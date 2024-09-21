20.09.2024, 12:53 2861
Тренды. Социальная деградация
Фото: depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Школьник нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время здоровью пострадавших учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям.
Женщина и ее 16-летняя дочь убиты в Туркестанской области.
Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
В Уральске задержали троих закладчиков.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.
Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.
Подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в городе Алматы, путем внесения ложных сведений в платежные поручения присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге. Женщина водворена в следственный изолятор Астаны.
Охранника осудили на три года по делу об избиении подростка в Шымкенте.
Подсудимый, работая охранником, при осуществлении контроля и проверки имущества, а также состояния охранной территории, увидев, что потерпевший - подросток перелезает через ограждение футбольного поля, схватил его и, несмотря на извинения, нанес несколько ударов по голове и груди резиновой палкой.
В Степногорске бухгалтера госучреждения подозревают в хищении 40 млн тенге.
По информации прокуратуры Акмолинской области, бухгалтер на протяжении двух лет распоряжалась денежными средствами депозитного счета не по назначению и незаконно перечисляла их лицу, не являющемуся участником государственных закупок.
В Кызылординской области осужден бывший руководитель управления предпринимательства.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда экс-руководителю управления предпринимательства назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
В Мангистау главбуха центра национальных видов спорта осудили на семь лет за хищение 117 млн тенге.
Приговор суда уже вступил в законную силу. Установлено, что в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства.
Молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области.
Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим правонарушители отобрали у погибшего автомобиль и на нем съездили в Шымкент. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.
Державшая усыновленных детей в рабстве жительница Улытау получила четыре года тюрьмы.
Опекунша заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказгана. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ она избивала детей.
Шестерых сотрудников "Майкаинзолота" задержали по делу о падении автобуса в воронку.
Задержанные проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Пять лет колонии получила владелица общежития, в котором при пожаре погибли люди.
Выяснилось, что комнаты в общежитии сдавались без составления соответствующих договоров аренды и иных документов. Также владелец общежития игнорировал соблюдение требований пожарной безопасности.
Находившихся в международном розыске мошенников задержали сотрудники МВД Казахстана.
Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге.
По делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек.
По резонансному делу установлено 13 фигурантов. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей.
Житель Акмолинской области избил свою пожилую мать.
С различными увечьями женщина была доставлена в больницу. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Павлодаре студент колледжа напал с ножом на преподавателя.
Педагогу оказана медицинская помощь, в данное время его состояние удовлетворительное. По данному факту начато расследование. Студент задержан.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
новости по теме
13.09.2024, 15:50 10691
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Вынесен приговор по делу о хищении 200 млн тенге в отделе образования Жанакорганского района.
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.
В Алматы водитель мопеда сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться.
Водитель установлен и задержан. Это - 23-х летний приезжий. Пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело.
ВКО осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге.
Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы.
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов.
По факту смерти было возбуждено уголовное дело. Позже в Главной военной прокуратуре уточнили дело о гибели солдата-срочника расследуют по статье об умышленном убийстве.
На воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над ребенком.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как воспитательница детского сада в группе подошла к детской кроватке, сбросила с нее девочку и протащила за ногу по полу. Воспитательница после данного инцидента была уволена. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержан экс-руководитель управления культуры Астаны.
Его подозревают в хищении бюджетных средств.Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест и квартиры премиум-класса в городе Астане.
Наркотики на сумму 3,5 млрд тенге изъяли в ВКО.
Нарколаборатория была организована гражданами одной из европейских стран. С санкции суда взяты под стражу 2 иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование.
Задержаны должностные лица ДУИС Алматы.
Проводится досудебное расследование в отношении руководства и сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы город. С санкции суда в отношении трех сотрудников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Информацию о задержании полицейского, сбывавшего боеприпасы религиозным радикалам, прокомментировали в ДП Жамбылской области.
