоохранительных и других органов, операторов связи и близких родственников. Поскольку в основном злоумышленники действуют из-за рубежа, активизировано международное сотрудничество. При поддержке иностранных коллег ликвидировано 8 ложных колл-центров, действовавших за пределами Казахстана в отношении граждан нашей страны", - рассказали в Генпрокуратуре.
Для противодействия кибермошенничеству при Нацбанке запущен антифрод-центр по блокировке мошеннических транзакций. За полгода его функционирования заблокировано 1,5 млрд тенге по подозрительным операциям.
Также приобретено современное программное обеспечение, позволяющее выявлять киберпреступников.
Это позволило в 2024 году разоблачить 59 мошеннических групп и привлечь к уголовной ответственности 128 граждан, оказывавших услуги по банковским переводам и обналичиванию похищенных средств", - пояснили в надзорном органе.
В 2024 году с дроперов взыскано более 1 млрд тенге по 800 искам.
В целях немедленной блокировки лжезвонков прокуратурой совместно с киберполицией, АО "Казахтелеком" и другими операторами связи заключен соответствующий меморандум. В рамках данного проекта заблокировано более 19 тысяч мошеннических звонков, выявлено 100 устройств "СИМ-бокс", используемых при интернет-мошенничестве, задержаны подозреваемые лица, в том числе иностранные граждане. На период следствия у более одной тысячи пострадавших приостановлено взыскание кредитных займов на сумму более 1,5 млрд тенге, а также финансовыми организациями списано порядка 100 миллионов тенге по случаям, когда кредиты оформлялись без фактического участия граждан", - резюмировали в Генпрокуратуре.
По итогам заседания выработан ряд рекомендаций.
Ранее о преступных схемах отмывания денег через дроперов рассказали в АФМ.
24.02.2025, 16:35 24581
Не перечисляйте средства - ЦИК предупредила казахтанцев о интернет-мошенниках
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан предупредила жителей страны о интернет-мошенниках, передает корреспондент агентства.
В мессенджере WhatsApp рассылается информация якобы от имени заместителя председателя ЦИК РК Мухтара Ермана. Данная информация не соответствует действительности и рассылается интернет-мошенниками. Просьба не доверять недостоверной рассылке, не реагировать на подобного рода сообщения и не перечислять средства", - сообщили в комиссии.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.02.2025, 12:17 29991
Об ответственности за безрецептурный отпуск трамадола напомнили в МВД
В 2023 году трамадол был внесен в список наркотических веществ
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за продажу трамадола без рецепта врача грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет, напомнили в Министерстве внутренних дел РК.
В 2023 году в целях усиления контроля за реализацией психотропного препарата трамадол он был внесен в список наркотических веществ, сообщает Polisia.kz.
До введения контроля около восьми тысяч аптек по стране имели право на его реализацию. В настоящее время реализация трамадола осуществляется только по рецепту врача и в аптеках, имеющих соответствующую лицензию", - рассказал начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД Дулат Мухаметрахимов.
По его словам, с начала года за незаконное хранение трамадола трое лиц взяты под стражу, изъято более 2500 таблеток данного препарата. В этой связи МВД предупреждает руководителей аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения требований действующего законодательства.
Безрецептурный отпуск трамадола медицинскими работниками и фармацевтами коммерческих аптек будет квалифицироваться по статье 297, часть 3, УК РК, где предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", - заключил спикер.
24.02.2025, 11:57 30916
КНБ пресек канал незаконной миграции в Кызылординской области
Подозреваемые незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане
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Кызылорда. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Кызылординской области и Байконыра при координации органов прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства", - отметили в КНБ.
Проводится досудебное расследование, иная информация разглашению не подлежит.
24.02.2025, 09:10 34076
Незаконный игорный бизнес осуществляли в Мангистауской области под видом компьютерного зала
Фото: скриншот из видео
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Актау. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы, организовавшей в период с 2022 по 2023 годы незаконный игорный бизнес под видом компьютерного зала. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковские переводы, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. В результате общий преступный доход группы составил свыше 77 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемыми приобретены две автомашины Toyota Land Cruiser и Mersedes-Benz 320 общей стоимостью 36 млн тенге.
Приговором суда они признаны виновными по статьям "Организация незаконного игорного бизнеса" и "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них" и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 8 лет.
Кроме того, автомашины, приобретенные на преступные доходы, конфискованы.
22.02.2025, 16:29 91081
В области Жетысу задержали подозреваемых в распространении наркотиков и экстремистских материалов
Двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма
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Талдыкорган. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу задержаны трое местных жителей по подозрению в распространении наркотиков и экстремистских материалов, сообщает Polisia.kz.
В ходе следственных мероприятий установлено, что двое из задержанных являются приверженцами идеологии религиозного экстремизма. Во время обыска у подозреваемых изъяли марихуану в крупном размере. Также изъята религиозная литература, признанная экстремистской, запрещенная к ввозу, изданию и распространению на территории РК", - проинформировали в полиции.
В настоящее время ведется досудебное расследование, в рамках которого правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела и возможные связи подозреваемых.
Ранее полицейские нашли свыше четырех килограммов наркотиков в автомобиле на трассе Караганда - Астана.
Ранее полицейские нашли свыше четырех килограммов наркотиков в автомобиле на трассе Караганда - Астана.
22.02.2025, 15:49 92701
У блогера-вымогателя изъяли 15 млн тенге в Костанайской области
Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере
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Костанай. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карабалыкском районе Костанайской области полиция задержала блогера-вымогателя, сообщает Polisia.kz.
Задержанный признан подозреваемым по уголовному делу. Используя шантаж и угрозы опубликования компрометирующего материала в соцсетях, он вымогал у предпринимателя деньги в особо крупном размере", - проинформировали в полиции.
В ходе обыска у подозреваемого изъяли 15 млн тенге. По факту вымогательства начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС.
Ранее в Алматинской области задержали угрожавших подростку расправой вымогателей.
22.02.2025, 09:23 92641
Группу грабителей задержали в Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом полиции Карагандинской области ликвидирована противоправная деятельность преступной группы, участникам которой инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
В отношении них проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, свыше 26 млн тенге. В ходе обысков у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов", - рассказали в полиции.
Отмечается, что все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС, они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам.
Ранее в Актюбинской области задержали преступников за хищение газа.
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