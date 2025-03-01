28.02.2025, 11:45 64176
Чиновников управления культуры осудили за хищения в области Улытау
Сотрудники управления незаконно заключили дополнительное соглашение по организации культурных мероприятий в Жезказгане на сумму 3,9 млн тенге
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Жезказган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау осудили чиновников управления культуры, развития языков и архивного дела, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Приговор в отношении руководителя управления Омар Ә., его подчиненной - руководителя отдела развития языков Сарбаевой А., руководителей КГКП "Областной научно-методический центр" Жолашаровой Г. и КГУ "Ресурсный центр развития языков" Оспановой Ж., а также представителя частной компании Талғат О. огласили в Жезказганском городском суде.
Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного заключения дополнительного соглашения по организации культурных мероприятий в Жезказгане на сумму 3,9 млн тенге", - уточнили в Антикоре.
Омар приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, его соучастникам назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Ранее за хищения 280 млн тенге при строительстве газопровода в Кызылординской области осудили руководителя управления магистральных газопроводов "Кызылорда".
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28.02.2025, 20:50 26196
В Алматы сотрудники ДКНБ задержали подозреваемого в организации фрод-звонков
В ходе осмотра обнаружены два SIM-бокса
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 28 февраля при координации прокуратуры сотрудники ДКНБ Алматы совместно с АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" задержали подозреваемого в организации фрод-звонков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В ходе осмотра обнаружены два SIM-бокса, один из которых имел 32 слота для SIM-карт, использовавшихся для подмены номеров и мошеннических звонков, а также большое количество SIM-карт различных операторов.
Ранее, 1 ноября 2024 года, между прокуратурой Алматы, АО "Казахтелеком" и АО "Кселл" был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с фрод-звонками. В 2024 году в Алматы совместными усилиями ликвидирована деятельность 14 SIM-бокс-машин.
В связи с активной передислокацией преступных групп в другие регионы страны принято решение о подключении к работе Комитета национальной безопасности при содействии департамента по надзору за законностью оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности и негласных следственных действий Генеральной прокуратуры.
При координации прокуратуры Алматы в ходе работы межведомственной группы, в том числе с оперативным сопровождением управления информации кибербезопасности ДКНБ по Алматы, выявлено 202 абонентских номера в 8 регионах страны. Установлено 8 адресов, где были изъяты 9 SIM-бокс-устройств, задержано 8 человек, из которых 6 граждан России. Также изъято 8407 SIM-карт различных мобильных операторов.
Ранее в Алматы полицейские задержали интернет-мошенников, которые выдавали себя за сотрудников банков и коммунальных служб.
28.02.2025, 15:40 46336
В Талдыкоргане подросток задержан по подозрению в нападении с ножом
Заведено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 17-летний подросток подозревается в нанесении телесных повреждений, сообщили в департаменте полиции области Жетысу.
Управлением полиции города Талдыкоргана возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. В совершении преступления подозревается 17-летний подросток, который был задержан. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, а также профилактические меры. Несовершеннолетний поставлен на специализированный учет, а в отдел образования направлено соответствующее представление", - говорится в сообщении ведомства.
По завершении расследования родители подростка будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
Следствие продолжается.
По информации, распространяемой в Сети, пострадавший парень 2003 года рождения был жестоко избит и ранен ножом в области шей и брюшной полости.
Напомним, в настоящее время полиция расследует громкое дело об избиении подростка в Семее. Пострадавший находится в специализированном центре под наблюдением специалистов. В полиции заверили, что в отношении подростков, причастных к инциденту, будут приняты соответствующие меры. В частности, состоится заседание областной комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором будет рассмотрено поведение каждого участника конфликта и принято решение о дальнейших действиях.
По словам детского омбудсмена Динары Закиевой, родители двух несовершеннолетних, совершивших преступление в отношении мальчика, ранее рассматривались на комиссии по делам несовершеннолетних как родители, не исполняющие обязанности по воспитанию ребенка. Один из родителей состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.
Отметим, что в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267). О случаях изнасилований, жестоких избиений, массовых драк и прочих преступлений среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
2 сентября прошлого года в поселке Копа Темирского района ученики 10-го класса по указанию учеников 11-го класса избивали "в воспитательных целях" учеников 9-го класса. В результате нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетний скончался.
В начале 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
28.02.2025, 14:15 53031
В Астане мужчину убили выстрелом в голову
Фото: pixabay.com
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане мужчину убили выстрелом в голову, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор, орудие преступления изъято", - проинформировали в пресс-службе.
По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми.
В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех подробностей", - добавили в ДП.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. дмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.02.2025, 14:13 52336
Изнасилованную экс-начальником полиции Талдыкоргана казахстанку приговорили к 6 годам тюрьмы
Также за мошенничество осуждены пособник и секретарь суда
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Талдыкорган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанку, которая была изнасилована бывшим руководителем управления полиции Талдыкоргана, приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество, сообщили в пресс-службе областного суда Жетысу.