Казахстанский журналист Михаил Козачков, ссылаясь на источники, в своем Telegram-канале сообщил, что в Таразе задержали заведующего складом военно-химического имущества отдела военного и специального обеспечения УТО ДП, продававшего патроны от автомата Калашникова. В департаменте полиции Жамбылской области заявили, что по данному факту компетентными органами проводится досудебное расследование.
Члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки.
Приговором суда девять участников преступной группы осуждены к длительным срокам лишения свободы. Еще двое участников ОПГ объявлены в розыск, в отношении них ведется отдельное расследование.
Житель Туркестанской области держал у себя во дворе льва и диких птиц.
Мужчина объяснил, что диких животных и птиц он держал для личного пользования. По данному факту проводятся необходимые следственные действия. Выясняются все обстоятельства дела.
В Астане по факту избиения ученика школы-гимназии возбуждено уголовное дело.
Все участники драки взяты на внутришкольный учет. Будет рассмотрен вопрос об ответственности педагогов.
Взятку в 50 тысяч долларов за должность получил директор "дочки" КТЖ.
По данным Антикора, экс - директор западного дивизиона филиала ЦТР путем обмана и злоупотребления доверием получил от исполняющего обязанности начальника одного из топливных складов 50 тысяч долларов за утверждение его на этой должности.
В Акмолинской области бухгалтер отдела образования похитила 5,8 млн тенге бюджетных средств.
Приговором суда она признана виновной и приговорена к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Сумма ущерба возмещена в бюджет государства.
Четыре мошеннических call-центра ликвидировали в Алматы.
Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 граждан Казахстана.
Свыше 130 уголовных дел по фактам торговли людьми зарегистрировали с начала года в Казахстане.
За торговлю органами зарегистрировано 15 уголовных дел, за похищение человека с целью эксплуатации - два, за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации - три, за торговлю людьми - 15, за вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией - 12, за торговлю несовершеннолетними - три, за вовлечение в занятие проституцией - семь, за содержание притона и сводничество - 77.
Лжериелторы осуждены на три года в Астане.
Две жительницы столицы вводили в заблуждение потерпевших о возможности оформления ипотечного займа в "Отбасы банк" на льготных условиях. Ущерб превысил 30 млн тенге.
В Костанайской области пресекли деятельность майнеров.
При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров, или 27 средних школ, или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети. С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте на криптобирже, наложен арест.
Подозреваемого в разжигании религиозной розни вернули из России в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.
В Кызылординской области обвиняемого в покушении на убийство криминального лидера приговорили к 12 годам.
Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда.
06.09.2024, 13:02 20176
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Организатора незаконного игорного бизнеса экстрадировали из ОАЭ.
Подозреваемый ранее уже был осужден за аналогичное преступление. В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны. Ему грозит наказание от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
В Астане неизвестный с ножом ворвался в одну из столичных мечетей и угрожал прихожанам.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.
В Атырауской области задержан начальник СИЗО.
Он был задержан в частной бане при получении взятки в размере 500 тысяч тенге.
Бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары" осужден по делу о хищении резервного запаса зерна на более чем 160 млн тенге.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества.
Религиозных экстремистов задержали в Казахстане.
Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
Спецоперация по задержанию супругов-наркодилеров проведена в Алматы.
Подозреваемые были задержаны у дома. В доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы и т.д. Оба подозреваемых водворены в ИВС.
В Алматинской области задержали акима Илийского района.
Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.
В Костанае пьяный вандал разбил более 50 вазонов с цветами.
Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого полицейские задержали на соседней улице.Нарушитель понесет административное наказание.
ВКО украли выделенные на покупку жилья для переселенцев деньги.
По данным фактам прокуратурой области начато досудебное расследование, сведения о фигурантах в интересах следствия не разглашаются.
В области Жетысу избили пенсионерку.
Сотрудники полиции установили и задержали, заключив под стражу, подозреваемого мужчину 33-х лет, ранее судимого. Ведется досудебное расследование.
В Алматинской области по факту торговли детьми возбуждено уголовное дело.
Установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области. Она взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Задержан заместитель главнокомандующего Нацгвардии Казахстана.
В МВД уточнили, что его задержали "по подозрению в совершении противоправного действия". На данный момент следственные действия проводятся компетентными органами.
Убийство школьника произошло в Актюбинской области.
Трое несовершеннолетних подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. В ДП региона заверили, что не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности. Кроме того, директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности.
В Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге.
В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения. В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.
В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге.
За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания.
В Шымкенте директор одного из ТОО избежал уголовного наказания за хищения в особо крупном размере, а его подельники получили по 8 лет лишения свободы.
В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей.
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте и т.д.
Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.
По данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
В Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
В ВКО осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге.
Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
30.08.2024, 15:36 30226
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области.
Задержан 27-летний подозреваемый. Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
В Петропавловске четверых молодых людей осудили по делу о жестоком избиении инвалида.
Трое из подсудимых получили реальные сроки лишения свободы: двое - 8 и 6 лет в учреждении УИС средней безопасности, один - 2 года в учреждении УИС максимальной безопасности. Четвертый обвиняемый получил 4 года условно.
Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге.
Полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку.
При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования.
Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования.
В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.
В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции. В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям "Получение взятки" и "Мошенничество" УК РК.
Построившему баню на украденные бюджетные деньги чиновнику вынесли приговор в Шымкенте.
Суд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его пособник - бизнесмен получил восемь лет тюрьмы.
Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау.
В Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя. Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков.
Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в контрабанде наркотиков.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
Гульмира Сатыбалды приговорена к 12 годам колонии за незаконное лишение свободы, самоуправство и вымогательство.
Также суд взыскал с осужденной материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге в пользу потерпевшего, в счет компенсации морального вреда - 10 млн тенге, а с ее помощника - 2 млн тенге.
Полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера.
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полицейские установили, задержали 28-летнего живодера. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.
В Абайской области страдающих психическими заболеваниями эксплуатировали на строительных работах.
Проверкой установлен факт эксплуатации директором Семейского центра оказания специальных услуг № 1 четырех подопечных, страдающих психическими заболеваниями, на строительных работах в крестьянском хозяйстве. Дело направлено в суд.
В Уральске осудили главу режимного отдела колонии.
Сотрудника учреждения осудили по статье 366 УК РК "Получение взятки" и назначили в виде наказания - штраф в тридцатикратном размере суммы взятки - 450 тысяч тенге.
23.08.2024, 18:45 40061
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве.
В Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей города на общую сумму свыше 223 млн тенге.
Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Подозреваемый в изнасиловании ребенка в области Жетысу арестован на два месяца.
Подчеркивается, что постановление суда не вступило в законную силу.
Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау.
Задержаны 4 нарушителя на двух мотоциклах "Урал". Браконьеры доставлены в департамент полиции области.
Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма.
Он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом.
Владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы.
Подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе.
В Мангистауской области осужден бывший директор центра трудовой мобильности.
Он признан виновным в хищении денежных средств гражданина Узбекистана в размере 200 тысяч тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.
Нанесший государству ущерб в 16 млн тенге работник спецЦОНа отделался условным заключением.
Специалист спецЦОНа занимался вводом в информационную систему ложных данных о категории и годе выпуска регистрируемых транспортных средств.
Поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве.
В ходе ночного конфликта в Сатпаеве 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет. Он задержан и водворен в ИВС.
Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
Должностные лица центра трудовой мобильности совместно с руководителями ряда ТОО создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях.
В Алматы на 12 лет осудили сбывавших наркотики казахстанцев.
Казахстанец на протяжении 3 лет выращивал кусты конопли во дворе своего жилого дома. Его пособники, получая выращенную марихуану, занимались ее расфасовкой и реализацией.
В Астане директора представительства ТОО осудили за растрату более 270 млн тенге.
Подсудимый признан виновным и окончательно осужден к 8 годам 5 месяцам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигосударственного сектора, с конфискацией имущества.
