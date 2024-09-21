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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Школьник нанес ножевые ранения двум сверстникам в Павлодаре.





По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время здоровью пострадавших учеников ничего не угрожает, они приступили к занятиям.





Женщина и ее 16-летняя дочь убиты в Туркестанской области.





Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.





В Уральске задержали троих закладчиков.





По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.





Из Турции в Казахстан экстрадировали подозреваемую в присвоении чужого имущества в особо крупном размере.





Подозреваемая в период с 2022 по 2023 годы, являясь бухгалтером одной коммерческой организации в городе Алматы, путем внесения ложных сведений в платежные поручения присвоила вверенные ей денежные средства на сумму около 27 миллионов тенге. Женщина водворена в следственный изолятор Астаны.





Охранника осудили на три года по делу об избиении подростка в Шымкенте.





Подсудимый, работая охранником, при осуществлении контроля и проверки имущества, а также состояния охранной территории, увидев, что потерпевший - подросток перелезает через ограждение футбольного поля, схватил его и, несмотря на извинения, нанес несколько ударов по голове и груди резиновой палкой.





В Степногорске бухгалтера госучреждения подозревают в хищении 40 млн тенге.





По информации прокуратуры Акмолинской области, бухгалтер на протяжении двух лет распоряжалась денежными средствами депозитного счета не по назначению и незаконно перечисляла их лицу, не являющемуся участником государственных закупок.





В Кызылординской области осужден бывший руководитель управления предпринимательства.





Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Приговором суда экс-руководителю управления предпринимательства назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





В Мангистау главбуха центра национальных видов спорта осудили на семь лет за хищение 117 млн тенге.





Приговор суда уже вступил в законную силу. Установлено, что в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта незаконно присвоил себе бюджетные средства.





Молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области.





Трое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения нанесли парню смертельные травмы. Пострадавший скончался от кровоизлияния в мозг. Перед этим правонарушители отобрали у погибшего автомобиль и на нем съездили в Шымкент. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.





Державшая усыновленных детей в рабстве жительница Улытау получила четыре года тюрьмы.





Опекунша заставляла детей выполнять тяжелую работу по хозяйству, а также собирать металлолом на территории города Жезказгана. В случае неповиновения или некачественного выполнения работ она избивала детей.





Шестерых сотрудников "Майкаинзолота" задержали по делу о падении автобуса в воронку.





Задержанные проходят по уголовному делу о нарушении правил безопасности при проведении горных и строительных работ. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.





Пять лет колонии получила владелица общежития, в котором при пожаре погибли люди.





Выяснилось, что комнаты в общежитии сдавались без составления соответствующих договоров аренды и иных документов. Также владелец общежития игнорировал соблюдение требований пожарной безопасности.





Находившихся в международном розыске мошенников задержали сотрудники МВД Казахстана.





Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге.





По делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек.





По резонансному делу установлено 13 фигурантов. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей.





Житель Акмолинской области избил свою пожилую мать.





С различными увечьями женщина была доставлена в больницу. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.





В Павлодаре студент колледжа напал с ножом на преподавателя.





Педагогу оказана медицинская помощь, в данное время его состояние удовлетворительное. По данному факту начато расследование. Студент задержан.



