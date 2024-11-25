24.11.2024, 09:36 37716
Житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей
Фото: Depositphotos
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Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе суд вынес приговор горожанину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Житель города пришел к бывшей супруге и детям. Скандалить он начал, еще находясь на улице. В какой-то момент дебошир начал толкать и бить своих несовершеннолетних детей. Мать детей попыталась их защитить, но пьяный экс-супруг умышленно нанес ей несколько ударов.
Полиция задержала злоумышленника, его водворили в изолятор временного содержания. По факту побоев было возбуждено уголовное дело. Суд признал дебошира виновным. За избиение, в том числе несовершеннолетних, он получил 45 суток ареста. Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, трижды в месяц посещать органы внутренних дел, а также в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.
Напомним, 16 июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле. Закон вводит нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
новости по теме
25.11.2024, 11:10 3796
В Актюбинской области бухгалтер детсадов осуждена на 7 лет за присвоение 49 млн тенге
В отношении бухгалтеров еще двух детских садов уголовные дела прекращены
Фото: Depositphotos
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Актобе. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области бухгалтер детских садов "Балауса" и "Гүлдер" осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение 49 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В дошкольных организациях выявлены факты присвоения бюджетных средств в сумме более 54 млн тенге. Бухгалтеры детских садов "Балауса", "Гүлдер", "Шапағат" и "Арай" подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета (...) В отношении бухгалтера детских садов "Балауса" и "Гүлдер" по факту присвоения 49 млн тенге состоялись судебные акты, суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в отношении бухгалтеров детских садов "Шапағат" и "Арай" уголовные дела прекращены в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге.
25.11.2024, 08:56 7876
К длительным срокам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотиков
Фото: скриншот из видео АФМ
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены двое жителей Астаны за распространение наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ. При проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" общим весом около 1 кг", - проинформировали в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО "Казпочта" на имя тех же получателей.
В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество - тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 г", - отметили в АФМ.
При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.
Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", - сообщили в агентстве.
В целом с начала текущего года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъято более 57 кг наркотических средств. Кроме того, изъято 1,7 кг психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) - 206 тыс. штук.
24.11.2024, 12:25 34531
Чиновник брал взятки за восстановление села после паводка в Актюбинской области
Чиновник вину в преступлении признал полностью
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Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время весенних паводков Уилский район сильно пострадал от паводка, были разрушены дома и дороги. Пока шли масштабные работы по устранению последствий паводка, местный чиновник получал взятки от подрядчиков, сообщает "Диапазон".
На скамье подсудимых по обвинению в получении взяток оказался теперь уже бывший руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Уилского района 42-летний Айнат Казмагамбетов.
В районе объявили ЧС местного масштаба, для оценки ущерба от паводка привлекли ТОО "Проектная фирма Жоба НС". 5 апреля отдел архитектуры заключил с этой компанией договор о закупках услуг по выполнению технического обследования и составлению сметной документации на ремонтно-восстановительные работы. Из обвинения следует, что Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной компании взятку в 100 тысяч тенге в благодарность за заключенный договор и общее покровительство. Подрядчик перевел указанную суму чиновнику после того, как с ним рассчитались за работу.
Летом чиновник получил еще одну взятку, уже от другого подрядчика. Конкретно чиновник спросил у директора ТОО "Baitanat Stroy", какую сумму тот готов предложить в качестве благодарности за заключенный договор. Стороны договорились о сумме взятки и после этого подписали договор о проведении работ по объекту "Реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ" в западной части села Уил". Общая сумма договора составила 31 миллион 202 тысячи тенге. В августе Казмагамбетов получил от подрядчика взятку 500 тысяч тенге.
Чиновник вину в преступлении признал полностью, и чтобы получить по возможности минимальное наказание, заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины..
15 ноября судья Абдыкалыков вынес приговор по коррупционному делу. Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе.
Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы - за дачу взятки его приговорили к штрафу в 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что для борьбы с коррупцией необходимо вернуться к вопросу всеобщего декларирования.
23.11.2024, 18:45 61011
В Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры
Фото: depositphotos
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Тараз. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 ноября сотрудники департамента собственной безопасности Генеральной прокуратуры и прокуратуры Жамбылской области в ходе оперативной разработки с привлечением ДКНБ по Жамбылской области задержали сотрудника прокуратуры по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Досудебное расследование проводится спецпрокурором Генеральной прокуратуры.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?". Подавляющее большинство респондентов считают, в Казахстане нужно полностью запретить онлайн-кредиты, займы и микрофинансовые организации.
22.11.2024, 18:19 90916
Подозреваемый в изнасиловании ребенка покончил с собой в Павлодарской области
Девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми, на момент изнасилования ей было 10-11 лет
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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приемного отца заподозрили в изнасиловании одиннадцатилетней девочки в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
Об этом стало известно на прошедшем в области брифинге с участием сотрудников полиции.
Представители областного департамента полиции рассказали, что девочка жила в приемной семье с четырьмя другими детьми. В 2022 году их вернули в детский дом. Во время гинекологического осмотра выяснилось, что девочку изнасиловали. О факте изнасилования сообщили в полицию.
Подозреваемый установлен. Однако, узнав об обращении по данному факту в полицию, он совершил самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Павлодарской области", - сообщили представители регионального департамента полиции.
Это уже второй подобный случай в регионе за последнее время. Ранее сообщалось, что в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС.
22.11.2024, 16:49 93691
Машинисты тепловозов похищали дизтопливо в КТЖ
Фото: Департамент полиции на транспорте
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Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские на станции Бесколь области Жетысу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, похищавших дизтопливо, сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Злоумышленники, вступив в преступный сговор с поездными диспетчерами, на протяжении нескольких лет совершали хищения дизельного топлива путем слива горюче-смазочного материала с тепловозов", - сообщили в пресс-службе.
Всего доказано 45 эпизодов хищения. Причиненный КТЖ ущерб составил свыше 16 млн тенге.
Приговором районного суда № 2 Алакольского района области Жетысу фигуранты приговорены к длительным срокам наказания.
Ранее в Абайской и Восточно-Казахстанской областях выявили факты массового хищения дизельного топлива в локомотивных депо.
В Жамбылской области более 10 тонн дизтоплива украли на заводе "Казфосфат".
22.11.2024, 14:08 98506
С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстана выявлено 197 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщила заместитель начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Шинар Кучербаева на круглом столе по исполнению закона "О противодействии торговле людьми".
По словам Кучербаевой, с начала года заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.
Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению. Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться", - отметила представитель МВД.
На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству.
Напомним, в сентябре в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
Ранее о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики
В Улытау опекунша несколько лет держала в трудовом рабстве взятых под опеку несовершеннолетних двух братьев и сестру.
22.11.2024, 11:01 108101
В Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из районов Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру, сообщает пресс-служба управления образования региона.
В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата учащегося школы", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева на своей странице в Сети сообщила, что потерпевшим в полном объеме оказывается помощь, в том числе психологическая.
Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС", - добавила Сауле Шакенева.
Ранее в департаменте полиции Павлодарской области сообщили о задержании подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
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