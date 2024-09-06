Трагедия на "Майкаинзолото": родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенгеТрагедия на "Майкаинзолото": родственники погибшего спасателя отсудили компенсацию в размере 120 млн тенге
05.09.2024, 11:11 33746
Убийство подростка в Актюбинской области: директор школы снят с должности Дополнено
Фото: Depositphotos
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Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобожден директор указанной школы села Копа", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход досудебного расследования по факту смерти школьника взят на личный контроль прокурором области.
Задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых лиц и судом Темирского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в прокуратуре.
Дополнено 05.09.2024, 17.35
Трое несовершеннолетних, подозреваемых по делу об убийстве школьника в селе Копа Актюбинской области, водворены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленный на объективное и всестороннее расследование. Водворены в ИВС трое несовершеннолетних подозреваемых. Не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности", - заверили в полиции.
Ранее "Диапазон" сообщал об убийстве школьника в Темирском районе. По информации издания, в ходе конфликта между школьниками был убил ученик 9-го класса Копинской средней школы.
Вчера генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сделал заявление в связи с убийством школьника.
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05.09.2024, 16:30 23466
Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Подозреваемый взят под стражу
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Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
По информации, которую распространили в Сети, все произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау, сообщает телеканал almaty.tv.
В пресс-службе самой академии сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
Ранее сообщалось, что в Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
05.09.2024, 13:29 28511
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
05.09.2024, 12:10 30851
В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек
В стране за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание
Фото: depositphotos.com
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек, сообщает Polisia.kz.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов - это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб", - заявил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов", - добавил Шынгыс Алекешев.
Напомним, школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов. Ранее пятиклассник по почте "заминировал"суды в Павлодарской области.
05.09.2024, 11:56 32591
В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор РК Асем Рахметова в своем депутатском запросе сообщила об увеличении числа фактов интернет-мошенничества и рассказала о самых распространенных схемах злоумышленников, передает корреспондент агентства.
Анализ статистики показывает, что за 2024 год зарегистрировано 11 765 фактов интернет-мошенничества, что на 152 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост, хоть и незначительный, демонстрирует, что преступники продолжают адаптироваться и искать новые пути для обмана граждан. Особенное внимание стоит уделить возрастной группе от 40 до 49 лет, так как она оказалась самой уязвимой", - рассказала депутат.
По ее словам, самый распространенный вид мошенничества связан с интернет-торговлей, где преступники выманивают деньги через фиктивные объявления. Вместе с этим за последние годы в стране участились фишинговые атаки. Мошенники через вредоносную ссылку получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере WhatsАpp и рассылают всем контактам взломанного аккаунта сообщение с просьбой прислать деньги.
Также участились случаи, когда мошенники через мессенджеры направляют госсллужащим сообщение от имени лиц, занимающих руководящие должности. Злоумышленники под разными предлогами просят перевести деньги. К сожалению, эти случаи не обошли стороной и нас с вами, и руководителей министерств", - заявила Асем Рахметова.
Депутаты предложили ужесточить наказание за мошенничество, особенно если мошенники использовали высокие технологии, такие как дипфейки и фишинговые атаки, и создавали лжеаккаунты.
Кроме того, сенаторы предложили на законодательном уровне обязать маркировать контент, созданный нейросетью.
Напомним, только за январь и февраль этого года интернет-мошенники обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге. При этом большинство мошеннических звонков поступает с Украины.
05.09.2024, 11:01 34876
Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте директор одного из ТОО избежал уголовного наказания за хищения в особо крупном размере, а его подельники получили по 8 лет лишения свободы.
Межрайонный уголовный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М. по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере, в группе лиц с использованием служебного положения, и в отношении К.и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов", - сообщили в суде.
В 2019 году руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, вместе с директором ТОО Б. и учредителем К. разработали сметную документацию на благоустройство жилых дворов с завышенной стоимостью материалов и совершили растрату вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге. Также К.и Б. подделали налоговые декларации и причинили ущерб государству на сумму более 194 млн тенге. А Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге.
Прокурор просил назначить подсудимым по 8 лет лишения свободы.
Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.
Суд с учетом смягчающих обстоятельств - наличия малолетних детей, назначил в совокупности уголовных правонарушений каждому по 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе. Б. был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части прекращено.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Актобе представители четырех крестьянских хозяйств похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге. За мошенничество в особо крупном размере трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
05.09.2024, 09:55 36036
В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" установлены Агентством по финансовому мониторингу.
В ходе следствия установлены трое граждан, которые являясь представителями четырех крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС. Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен.
За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.
04.09.2024, 19:46 59571
В Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге
В суде участвовали все 300 потерпевших
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Актобе. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в отношении недобросовестных застройщиков Жарасханова и Каримова похитивших 3 миллиарда тенге у 300 пайщиков ЖК "Safina.kz" было начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
При координации прокуратуры, уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд.
В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения.
В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.
Напомним, в Алматы продолжается снос незаконно построенных зданий. За полтора года снесено 45 объектов хаотичной застройки.
04.09.2024, 17:49 47841
Убийство школьника в Актюбинской области: генпрокурор сделал заявление
Фото: Depositphotos
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Актобе. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сделал заявление в связи с убийством школьника в Актюбинской области.
Расследование уголовного дела по факту смерти школьника в поселке Копа Актюбинской области взят мною на личный контроль. Удручает то, что это стало возможным из-за упущений в воспитании, вследствие чего дети постарше решили проучить младших, заставив одних бить других", - написал он на своей странице в Сети.
Ранее "Диапазон" сообщал об убийстве школьника в Темирском районе. По информации издания, в ходе конфликта между школьниками был убил ученик 9-го класса Копинской средней школы.
В департаменте полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?