Суд вынес приговор по делу об убийстве фитнес-тренера в алматинском хостеле.
Один подсудимых признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Присоединена неотбытая часть наказания по приговору уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы. Другой подсудимый признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи в зале суда.
Похитителей ферросплавов осудили в ВКО.
Подсудимые признаны виновными и приговорены к 5 и 6 годам лишения свободы. Сумма ущерба составила свыше 370 млн тенге.
В двух областях РК выявили факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо.
В 2022 году были выявлены факты массового хищения дизтоплива в локомотивных депо Семея, Аягоза и Оскемена. Материалы были переданы в правоохранительные органы Абайской и Восточно-Казахстанской областей. Обвинительный приговор по руководству депо Семея и Аягоза вступил в силу в 2024 году.
Глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.
С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается.
Пьяная акмолинка напала с ножом на сожителя.
Женщина нанесла мужчине ножевое ранение во время совместного распития спиртных напитков и возникшего в ходе него конфликта. Ее задержала полиция. Начато досудебное расследование.
В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак.
Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных.
Повредившего более тридцати деревьев вандала арестовали в Алматы.
По факту повреждения деревьев расследуется уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Дело будет направлено в суд.
Избивший водителя скорой в Караганде получил два года лишения свободы.
Вина подсудимого была доказана заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписью происшествия.
16.08.2024, 18:55 52091
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Двух девушек пытались похитить в Алматы.
Полиция Алматы заявила, что по данному факту проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий.
Группа мошенников в Жетысуской области обманула казахстанцев на 100 млн тенге.
Начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия и устанавливаются потерпевшие.
В Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
Суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.
Жителя Казахстана задержали при продаже двух человек за 400 тысяч тенге в Шымкенте.
Он в течение двух лет принуждал к попрошайничеству двух граждан с ограниченными возможностями, был задержан и арестован при их продаже. По факту торговли людьми проводится расследование.
Оплаченные за детский летний отдых 18 млн тенге украли в Рудном.
Деньги присвоила работница воспитательно-оздоровительного комплекса. Уголовное дело направлено в суд.
Глава управления миграционной службы области Абай осуждена за взятку.
Ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В Астане подростку нанесли три ножевых ранения.
В столичном ДП сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Экс-замдиректора и бухгалтера "Балхаш Жылу" осудили за хищение более 700 млн тенге.
Осужденные совершили хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения Балхаша путем необоснованного перечисления на счета лжепредприятий.
Главу управления культуры области Ұлытау осудили за хищение.
Он признан виновным в совершении хищения бюджетных средств в сумме 2,3 млн тенге путем их незаконного перечисления за невыполненные работы по изданию сборников статей специалистов-музееведов и других ученых.
В Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц.
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Сафуан Жампейсов, назначены все необходимые экспертизы.
В Актау на пляже избили девушку.
По словам девушки, ее госпитализировали в бессознательном состоянии. Она провела в стационаре неделю. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемый установлен. Назначена экспертиза.
В Акмолинской области осудили лидера банды, находившегося в розыске более 25 лет.
Подсудимый находился в розыске, скрывался от следствия и жил по поддельным документам. Он был задержан лишь в январе 2024 года.
В Алматы полицейские выявили мошенническую телефонную станцию.
Житель Павлодара в арендованном офисе занимался настройкой оборудования, которое используется интернет-мошенниками. Кроме того, оно используются для регистрации аккаунтов, через которые в последующем мошенники обзванивают казахстанцев, находясь фактически в другой стране.
Шесть килограммов гашиша и 23 тысячи фальшивых долларов изъяли у двух жителей Шымкента.
Наркоторговец также попытался реализовать поддельные 10 000 долларов и был задержан с поличным. Позже был установлен его подельник, у которого обнаружили и изъяли 13 100 фальшивых долларов.
В Караганде суд вынес приговор воспитателю, которая ударила ребенка в детсаду.
Вину подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Суд признал ее виновной. Наложено взыскание в виде административного ареста сроком на четверо суток.
