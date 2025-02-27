Похитителю экс-супруги и детей вынесли приговор в Аркалыке

Задержанный приехал в город несколько месяцев назад и арендовал автомобиль для реализации преступных целей

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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранец, занимающийся сбытом синтетических наркотиков, задержан в Алматы, сообщает - Иностранец, занимающийся сбытом синтетических наркотиков, задержан в Алматы, сообщает Polisia.kz





Автомобиль подозреваемого заблокировали полицейские в микрорайоне Шанырак в Алатауском районе. В машине обнаружили пакет с мефедроном.





21-летний задержанный признался, что сбывает наркотики, в том числе через интернет и с помощью закладок.





В полиции рассказали, что задержанный приехал в город несколько месяцев назад и арендовал автомобиль для реализации преступных целей. Оплату за свои услуги он получал через электронные переводы.





Фигурант помещен в изолятор временного содержания. В связи с фактом сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению других участников его преступного бизнеса.





Ранее организованный иностранцем наркоканал ликвидировали в Шымкенте.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



