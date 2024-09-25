Массовая драка произошла на территории КазНУ в Алматы

Он получил в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов

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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении К. за получение через посредника взятки в особо крупном размере и в отношении Д. за посредничество во взяточничестве, сообщает пресс-служба суда.





К., являясь генеральным директором ТОО Е. (со 100% участием государства), перечислил аванс и корректировал сметную стоимость по объекту строительства многоквартирного жилого комплекса, через посредника получил для себя от фактического владельца ТОО K. в качестве взятки 140 млн тенге и 68 тыс. долларов (эквивалентно 30 388 520 тенге)", - сообщили в суде.





Д., являясь посредником во взяточничестве, способствовал К. и фактическому владельцу ТОО K. в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.





Приговором суда К. признан виновным и осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.





Д. признан виновным и осужден к 6 месяцам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.





Приговор суда не вступил в законную силу.



