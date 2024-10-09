08.10.2024, 14:08 44806
Убил за неуважение: старшеклассника приговорили к колонии за убийство сверстника в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области прошел суд на учеником 10-го класса, убившего ударом в грудь девятиклассника, сообщили в областном суде по делам несовершеннолетних.
На скамье подсудимых оказались два старшеклассника. Им вменялись преступления, предусмотренные статьями УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство.
Десятиклассники из села Кодаманова Шиелийского решили проучить учеников 9-го класса за то, что те их "не уважают". Один из подсудимых бил по лицам девятиклассников, выстроившихся в ряд.
Подсудимый К. продолжил это действие и нанес потерпевшему А. однократный сильный удар кулаком в грудь. Потерпевший получил рефлекторную остановку сердца, в результате чего скончался от серьезных телесных повреждений", - говорится в материалах суда.
Решением суда несовершеннолетний убийца получил наказание наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы. А за хулиганство оба подсудимых избежали наказания ввиду примирения сторон.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, летом минувшего года в поселке Кенес Кызылординской области убили 15-летнего мальчика. В Актобе подросток получил 8 лет колонии за убийство школьника. В мае в поселке Щапова ЗКО был убит 16-летний юноша. По подозрению в убийстве задержан 15-летний школьник.
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09.10.2024, 15:15 4716
Экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Антикоррупционной службы Казахстана Данияр Бигайдаров рассказал о многмилионных хищениях в сфере финансирования спорта.
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Министерства туризма и спорта, его заместителя и других лиц.
По словам Бигайдарова, они подозреваются в хищении бюджетных средств в программы Artsport, также установлены дополнительные эпизоды присвоения бюджетных денег, выделенных на закуп экипировки спортсменов Азиатских игр-2023, спортивных услуг, спортинвентаря и командировочные затраты.
Общая сумма ущерба по указанным фактам составила 746 млн тенге.
В Алматы глава отдела экономики и финансов управления спорта и бухгалтеры городского центра подготовки олимпийского резерва украли более 171 млн тенге, перечисляя заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в центре. Приговором суда им назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В Восточно-Казахстанской продолжается следствие по факту хищения 80 млн тенге в региональном управлении спорта. Средства были выделены на учебно-тренировочные сборы.
Всего, подытожил представитель Антикора, с начала текущего года в сфере финансирования спорта зарегистрировано 59 уголовных правонарушений с установленным ущербом 1,3 млрд тенге.
Ранее Антикор раскритиковал неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт. Между тем, на текущий и предстоящие два года запланировано выделение из бюджета еще 1,3 триллиона тенге.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
09.10.2024, 14:41 7021
В Алматы задержана бывшая судья Светлана Жоламанова
Фото: Instagram/zholmanova.svetlana
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы сообщили о задержании бывшей судьи Медеуского районного суда Светланы Жоламановой.
В полиции уточнили, что Жоламанова была задержана по факту мошенничества. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая доставлена в полицию. Проводятся следственные мероприятия", - добавили в пресс-службе.
Напомним, весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу. Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова, провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.
Спустя два года, весной 2023 года Жоламанова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".
09.10.2024, 14:14 7701
Махинации с полигоном ТБО: в чем подозревают акима Илийского района
В Антикоре раскрыли подробности уголовного дела
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Конаев. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал подробности дела в отношении акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева.
Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями путем передачи права доверительного управления полигоном твердо-бытовых отходов аффилированной ему компании в нарушении требований пожарной безопасности и без разрешения органов санитарно-эпидемиологического контроля", - рассказал на брифинге официальный представитель Антикора.
Кроме того, он подозревается в превышении своих должностных полномочий путем незаконного продления срока доверительного управления полигоном.
По словам спикера, глава района в свою преступную схему вовлек руководителей районных отделов финансов и жилищно-коммунального хозяйства.
Следует отметить, что предусмотренные договором обязательства по утилизации Твердых бытовых отходов компанией не выполнялись, а доход от ее деятельности направлен на его личное обогащение", - обратил внимание спикер.
В результате его противоправных действий региону нанесен экологический ущерб в размере 204 млн тенге.
Подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, Карасаев был задержан в начале сентября текущего года. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
09.10.2024, 13:33 10651
Несколько чиновников Минфина задержаны по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица Министерства финансов РК подозреваются в создании преступной группы и получении взяток от предпринимателей за положительное разрешение налоговых проверок, сообщил на брифинге Антикоррупционного ведомства его представитель Данияр Бигайдаров.
