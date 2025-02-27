26.02.2025, 09:03 86581
Избиение мальчика в Семее: подростков могут направить в спецшколу, а их родителей лишить прав
Суд рассмотрит вопрос направления подростков в коррекционную школу и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав
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Семей. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее состоялось заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, на котором рассмотрен инцидент, имевший место 22 февраля, с участием подростков. В отношении правонарушителей начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Абайской области.
По результатам рассмотрения принято решение о рекомендации направления всех участников инцидента в специализированную школу для детей с девиантным поведением с целью коррекции и работы с психологами в условиях временной изоляции", - проинформировали в полиции.
Также комиссией вынесена рекомендация о лишении родительских прав в отношении трех родителей и прекращении опекунства над двумя детьми в отношении одного представителя.
Все материалы переданы в суд, где будет принято окончательное решение. Суд по делам несовершеннолетних определит сроки пребывания подростков в специализированном учреждении и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав", - сообщили в департаменте полиции.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
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26.02.2025, 19:15 44971
Избиение подростка в Семее: уволен директор школы
В отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры
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Семей. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее уволили директора школы № 9, в которой дети избили ученика младших классов, сообщает пресс-служба управления образования Абайской области.
В связи с произошедшим в отношении руководящего состава образовательных учреждений применены дисциплинарные меры за ненадлежащее организованное воспитательную работу", - говорится в сообщении.
Заместители директоров школ по воспитательной работе, классные руководители и школьные психологи привлечены к дисциплинарной ответственности. Директор школы № 15 Семея и директор специализированного мужского лицея-интерната "Жас Ұлан" имени Ш. Уалиханова получили выговор. Директор школы № 9 освобожден от занимаемой должности, его заместителю по воспитательной работе объявлен строгий выговор.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором заснято, как подростки жестоко издеваются и избивают сверстника в Семее. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Суд рассмотрит вопрос направления подростков в коррекционную школу и вынесет окончательное постановление о лишении родительских прав.
26.02.2025, 16:25 59816
Это не отлов - в акимате Алматы рассказали о ветеринарной скорой помощи для бездомных животных
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы была запущена скорая ветеринарная помощь для бездомных животных. Заместитель руководителя управления предпринимательства и инвестиций Ерлан Омаров в интервью подробно рассказал о том, как работает новый механизм оказания помощи животным, оказавшимся в сложной ситуации. Чтобы горожане могли быстрее привыкнуть к новой услуге, в рамках пилотного проекта они могут звонить по единому номеру 109.
В акимате отметили, что новость о создании ветеринарной скорой помощи вызвала широкий общественный резонанс: часть горожан поддержала инициативу, однако некоторые ошибочно предположили, что вместо помощи будет проводиться отлов.
По словам Ерлана Омарова, скорая ветеринарная помощь предназначена для оперативного реагирования на случаи, когда бездомные животные нуждаются в медицинской помощи.
На сегодняшний день в нашей службе ветеринарной скорой помощи работают две бригады, в состав которых входят два водителя, два врача-ветеринара и два фельдшера. Кроме того, в пункте временного содержания животных задействованы четыре фельдшера, которые занимаются приемом животных, поступающих по линии ветеринарной скорой помощи. Они проводят первичный осмотр, выполняют необходимые медицинские процедуры и обеспечивают дальнейший уход за животными", - поделился замглавы управления.
Вызвать ветеринарную скорую помощь можно по номерам: 8 708 595 64 04, 338-27-59 или единому номеру 109. Номер 109 используется временно, чтобы горожане могли быстрее адаптироваться к новой услуге и оперативно обращаться за помощью животным, оказавшимся в сложной ситуации.
Помимо этого, вся информация о работе ветеринарной скорой помощи будет регулярно публиковаться в Instagram, а также на отдельной странице, которую мы сейчас разрабатываем. Там будут размещаться отчеты о спасенных и выхоженных животных, а также данные о собаках, которые готовы к передаче в новые семьи. Например, мы будем публиковать информацию о менее агрессивных собаках, которые уже адаптированы и могут быть переданы под опеку", - пояснил спикер.
Он подчеркнул, что ветеринарная скорая помощь в первую очередь ориентирована на спасение и наблюдение за теми собаками, которые были выпущены в рамках программы, когда отловленное животное стерилизуют, вакцинируют и отпускают на волю. Данные животные имеют зеленые бирки.
