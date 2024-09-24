В Кызылординской области подростка убили на глазах у 30 сверстников
Фото: Polisia.kz
Кызылорда. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Кенес Кызылординской области произошло убийство.
Старшак" собрал 30 подростков и перед всеми убил 15-летнего мальчика. Местные жители рассказал, что в поселке установился особый криминальный порядок среди молодежи", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы департамента полиции Кызылординской области, убийство произошло еще 22 июня 2024 года. Жанакорганским районным отделом полиции зарегистрировано уголовное дело, проведено всестороннее полное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
Иные подробности не разглашаются.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".