Речь идет о громком деле в отношении бывшего начальника управления полиции Талдыкоргана, который в апреле прошло года был осужден на 11 лет колонии за изнасилование 27-летней женщины в рабочем кабинете во время несения службы.
Согласно материалам суда, супруга экс-полицейского узнала, что у нее и потерпевшей есть общий знакомый. Она предложила ему переговорить с пострадавшей о возможности изменения показаний потерпевшей за денежное вознаграждение. В частности, речь шла об изменении квалификации преступления с изнасилования на понуждение к половому сношению. Посредник согласился на это предложение и получил часть обещанных средств в размере 3 млн тенге.
9 февраля 2024 года уголовное дело в отношении экс-начальника полиции поступило в Талдыкорганский горсуд для рассмотрения по существу. Секретарь суда, войдя в доверие к супруге подсудимого, сказала ей, что потерпевшая за изменение своих показаний требует 50 млн тенге, на что женщина согласилась. Позже секретарь сообщила супруге подсудимого о снижении требуемой суммы до 40 млн тенге. Получив деньги от супруги подсудимого двумя траншами, потерпевшей она передала только 20 млн тенге, оставшуюся половину присвоила себе.
В итоге суд признал виновными пособника, секретаря суда и жертву изнасилования в мошенничестве и назначил им по 6 лет лишения свободы.
Секретарь суда, как госслужащая, дополнительно была лишена права занимать должности на государственной службе.
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме и взыскал:
• с пособника - 3 млн тенге;
• с пособника и жертвы изнасилования - солидарно 20 млн тенге;
• с секретаря суда - 20 млн тенге.
28.02.2025, 11:12 65801
В Астане мошенница получила срок по делу о продаже фальшивых билетов на концерты
Фото: pexels
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане мошенница получила срок по делу о продаже фальшивых билетов на концерты на более чем 500 тысяч тенге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребенка, возмещения ущерба потерпевшим судом назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в 2024 году астанчанка опубликовывая ложные объявления о продаже билетов на предстоящие в столице концерты.
Получив оплату, мошенница направляла поддельные электронные билеты потерпевшим. Всего ею совершено 38 аналогичных фактов на общую сумму свыше 500 тысяч тенге", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
28.02.2025, 10:55 68686
КНБ задержал казахстанца с 13 килограммами мефедрона
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2025 года департаментами КНБ по Жамбылской области и Алматы при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотиков. Задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана, сообщили в пресс-службе комитета.
У него изъято 13 кг психотропного вещества "мефедрон". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса", - проинформировали в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, в Казахстане за месяц ликвидировали 17 нарколабораторий.
28.02.2025, 10:25 70046
Преступная группа занималась незаконным вывозом бензина из Казахстана в Кыргызстан
Подозреваемые закупали бензин на территории РК и по поддельным документам вывозили его в Кыргызстан
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Алматы. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику для реализации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подозреваемые, закупая на территории РК бензин, под видом растворителя и дистиллятов незаконно вывозили его за пределы страны по поддельным документам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на станции "Турксиб" задержаны 8 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, отгруженных с мини-НПЗ "Кара Май ОйЛ", общим объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику. Всего с указанного мини-НПЗ за 2023-2024 годы в соседнее государство экспортировано более 102 тыс. тонн ГСМ", - проинформировали в АФМ.
По предварительным данным, теневой оборот преступной группы за последние два года составил более 15,5 млрд тенге.
По указанному делу трое граждан объявлены в межгосударственный розыск.
28.02.2025, 08:24 57146
В Казахстане за месяц ликвидировали 17 нарколабораторий
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Только за февраль текущего года силами Комитета по противодействию наркопреступности и его территориальных подразделений выявлены и ликвидированы 17 нарколабораторий, задержаны 19 подозреваемых, а из незаконного оборота изъято около 80 кг наркотических средств, сообщает Polisia.kz.
Один из самых громких случаев произошел в Кызылординской области, где задержан 46-летний мужчина - организатор подпольной нарколаборатории, а также его родственники. Они незаконно выращивали коноплю элитных сортов и хранили крупные партии наркотиков с целью сбыта. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции обнаружили в незавершенном доме фигуранта фитолабораторию, оборудованную всем необходимым для круглогодичного выращивания растений: системой освещения, вентиляцией и поливом. В результате спецоперации изъято более 19 кг наркотиков сорта "голландская конопля", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
За два месяца 2025 года по Казахстану ликвидировано 42 нарколаборатории, задержано 45 подозреваемых, изъято более 100 кг наркотиков и свыше 5 тонн прекурсоров - химических веществ, используемых для их производства.
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