Несмотря на то что за некоторыми из них следили волонтеры и кураторы, случаи, когда таких собак сбивают, избивают или они оказываются в беде, к сожалению, не редкость. Наша служба будет уделять особое внимание таким животным. В рамках этой работы мы будем проводить ревакцинацию этих собак от бешенства и чумки, осуществлять регулярные осмотры и в случае необходимости оказывать им медицинскую помощь. При потребности будем транспортировать животных в пункт временного содержания или в ветеринарные клиники для оказания более серьезной помощи", - заверил госслужащий.
Омаров рассказал, что на сегодняшний день программа работает в рамках существующего бюджета. Все расходы на ее реализацию и деятельность бригад включены в бюджет городской ветеринарной службы.
Хочу особо подчеркнуть, что скорая ветеринарная помощь не является структурой, занимающейся отловом. Это исключительно структура ветеринарии, которая занимается лечебно-профилактическими мероприятиями, и в ее рамках работают только ветеринарные врачи и фельдшеры. Отлов животных не входит в ее обязанности", - добавил спикер.
Отметим, что случаи жестокого обращения с животными, в том числе службами ветстанций, не редкость в Казахстане. Число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
В декабре прошлого года пес по кличке Пшон был застрелен ветеринарным врачом местной ветстанции. Во время паводков питомец помогал в берегоукрепительных работах. В Косшы служба отлова устроила массовый отстрел собак перед школой. В Атырауской области двух живодеров, которые заживо сожгли собаку, приговорили к 6 месяцам ограничения свободы.
26.02.2025, 16:15 61656
На этой неделе исполняется год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перевели на единый часовой пояс UTC+5. Прошел почти год, однако многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
Большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. Также проводился опрос на сайте ИА "Kazakhstan Today", который показал, что свыше 60% респондентов против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения, и 1 марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.
Сразу же после перевода стрелок произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта, у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.
Также после перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков, психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.
В частности, ведущий хронобиолог США Мэри Карскадон предупредила о возможном усилении воспалительных процессов в организме, которые могут вызывать осложнения по здоровью. Она отметила, что для организма это экстремальная ситуация. По ее словам, тяжелее всего придется подросткам ввиду их биологических особенностей.
Потому что в подростковом возрасте циркадные ритмы сдвигаются в более поздний период, поэтому им гораздо тяжелее просыпаться рано и засыпать рано. Как следствие, подростки подвержены еще больше состоянию постоянного джетлага, что ухудшает длительность их сна, что далее влияет на их когнитивные возможности, регуляцию эмоций", - сказала эксперт.
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов отметил, что часть людей испытывает реальные симптомы последствия перевода времени, у части людей может сработать эффект ноцебо.
На примере Астаны, если солнце встает в 04.00, светать начинает в 03.00 - свет попадает на сетчатку глаза, подавляя секрецию мелатонина, даже через закрытые веки, и организм просыпается. Лучше сдвинуть рассвет на час-два позже. Некоторые исследования говорят, что ночью и днем меняется магнитное поле, что может также подавать сигнал организму о том, что пора вставать... Вторая проблема - раньше начинает темнеть, и люди недополучают световых часов и витамина D. При недостатке солнечного света в темное время года может развиваться сезонное аффективное расстройство - сезонная депрессия", - говорит эксперт.
Психиатр высшей категории, психотерапевт, нарколог, член психотерапевтической лиги России и Казахстана Евгения Скрыль рассказала, что "перевод времени и раннее наступление темноты оказывают значительное влияние на психику человека, особенно в контексте психиатрии".
Эти изменения могут влиять на циркадные ритмы и вызывать определенные психические состояния и заболевания. Циркадные ритмы - это биологические часы организма, которые регулируют сон, бодрствование, выработку гормонов и температуру тела. Перевод времени или уменьшение дневного света может дезорганизовать эти ритмы. Нарушения циркадных ритмов связаны с проблемами сна, тревожностью, депрессией и снижением когнитивных функций", - сообщила эксперт.
Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Граждане задавались вопросом - почему такой важный для всего общества вопрос рассматривается Министерством торговли, а не Министерством здравоохранения и Министерством труда и соцзащиты.
Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.
Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени. Депутаты признали, что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.