Руководителей управлений Минфина подозревают в том, что, имея доступ к служебной информации о необоснованном доначислении предприятию налогов в размере 570 млн тенге, подлежащих уменьшению на полную сумму, они через посредника обратились к представителю этой фирмы и потребовали от него денежное вознаграждение", - рассказал Бигайдаров.
Во время получения взятки в сумме 68 млн тенге чиновники были пойманы с поличным.
С санкции суда подозреваемые взяты под домашний арест с применением электронных средств слежения.
Проверяется причастность к уголовному правонарушению других должностных лиц ведомства. Расследование продолжается.
09.10.2024, 12:30 12356
В Актобе девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников
Фото: pixabay.com
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Актобе. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе 14-летняя девочка-подросток рассказала о насилии со стороны родственников, сообщила руководитель фонда "Не молчи" Дина Тансари.
По ее словам, в фонд обратилась мама девочки.
Родственники, а точнее братья со стороны отца, 1998 года рождения и 2004 года рождения насиловали свою сестренку с 8 лет. Никто не подозревал! В гараже дома, или прямо дома, когда никого не было. Эти парни росли на глазах матери девочки с 2 лет и 8 лет, выросли в огромных мужиков. А их сестренка росла на их глазах. (...) Подали заявление. А мать с детьми уехала с того дома и сняла квартиру. У нее 4 детей, она работает медсестрой, и сейчас не может оставлять девочку, сидит без работы привязана к ней", - заявила правозащитница на своей странице в Сети.
Подчеркивается, что девочка сразу в показаниях называла места преступления, где можно взять биоматериалы и доказать сексуализированное насилие.
Полиция 24 сентября задержала этих подозреваемых, а через 2 дня отпустила. Они на свободе", - добавила Дина Тансари.
В департаменте полиции Актюбинской области прокомментировали ситуацию.
Зарегистрировано и осуществляется досудебное расследование по заявлению о вымогательстве и насильственных действиях. По делу назначен процессуальный прокурор, с участием которого проводятся все следственные действия", - сообщили в полиции.
По данным ДП, установлены двое подозреваемых, которые были задержаны и водворены в ИВС.
При избрании санкционной меры, судом принято решение о содержании подозреваемых под домашним арестом с учетом отсутствия судимости, наличия несовершеннолетних детей и постоянного места жительства. Назначены необходимые экспертизы", - добавили в пресс-службе.
Ранее школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области.
09.10.2024, 12:02 13951
В Акмолинской области должностных лиц привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге
Неправомерные действия государственных органов нарушают права предпринимателей, пояснили в прокуратуре региона
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Кокшетау. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области должностных лиц государственных органов привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на 3,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По представлению прокуратуры области 8 должностных лиц привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму более 2 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что госорганами осуществлены ряд отказов от закупок по надуманным основаниям на общую сумму 3,8 млрд тенге.
Одним из отделов строительства района осуществлен отказ от госзакупок по причине неверного указания уровня сложности объекта, отсутствия генерального плана и другой документации (...) Таким образом, указанные неправомерные действия государственных органов нарушают права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и приводит к коррупционным рискам", - добавили в прокуратуре.
Ранее акиматы ВКО были оштрафованы на 14 млн тенге за нарушения в сфере госзакупок.
09.10.2024, 11:07 15891
Два жителя Шымкента получили сроки за незаконный майнинг
Суд приговорил их за незаконную деятельность к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно
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Шымкент. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два жителя Шымкента осуждены за организацию подпольной майнинговой фермы, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
В период с апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге. Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге в виде 1000 шт. АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), незаконно добытых цифровых активов (биткоины)", - рассказали в АФМ.
Всего с начала года выявлено 4 факта организации незаконных майнинговых ферм с преступным доходом почти 400 млн тенге.
В агентстве отметили, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют представляет угрозу экономической безопасности страны, также возрастают риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии.
В ведомстве также предупредили, что майнинг разрешен только при наличии соответствующей лицензии.
09.10.2024, 08:45 18671
Канал контрабанды нефтепродуктов ликвидировали сотрудники МВД
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД пресечен канал крупной контрабанды нефтепродуктов, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, обнаружено более 10 вагон-цистерн, предназначенных для пересечения границы. Вагоны, загруженные более чем с 750 тоннами содержимого нефтепродукта на сумму свыше 120 млн тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования.
По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий", - сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
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