Рога архара изъяли полицейские у пожилого жителя Туркестанской области.
При обыске в доме полицейские обнаружили и изъяли около 100 патронов различного калибра, гладкоствольное ружье 12-го калибра, рога и мясо неизвестного животного, предположительно архара, и другие вещественные доказательства.
Более 340 млн тенге похитили бухгалтеры одной из поликлиник Алматы.
Приговором суда главному бухгалтеру Хангиреевой назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, ее подчиненный - работник Туганбаева приговорена к 7 годам лишения свободы.
Казахстанец заработал более 2 млрд тенге на незаконной торговле криптовалютой.
Почти 2,5 года подсудимый занимался оборотом необеспеченных цифровых активов. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.
Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми можно оформить за деньги.
Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству.
В Алматинской области дети втроем ездили на одном мопеде.
Все правонарушители установлены сотрудниками полиции. Родители привлечены к ответственности. Мопеды водворены на спецстоянку.
Пьяный житель Шымкента набросился на водителя автобуса с кулаками.
Водитель резко притормозил, а в этот момент стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой. От полученных травм она скончалась до приезда скорой. Водителя доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
09.08.2024, 19:36 63771
Тренды. Социальная деградация
Фото: иллюстрация создана ИИ
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Шымкентец избил жену и трехмесячную дочь.
В полиции сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные мероприятия.
Оружие и боеприпасы изъяли у фигурантов дела о незаконной добыче золота.
На территории карьера "Каракоз" задержано две бригады незаконных старателей - всего 17 лиц, нелегально добывающих руду путем незаконного проникновения в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.
Заведующие столичными детсадами украли выделенные на питание детей более 35 млн тенге.
Инициатором преступной схемы и непосредственным организатором преступного сговора являлся ранее судимый их пособник - поставщик продуктов.
В Жамбылской области наркоперевозчики пытались поджечь машину для сокрытия улик.
В багажнике автомобиля полицейские обнаружили около 105 кг высушенной марихуаны.
В Алматы осуждены бухгалтеры поликлиники за хищение 340 млн тенге.
Главный и расчетный бухгалтеры с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.
Бывший сотрудник УИС проходит подозреваемым по делу об изнасиловании двух сестер в Шымкенте.
В городской полиции сообщили, что по указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.
Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы.
В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь. Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении мефедрона.
Осужден бывший вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.
Кульшимбаев осужден за превышение власти. Он привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего частного дома. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана.
Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Экс-главу Международного центра зеленых технологий осудили на девять лет за многомиллионное хищение и взятку.
Он осужден за хищение денежных средств АО "НК "КазМунайГаз" на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в Дубае, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге.
Бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет по делу о хищении почти 500 миллионов тенге.
Деньги были выделены на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области.
В Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов.
Двое из подозреваемых имели судимость за убийство, грабеж и хулиганство. Еще один ранее прошел подготовку в зарубежных лагерях террористов и участвовал в боевых действиях на территории иностранного государства.
Школьницу заставляли заниматься проституцией в Кызылординской области.
Полицией Кызылорды задержаны подозреваемые по данному факту. Они водворены в изолятор временного содержания. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую психологическую помощь.
Экс-министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева осудили на пять лет условно за превышение власти.
Кроме того, судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении его специального звания и государственных наград.
В Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике.
Собаку в данный момент передали зоозащитникам.
На 20 лет посадили задушившую своих дочерей казахстанку.
Отбывать наказание она будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
В Акмолинской области иностранцы занимались изготовлением наркотиков в особо крупном размере.
Во время обыска жилого дома, хозяйственных построек и прилегающей территории сотрудники полиции установили и задержали граждан Молдовы. При обыске обнаружены более 40 кг аналогов психотропных веществ.
Казахстанского наркоторговца экстрадировали из Армении.
В сентябре 2023 года казахстанца задержали в Ереване. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.
Авиакомпания FlyArystan оставила 12-летнюю пассажирку в чужом городе из-за нехватки мест в самолете.