С началом учебного года родители учащихся со второй смены школьников стали жаловаться на то, что в связи с ранним наступлением темноты последние уроки в школах проходят, когда за окном уже темно, уставшие дети засыпают на уроках, а потом в полной темноте возвращаются домой, что крайне небезопасно.
Инициаторы введения единого часового пояса в ходе рассмотрения петиции заявляли, что при переводе времени был проведен анализ международных исследований. В ходе общественных слушаний вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования в Казахстане не проводил.
Сторонники единого часового пояса при обосновании решения ссылались на рекомендации Международного альянса за естественное время (IANT). При этом в ходе рассмотрения петиции они почему-то умолчали о рекомендациях альянса также перевести часы в западных регионах страны и установить там часовой пояс UTC+4. Исходя из этого в настоящее время запад Казахстана живет в неправильном часовом поясе. Почему данные рекомендации IANT не были учтены, остается под вопросом.
В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 млн тенге, но позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Фракция AMANAT провела заседание, на котором члены партии предложили завершить исследование по единому часовому поясу к марту 2025 года.
Перевод времени затронул абсолютное большинство населения страны. И - да, решение о переводе времени приняли без всяких научных исследований. Нельзя же считать научным исследованием список литературы, которую, вполне вероятно, никто и не читал. Зато петицию, набравшую более 50 тысяч подписей, отклонили без весомых научных аргументов. А вот для того, чтобы хотя бы поставить вопрос о возвращении прежнего часового пояса, как заявили в правительстве, нужно проводить многолетние исследования. И что самое важное, на эти исследования выделят бюджетные деньги и кто-то хорошо заработает", - цитирует "Караван" эксперта Дениса Данилевского.
Между тем исследовательские организации уже провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.
В нашей практической деятельности мы почти никогда не используем точные значения среднего солнечного времени и тем более истинного и ориентируемся именно по поясному времени. Как нетрудно увидеть, на нашу страну приходится два полных часовых пояса и, кроме того, запад попадает частично в еще один предыдущий часовой пояс, а восток в последующий. Собственно, даже не вникая в сущность часовых поясов, основываясь только на долготно-временной протяженности территории Казахстана, легко понять, что всему населению республики жить по одному и тому же времени, единым образом установленному на всех часах, и работать в одном временном режиме - не только нелепо, но и неприемлемо по самым разным причинам, влияющим на условия и качество жизни", - сообщил эксперт.
Он отметил, что даже при разном поясном режиме времени восточные окраины Казахстана оказываются на западном краю шестого пояса, и только установленный дополнительный декретный час немного компенсировал некомфортность для них положения в этом поясе.
Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.
Еще одна надежда вернуть прежнее время появилась у казахстанцев после подачи жителем ВКО юристом Серикжаном Ахметжановым иска к правительству об отмене постановления о переходе страны на единый часовой пояс. Однако суд отказал в удовлетворении иска. Также ряд граждан подавали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.
В начале года президент Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу установления в Казахстане единого часового пояса и не утихающих дискуссий по этому поводу.
Вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений. Поэтому в парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения", - заявил глава государства.
Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Казахстанцы с надеждой ждут 1 марта и верят, что правительство прислушается к их требованиям вернуть прежнее время.
26.02.2025, 15:18 66031
Минюст ликвидирует фонд Перизат Кайрат
Ведомство подало иску в суд о признании недействительной государственной регистрации фонда и его принудительной ликвидации
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Казахстана 14 февраля подало иск в суд о признании недействительной государственной регистрации и принудительной ликвидации общественного объединения, созданного Перизат Кайрат, Biz Birgemiz Qazaqstan 2030.
Как пояснили в Минюсте, основанием для подачи судебного иска явилось письмо Агентства по финансовому мониторингу РК об инициировании процедуры отмены регистрации общественного объединения Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 в связи с допущенными при его создании нарушениями законодательства. Данные нарушения носят неустранимый характер, то есть являются основанием для ликвидации юридического лица по решению суда.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
26.02.2025, 12:43 73466
Порог повышения НДС: министра экономики уличили в неправде
Фото: Казправда
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министра национальной экономики Серика Жумангарина уличили в недостоверной информации, касающейся порога повышения НДС в других странах.
