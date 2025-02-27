По факту драки подростков в ТЦ Алматы возбуждено уголовное дело
Фото: скриншот из видео https://t.me/halyqstan
Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проводят расследование по факту драки подростков в одном из торговых центров. По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством РК", - отметили в полиции.
По данным департамента, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности.
В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Все участники инцидента поставлены на учет. Кроме того, материалы на каждого фигуранта уголовного дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Алатауского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
Инцидент прокомментировала детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан.
В настоящее время по уголовному делу идут следственные действия", - отметила она.
Также на законных представителей свидетелей, имеющих право на защиту, были составлены протоколы административной ответственности по части 3 статьи 127 КоАП РК.
Мною был направлен запрос в прокуратуру касательно правовой оценки помещения несовершеннолетних в спецучреждение образования. Сегодня прокуратура, рассмотрев, дав правовую оценку, отменила постановление о размещении детей в спецучреждение", - сообщила Диана Ерлан.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая драка школьников. Сообщалось, что инцидент произошел 20 февраля в одном из алматинских ТРЦ.
Стоит отметить, что о случаях жестокости среди молодежи сообщается едва ли не каждый день.
На днях в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
В начале июня 2024 года в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник.
В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре.
Убил за неуважение: старшеклассника приговорили к колонии за убийство сверстника в Кызылординской области.
В сентябре прошлого года массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы.
В начале октября прошлого года в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
В 2023 году в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. В конце прошлого года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.