В Комитете гражданской авиации заверили, что привлекут к административной ответственности авиакомпанию FlyArystan за недопуск несовершеннолетнего пассажира на рейс авиакомпании.
Неизвестный жестоко избил детей палкой в Акмолинской области.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Побои", проводятся мероприятия по установлению лица на данной видеозаписи и привлечению его к уголовной ответственности.
В РК на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями.
Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей, которые допускают большое количество нарушений правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. На железнодорожных переездах за первое полугодие зафиксировано 59 вынужденных остановок, из них в 43 случаях наезд удалось предотвратить.
03.08.2024, 08:40 82171
Аргументы сторонников петиции против единого часового пояса не были услышаны
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В Астане в пятницу состоялось заключительное заседание рабочей группы, созданной для рассмотрения петиции "Вернуть время обратно назад". По итогам слушаний Министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции.
В ходе заседания выступили представители Минздрава, Минэнерго, Минобразования и других ведомств.
По данным Минэнерго и Комитета по регулированию естественных монополий, перевод времени не оказал существенного влияния на общее потребление электроэнергии в стране. По их данным, в первом квартале 2024 года потребление электроэнергии на душу населения снизилось на 2,44% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В то же время в некоторых регионах наблюдался рост тарифов и понижение температуры, что, вероятно, повлияло на расходы населения.
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев заявил, что состояние здоровья населения существенно не изменилось. При этом он сообщил, что Минздрав по данному вопросу научные исследования не проводил.
Времени прошло очень мало для полноценных исследований в Казахстане. Вместе с тем хотел бы отметить, что обращений, посещений медицинских организаций за этот период никак не изменился... Учитывая незначительный временной период после перевода времени для установления причинно-следственной связи влияния перевода времени на здоровье человека, требуется проведение соответствующих научных исследований. И министерство готово рассмотреть возможность проведения данных исследований совместно с Министерством науки и высшего образования", - сказал вице-министр.
После выступления представителей госведомств модератор мероприятия - вице-министр торговли Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение об отказе в удовлетворении петиции.
Все ваши доводы о том, что перевод часового пояса повлиял на потребление электроэнергии, на здоровье населения, не нашли своего подтверждения. Министерство здравоохранения по статистике не нашло подтверждения, что перевод часов, который был осуществлен в этих 12 областях и трех городах республиканского значения, не повлиял на самочувствие населения. Что касается исследований - при переводе времени был проведен анализ международных исследований", - сказал Балыкбаев.
При этом авторы петиции отметили, что перед принятием решения необходимо было проводить исследования внутри Казахстана.
Разве так делается? Американцы же не ссылаются, когда что-то делают, на исследования, проведенные в Казахстане", - отметили сторонники петиции.
Журналист Ардак Букеева сообщила о том, что врачи в Восточном Казахстане провели исследования у себя в регионе.
Они задавали простой вопрос больным, которые приходили к ним в больницы: "Повлиял ли на ваше самочувствие перевод времени?" - и подавляющее большинство тех, кто пришел в поликлиники Восточного Казахстана, сказали, что повлиял в худшую сторону. То есть вот здесь вот какое-то исследование локальное произведено, и оно дает совсем не те результаты, которые озвучивает Минздрав, не проведя исследования. Я просто потрясена уровнем доказательной базы, которую приводит наше правительство, и Минторговли в том числе. Если на таком же уровне находится и вся остальная экспертиза управления, в данном случае нашей экономикой... Я вообще в шоке", - сказала она.
Также в ходе слушаний выступил юрист ОФ "Международная правовая инициатива" Амангельды Шорманбаев.
По результатам прошедших трех заседаний могу сказать, что полностью вся правовая сторона вопроса игнорируется со стороны правительства. Вы говорите, что наши доводы не нашли подтверждения, а это с вашей стороны не было ни одного правового юридического аргумента. Первое то, что вы постановлением правительства ограничиваете право на здоровье, навязываете людям режим сна и отдыха", - сказал он.
