Дело о гибели подростка после драки в Актюбинской области передано в суд

В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних

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Актобе. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Актюбинской области в региональный специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних направлено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть школьника в поселке Копа Темирского района, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.





В ведомстве напомнили, что 2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.





В ходе следствия задержаны и находятся под стражей 6 несовершеннолетних. Один из них предан суду за совершение преступления, предусмотренного статьей УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", остальные пятеро проходят по статьям "Хулиганство" и "Организация преступления".





Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор.