В газете "Казахстанская правда" опубликовано интервью с вице-премьером - министром национальной экономики Сериком Жумангариным о новых поправках в налоговой реформе. В интервью вице-премьер-министр нацэкономики заявил, что с упрощением налоговой системы и повышением ее прозрачности возможности для коррупции будут сокращаться, и бизнес получит возможность работать в более честных и понятных условиях. Предлагается снизить порог постановки на учет до 15 миллионов тенге. В таком случае 80% предпринимателей с доходом до 15 миллионов тенге подпадают под категорию микро- и малого бизнеса. Для сравнения: В России этот порог составляет 10 миллионов тенге, в Узбекистане - 30 миллионов, в Кыргызстане - также около 30 миллионов", - напоминает Exclusive.kz.
Однако редакция издания выяснила, что утверждение Жумангарина о порогах применения НДС в соседних странах фактически является неправдой.
Согласно информации на сайте ФНС РФ, в России освобождение от уплаты НДС действительно действует до наступления оборота 2 млн руб, или примерно 11,5 млн тенге по текущему курсу, однако это значение учитывается не за год, как в Казахстане, а за 3 предшествующих последовательных календарных месяца. А при постановке бизнеса на УСН НДС не применяется вплоть до наступления годового оборота 60 млн руб, то есть 348 млн тенге", - пишет издание.
В Узбекистане, согласно Налоговому кодексу, НДС начинает уплачиваться при наступлении оборота 1 млрд сум.
Это не 30 млн тенге, как заявил Серик Жумангарин, а 38,7 млн. Списать разницу на условное округление нельзя, поскольку курс обмена валюты никогда не опускался до такой низкой планки", - подчеркнули авторы материала.
Наконец, в Кыргызстане, по информации на сайте государственной налоговой службы при Министерстве финансов, упрощенная система налогообложения без уплаты НДС действует до наступления порога 8 млн сом, это 45,7 млн тенге по текущему курсу, что совсем никак не соотносится с заявлением министра о якобы "30 млн", сообщает издание.
Напомним, в правительстве предлагают повысить ставку НДС, а взамен - снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах. Позже стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент.
26.02.2025, 12:25 75161
Более 1,5 млн проактивных госуслуг оказано казахстанцам в социально-трудовой сфере в 2024 году
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 1,5 млн различных государственных услуг в социально-трудовой сфере в проактивном формате оказано казахстанцам в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Проактивный формат предусматривает беззаявительный порядок оказания какой-либо услуги при наступлении определенной жизненной ситуации. Все необходимые сведения собираются из государственных баз данных в электронном виде. Гражданам даже не надо выходить из дома, необходимо лишь ответить на SMS-сообщение. Часть проактивных услуг оказывается через Цифровую карту семьи, которая в автоматическом режиме определяет уровень благосостояния, а также положенные меры государственной поддержки", - пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, в феврале 2024 года в проактивный формат была переведена еще одна государственная услуга - возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью.
Таким образом, на сегодняшний день в проактивном формате оказывается 28 государственных услуг в социально-трудовой сфере", - отметили в Минтруда.
Наиболее востребованными из них являются:
- регистрация безработных;
- назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком;
- назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
- выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений;
- установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты.
Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда услуг. В частности, продолжается реализация пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности по 30 нозологиям", - добавил в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что казахстанцы с инвалидностью получили около 60 тысяч заказов через портал соцуслуг.
26.02.2025, 11:00 80721
Меню школьного питания в одном приложении: Как родителям эффективно следить за питанием своих детей в школе
Фото: Halyk Bank
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С развитием новых технологий и цифровизации всех процессов в современном технологичном государстве, давно встал вопрос о том, что система школьного питания в Казахстане нуждается в значительных изменениях. Так, родители часто не знают, чем питаются их дети в школе, не имеют доступа к меню и не могут оперативно получить информацию о качестве продуктов и расходовании средств. Отсутствие прозрачности приводит к сложностям с обратной связью и контролем, а также занимает много времени у школ и столовых на ненужную бумажную работу и отчетность. В итоге, неудобства возникают у детей, их родителей и у самих учебных заведений, которые могли бы эффективнее использовать ресурсы.
Для поиска выхода из этой ситуации, образовательная платформа Kundelik запустила новый сервис MektepMenu, призванный решить проблему контроля за школьным питанием детей. Родители смогут легко следить за тем, что едят их дети в школах, и просматривать остальную необходимую информацию. Сервис существует уже несколько лет, но с недавних пор доступ к нему стал еще проще. Теперь пользоваться сервисом MektepMenu можно через уже установленное банковское мобильное приложение Halyk. Благодаря интеграции с платформой Kundelik, вход в сервис осуществляется без дополнительной авторизации, что значительно упрощает весь процесс.