Эксперт Аида Альжанова усомнилась, что приведенные сторонниками единого часового пояса исследования корректные.
Для того чтобы проводить сравнительный анализ, исследования должны быть корректными. То есть вы сравниваете некорректные вещи. Это как будто вы будете сравнивать яблоки с грушами и утверждать, что это одно и то же. В научном мире такие исследования не были признаны. Существуют критерии сравнивания научных данных. Мы не раз поднимали вопрос о том, что эксперты, которые утвердили перевод времени, не являются людьми с научными степенями. У них нет научных публикаций. Поэтому меня очень волнует, что при принятии решения государственные органы используют, так сказать, лжеэкспертов, компетентность которых не подтверждена комитетом по науке. Буквально на прошлой неделе комитет по науке выпустил положение с критериями - кто является ученым, а кто не является", - сказала Аида Альжанова.
Кроме того, своим мнением поделился член общественного совета Алматы Асет Наурызбаев.
То, что мы слышим сегодня и слышали предыдущие два заседания, - это подборка фактов, работающих в одну сторону, альтернативные факты не рассматриваются и наукой назвать невозможно. На самом деле наши главные аргументы и не требуют научного обсуждения, а требуют простого здравого смысла. Не помещается Казахстан в один часовой пояс, притом что у нас четыре часовых пояса географических. И то, что мы на один час раньше включаем электроэнергию, это очевидным образом приводит к перерасходу электроэнергии", - сказал Наурызбаев.
Он добавил, что идея введения института петиции была создана для того, чтобы снимать социальные напряжения до того момента, когда они перерастают в нечто большее. По его мнению, эту работу Минторговли провалило.
Вместо того, чтобы разобраться, выслушать людей, снять социальное напряжение, оно его прямо сейчас наращивает", - заявил он.
Также в ходе слушаний выступили граждане из разных регионов Казахстана, которые выразили недовольство введением единого часового пояса и рассказали о негативных последствиях для здоровья и ухудшении самочувствия после перевода времени.
Жительница Астаны Индира отметила, что единый часовой пояс неудобен гражданам и негативно сказывается на самочувствии.
То, что вице-министр здравоохранения говорит, что наплыва людей нет и больные перестали ходить (в поликлиники. - Прим.ред.), - это дезинформация. Потому что мы все прекрасно знаем, чтобы попасть к терапевту, нам надо найти окошко… В моем окружении врачи, фармацевты, мои пожилые родители, мои дети, родители (я в родкоме в классе), у всех одно и то же - раздражительность, нервозность, недосыпания, ощущения как будто выгрузили вагон, к 12 часам дня уже как сонные мухи, как выжатые лимоны", - высказалась она.
Развернули время не понятно куда, не учитывая мнение народа. Народ кричит, народ бьется в закрытые двери, в ответ - тишина. Сначала сделали, а потом думают и даже думать не хотят. Сейчас вице-министр торговли говорит, что сторона, которая подала петицию не привела ни одного довода. А почему мы должны приводить доводы? Правительство же приняло это решение. Значит, правительство должно привести все доводы, что это правильно, а вы, сторона правительства, требуете от простого народа, который против, каких-то заключений, научных исследований. Вы вообще слышите, что вы говорите? То, что сейчас сделало правительство, и то решение предварительное, которое сейчас будет вынесено, - это плевок в лицо народу", - заявила астанчанка Алена.
Вы сейчас заставляете нас доказывать, что мы не верблюды. При том, что, когда вы это все вводили почему-то никто не удосужился провести общественные слушания в каждом регионе… Одними общественными слушаниями в Астане вы решили за 15 регионов. Это разве нормально?... У нас правительство сделало очень большую ошибку - наспех поддержать такое глупое решение. Мы требуем, чтобы в каждом регионе были проведены общественные слушания, чтобы народ был услышан. Но если вы нас не хотите слышать, тогда нам придется, чтобы вы нас увидели. Право на мирные собрания у нас есть у всех", - сказала политолог из Караганды Ольга.
