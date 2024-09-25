Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы
Фото: Facebook/kaznu.kz
Алматы. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая драка произошла на территории Казахского национального университета имени аль-Фараби в городе Алматы, сообщили в пресс-службе департамента полиции мегаполиса.
По факту хулиганства с участием 20 молодых людей. Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что все участники конфликта задержаны и доставлены в полицию.
Обстоятельства происшествия устанавливаются", - добавили в ДП.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опросна тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".