Мы постоянно работаем над расширением функционала приложения Halyk, стремясь предоставлять полезные сервисы для всех наших клиентов, независимо от возраста. Интеграция с сервисом MektepMenu - это еще один шаг в этом направлении. Мы уверены, что новый сервис позволит улучшить клиентский опыт и даст родителям больше уверенности в том, что их дети получают качественное и сбалансированное питание в школе," - прокомментировал заместитель председателя правления Нариман Мукушев.
Сервис MektepMenu предоставляет родителям полный доступ к меню школьной столовой и буфета на каждый день, включая состав блюд, размер порций и цены. Сервис позволяет оставлять отзывы и рекомендации по улучшению качества питания, а также получать уведомления о посещении ребенком школьной столовой. Для родителей, чьи дети являются аллергиками, предусмотрена функция указания продуктов, вызывающих аллергические реакции. Также родители, дети которых получают бесплатное питание (учащиеся 1-4 класса и дети из социально уязвимых слоев населения), будут получать уведомление о питании и посещении школьных столовых.
По словам Министра просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаева, в настоящее время 1,7 млн школьников получают бесплатное горячее питание. Для этих целей из местного бюджета выделено 162 млрд тенге.
Согласно данным платформы Kundelik, 2-3% школьников ежедневно пропускают занятия по болезни или другим причинам, но в системе учета питания это не всегда отражается.
Если учитывать, что средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного ребенка рассчитывается из общего бюджета, потенциальная экономия может составить от 3,24 млрд до 4,86 млрд тенге ежегодно.
Таким образом, MektepMenu автоматизирует процесс организации школьного питания, значительно повышает его прозрачность, обеспечивая удобный и эффективный инструмент контроля, а также снижает риски перерасхода бюджетных средств. Напомним, что осенью прошлого года Halyk заключил меморандум о партнерстве с Kundelik, направленный на совместную разработку нового функционала и повышение финграмотности среди школьников. С прошлого года для поднятия мотивации к учебе Halyk совместно с Kundelik реализует различные инициативы, поощряющие успеваемость школьников. Так, с сентября текущего 2024-2025 учебного года программа "Бонусы за отличные оценки" стартовала с еще более интересными стимулами - бенефитами. Теперь у учеников 5-11 классов, помимо 100 бонусов за 10 баллов, есть возможность участия в ежемесячном розыгрыше 100 тыс. бонусов от Halyk.
25.02.2025, 14:27 105926
В Казахстане намерены оградить детей от информации про секс-меньшинства в онлайн-пространстве
Проводится работа по предотвращению распространения в мессенджерах информации, связанной с нетрадиционными группами, которая может негативно сказаться на восприятии и эмоциональном состоянии детей
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Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по охране прав детей обращает внимание на важность обеспечения безопасности несовершеннолетних в онлайн-пространстве.
В настоящее время проводится работа по предотвращению распространения в мессенджерах информации, связанной с нетрадиционными группами, которая может негативно сказаться на восприятии и эмоциональном состоянии детей. В регионах ведется активная информационно-разъяснительная работа с родителями и подростками. Кроме того, комитет направил соответствующие письма в уполномоченные государственные органы - МВД, МКИ и МИО - с целью принятия необходимых мер по недопущению вовлечения подростков в подобные группы и мероприятия", - приводит сообщение комитета телеканал АstanaTV.
В организациях образования действуют строгие ограничения на любую деятельность, способную повлиять на психоэмоциональное состояние учащихся. Воспитательная работа в организациях образования осуществляется в соответствии с ГОСО и общенациональными ценностями.
Комитет призывает родителей внимательно относиться к цифровой безопасности детей, контролировать их онлайн-активность и выстраивать доверительный диалог, чтобы защитить их от возможных рисков.
Напомним, дети смотрели запрещенные сайты на уроках информатики в области Жетысу.
Ранее эксперты рассказали в интервью Kazakhstan Today о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве. По словам психологов, частой причиной самоубийств становится бесконтрольное нахождение в интернете и вступление в опасные группы.
Лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в Сети. Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?