По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации телерадиовещателей Казахстана Шолпан Жаксыбаевой, благодаря решению о введении единого часового пояса обнажилась проблема колоссальных провалов в госуправлении в Казахстане.
С какой легкостью было принято такое необоснованное, незаконное решение, которое просто состоит из подбора фактов, в котором принимали участие псевдоученые. Получается, что с такой же легкостью правительство завтра примет решение по поводу перевода Казахстана, допустим, на левостороннее движение или, может быть, по поводу того, чтобы беременность уменьшить с 9 месяцев до 7", - сказала она.
Жаксыбаева выразила уверенность, что граждане будут подавать в Конституционный суд.
Получается, что у вас были возмущения, были обращения только из Кызылординской, Костанайской областей и было письмо из ЗКО. На основании недовольства трех регионов, трех областей вы почему-то принимаете решение перевести в единый часовой пояс все оставшиеся 15 областей. Это фактически служебный подлог, то есть в ваших действиях оно просматривается, на мой взгляд, от начала до конца, вот это ваше постановление, как вы работали над ним как вы не проводили вот такие вот публичные слушания. Вот это публичное слушание должно было пройти еще весной-летом прошлого года. Если бы вот это провели, то у вас не получилось бы вот такого незаконного постановления. Вы приняли незаконное постановление, а теперь все силы бросаете на то, чтобы этот бред оправдать", - заявила она.
Автор петиции Руслан Лепский призвал правительство признать ошибку и услышать народ.
Весь Казахстан уже видит, что это ошибка, ошибка правительства, и ошибку надо признать. Давайте откроем 50 тысяч подписей, мы также будем голосовать, проголосуем до миллиона, до двух-пяти миллионов. Для этого и создана петиция. 50 тысяч людей. Не надо нам доказывать, как бороздили корабли в космосе, нам это не нужно. Мы народ. От нас народ - 12 млн населения просит услышать", - заявил Руслан Лепский.
Напомним, 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В соцсетях граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
02.08.2024, 15:58 84801
Тренды. Социальная деградация
Фото: Depositphotos
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За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.
Задержаны подозреваемые в хищениях с промышленных предприятий Карагандинской области.
В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу.
Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда.
Главу "Казселезащиты" обвиняли в получении взяток в размере 798 тысяч долларов и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай".
Банду вымогателей задержали в Актюбинской области.
По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых водворен в ИВС.
В Костанайской области проводят расследование по факту изнасилования пятилетней девочки.
В ходе досудебного расследования установлены трое детей. За надругательство над пятилетней девочкой в Костанайской области ответственность понесут родители несовершеннолетних насильников.
В Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке.
В социальных сетях появилось видео избиения ребенка на детской площадке в 20-м микрорайоне Актау. По информации департамента полиции региона, женщину привлекли к ответственности.
Сотрудники акимата Тараза подозреваются в незаконном выводе имущества на 100 млн тенге.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, соответствующие экспертизы, по результатам которых по делам будут приняты процессуальные решения.
Семейную пару пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы.
По предварительным данным, 71-летнего хозяина дома ударили ножом в грудь, а жилье подожгли, чтобы скрыть улики. При этом в одной из комнат находилась супруга пенсионера - его ровесница.
В Туркестанской области глава департамента по управлению земельными ресурсами осужден на восемь лет.
Руководитель департамента по управлению земельными ресурсами и его сообщник завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка.
Глава "Алматы тазалык" заплатит штраф в 81 млн тенге за взятку в 2,7 млн тенге.
Приговором суда главе "Алматы тазалык" назначено наказание в виде штрафа в сумме 81 млн тенге, а предприниматель получил тюремный срок. Три с половиной года он проведет в колонии средней безопасности.
На пассажира автобуса напали с ножом в Конаеве.
В полиции сообщили, что по подозрению в покушении на убийство по горячим следам задержан житель Конаева. В общественном транспорте он нанес 41-летнему мужчине ножевые ранения.
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